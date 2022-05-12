En İyi Romantik Animeler

Günümüzde halen popülerliğini sürdüren animeler her yaştan bireye hitap etmekte, özellikle genç yaş kısmına hitap eden animelerin birçok türü bulunmakta. Fantastikten komediye, romantikten aksiyona kadar çeşitli kategorilerde birçok farklı anime vardır. Belli bir anime izleyici kitlesi romantik anime hayranı olup bu türe ilgi duymaktadırlar. Bu yazımızda sizlere en iyi romantik animelerden bahsedeceğiz.

Soredemo Sekai wa Utsukushii

Yağmur krallığının prenseslerinden biri olan nike dünyayı ele geçiren güneş krallığından saldırı görmemek ve özerlik kazanabilmek adına eş olarak sunulur. güneş krallığı yağmur krallığını feth etmemek için bu şartı öne sürmüştür zira. olaylar nike nin güneş krallığına gidip livius ile tanışması ile serüven başlar.

Akatsuki no Yona

Yaş gününde küçüklüğünden beri gizliden gizliye aşık olduğu kuzeni Soo-won, babasını öldürüp tahta geçer.Olanlar karşısında hiçbir şey yapamayan ve güçsüzlüğünün farkına varan Yona, çocukluk arkadaşı aynı zamanda koruması olan Soon Hak ile beraber krallıktan kaçıp yeni bir hayata başlar.

Kaichou Wa Maid-Sama

Hikaye esas olarak Misaki ve Usui arasındaki çatışmanın giderek aşka dönüşmesini anlatıyor. Fakat bunu içimizi bayan, ağdalı bir romantizm ile değil bol bol komedi ve kahkaha ile yapıyor.

Akagami no Shirayuki-hime

Shirayuki, eşsiz kırmızı saçlarla doğmuş genç bir kızdır. Bir gün ünlü ama budala Prens Raji’nin emriyle eşsiz saçları sayesinde onunla evlenmesi emrini alır. Gidecek hiçbir yeri olmayan Shirayuki, saçını keser ve komşu ülke Clarines’e kaçar. Ormanı geçerken, Zen adında genç bir erkekle tanışır. Zen, yaralarını cesurca iyileştiren Shirayuki’ye yardım eder ama sonra Shirayuki’ye verilen bir elma tarafından zehirlenir.

Vampire Knight

Karlı bir kış gecesi, 5 yaşındaki Yuuki bir vampirin saldırısına uğrar. O’nu safkan bir vampir olan Kaname kurtarır. Kaname küçük Yuuki’yi kurtarmakla kalmaz, O’nu özel bir yatılı okul olan Cross akademisine ve okulun müdürüne emanet eder. Müdür Cross, hakkında hiç bir şey bilmediği Yuuki’yi evlat edinir.

Kamisama Hajimemashita

Momozono Nanami’nin babası pislik herifin tekidir ve kimsesi olmayan biricik kızını, büyük bir borcun altında bırakarak evden kaçmıştır. Aynı gün icra memurları gelir ve Nanami kendisini bir çanta dolusu eşyasıyla parkta bulur. Kalacak bir yeri veya gidecek kimsesi yoktur.

Nodame Cantabile

22 yaşında üniversite öğrencisi olan Shinichi Chiaki, ünlü bir piyanistin oğludur. Çok iyi piyano ve keman çalan Chiaki, Momogaoka Müzik Koleji’nin en iyi öğrencilerinden biridir. Küçükken Sebastiano Viera’nın yönettiği bir operayı izlemiş ve o günden bu yana ünlü bir orkestra şefi olmayı hayal etmiştir.

Dance in the Vampire Bund

Vampir Kraliçesi Mina Tepeş vampirlerin varlığını insanlığa ifşa etmiştir. Japonya nın ekonomisini kurtarma karşılığında kendi yaptırdığı yapay bir adayı vampirlerin yerleşim yeri ilan etmiştir. Mina nın en güvendiği kişi ise Dünya Klanı’ndan kurtadam Akira’ dır.

Watashi ga Motete Dousunda

Kae Serinuma 2. sınıf bir liseli ve sınıf arkadaşları Igarashi-kun’la Nanashima-kun’u shipleyen hırslı bir fujoshidir. Favori anime karakterinin ölümü onu strese sokar ve hızla kilo verir. Serinuma böylece sınıf arkadaşlarına karşı çekici bir hale gelmiştir.

Shigatsu wa Kimi no Uso

Piano dahisi Kōsei Arima, çocuk müzisyenler yarışmasını kazandıktan sonra herkes tarafından tanınır hale gelmiştir. Ancak, kendisine en çok destek veren annesinin ölümünden sonra Kōsei zihinsel ve duygusal bir çöküş yaşar ve artık kendi piyanosunun sesini bile duyamamaktadır.

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