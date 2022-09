Bilgisayar için en iyi RPG oyunları nelerdir? Bu soruya o kadar kolay cevap vermek imkansız. Özellikle de saatlerce başından kalkmayacağınız RPG oyunlarını belirlemek, devasa bir oyun cennetinde neredeyse, en zor sorun. Çünkü RPG oyunlarına çoğu zaman minimum 50 saat zaman ayırıyoruz.

Ayrıca, son zamanlarda video oyunları arasında RPG’ler oldukça çok değişti. Şimdi hemen hemen her türden kategoriye hitap eden RPG oyunları mevcut. Ölçekleri ve kapsamları daha önce hiç olmadığı kadar büyük. Teknoloji nihayet geliştiricilerin hedeflerine yetişmeye başlayarak dev dünyalara ve tamamen yeni RPG deneyimlerine izin veriyor.

Bugünlerde RPG’nin kategorilerini belirlemek zor. Ancak sizlere belirli konularda açıklık getirsin diye, kategoriler arasında en iyilerini sıralamaya çalıştık. Bilgisayarınız el verdikçe en iyi oyunları neden oynamayasınız.

O halde 2020 yılının en popüler RPG oyunları arasında, kendi maceranıza başlayın.

2022 Yılının En İyi RPG Oyunları

1. Divinity: Original Sin 2

Divinity: Original Sin 2, klasik RPG oyunları arasında, LoL benzeri grafikleriyle çekici bir oyundur. Bu oyun, birçok modern RPG oyununun aksine, size basit bir ikili seçenek sunmayı reddeden ve sizi baştan çıkarıcı bir şekilde ayrıntılı bir dünyaya çeken bir oyundur.

Ayrıntılı oyun dünyası, ilk olarak karekter oluşturma ile başlar. Oyunun amacı bize kendimizden başka biri olarak rol yapmamızdır. Elbette kendi kahramanını tasarlayabilirsin. Ancak oyunda kendi arka planlarıyla seçilebilecek altı özgün köken karakteri de var.

Oyunda vereceğiniz her karar, oyunun akıbetini değiştireceği için oldukça önemlidir. Oyunun amacı sadece karakteri yükseltmek değil. Savaşta avantaj sağlamak için arazinin dış hatlarını öğrenmeniz ve kullanmanız gerekir.

2. The Witcher 3: Wild Hunt

Witcher 3, eski dünyada bulunan ahlaki belirsizliği, ırkçılık ve bağnazlık gibi zorlu konuları, daha önceki oyunlardan ve kitaplardan alıyor, onları kendine has büyük bir dünyaya yerleştiriyor. Biraz daha fantastik bir görselleştirme kullanmasına rağmen, ciddi bir savaş oyunudur. Kısacası en iyi RPG oyunları arsında ilk sıralardadır.

Her görev, yalnızca savaşa zarar veren topraklar ve sakinlerinin sorunları hakkında daha fazla şey öğrenmek değil, aynı zamanda bu sorunlu dünyaya çözüm bulmak için bir fırsattır. Oyun kahramanı Geralt, tüm halkın yükünü omuzlarına alarak, görevlerde sürekli olarak canavarlarla savaşıyor. En kolay rakip canavarlara bile uzun bir zaman ayırabilirsiniz.

3. Pillars of Eternity

Pillars of Eternity istisnai bir RPG’dir. Infinity Engine tabanı kullanarak, Baldur’s Gate ve Planescape: Tormeng gibi en eski yonların en güzel yönlerini çağırıştırıyor. Ancak oyun, kendine özgü bir fantastik zengin ayrıntılara sahip orijinal bir dünyayla kendi yolunu kazıyor

Pillars of Eternity

Obsidian Entertainment tarafından oluşturulan bu oyun, video RPG oyunları arasında gösterişli bir maceraya ev sahipliği yapıyor. Şaşırtıcı sayıda seçeneği ve Pillars of Eternity karakterinin bulunduğu muazzam bir RPG oyunudur. Aynı zamanda Pillars of Eternity’de yer alan her türlü ayrıntı gözden kaçırılmamıştır.

En küçük detaylara kadar çok özenle hazırlanmıştır. Din, felsefe, sınıf savaşı, Eora dünyası çatışması ve krizlerle dolup taşmaktadır. Haritadaki her bölge meraklı maceracılar için bekleyen sorunlarla doludur ve hatta en sıradan sıradan arayışlar dünyaya veya yaratma şansı hakkında fikir verebilir.

4. Torment: Tides of Numenera

Rol yapma oyununuzla zekice kurgulanmış ve resmen edebi bir şiir gibi duran mekanları seviyorsanız, Torment: Tides of Numenera tam sizlik. Burada savaştığın kadar kitap okuyacaksın. Mükemmel kurgu seni daha fazla kelime için aç bırakacak.

Torment: Tides of Numenera

Savaş, Torment’te zorunlu değildir. Bunun yerine, savaşlarınızı seçerek problem çözme konusunda daha temkinli veya akıllı bir yaklaşımdan kaçınırsınız. Torment’te kelimeler sizin gerçek silahlarınızdır.

5. Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas, sizi dünyanın talihsiz hayatta kalanlarından biri yapar. İlk saatlerden sonra misyonunuz liderlikten vazgeçmek oluyor. Sizi istediğiniz yere girmeye bırakıyor: istediğiniz kişiyle etkileşimde bulunmak, iyi olmak, kötülük veya New Vegas’ı en maceralı serpinti oyunu yapmak için aralarında bir şey yapmak… Tüm bunlar oyunun standart maceraları.

Fallout: New Vegas

NCR ile takım kurabilir, köle seven Legion’a katılabilir, New Vegas’ın kendisinin ayağını kaydırabilir veya sadece kendi kendine hizmet eden bir kabadayı olabilirsiniz. 2020 yılının en iyi RPG oyunları arasında seçilmesinin temel sebebi de budur. Sizi belirli bir kategoriye sokmaz.

6. Vampire: The Masquerade – Bloodlines

Oyunun başlangıcında daha yeni vampir olmuşsun. Sürpriz! Her şey genç kızları baştan çıkarıp yarasalara dönüşmüyor, çünkü Vampir: Masquerade dünyası, daha olgun bir kurguya sahip. Modern Los Angeles’ta yer alan kurgu, Hollywood ve kurumsal Amerika’nın cazibesi arasında ölümsüz politika ve gizli savaşlarla dolu.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines

Oyunda son derece yaratıcı görevler var. Her birinde oldukça heyacanlanacağınızdan emin olabilirsiniz. Örneğin; vampirlere ait bir enfiye film setinin bulunduğu bölgeye bir ziyaret; Bir savaşa sahip olmayan, hatta bir vampir saldırısı yaratacak kadar korkutucu olan perili bir otele yapılan araştırma; devasa bir müzeye sinsice bir sızma görevi. Bunlar aynı zamanda zihin kontrolü ve şekil değiştirme gibi vampirik yeteneklerinizi kullanmanız için birçok fırsat sunan farklı yollarla gerçekleştirilir.

8. Grim Dawn

Grim Dawn, 2016’da piyasaya çıktığında yeterince ilgi görmemiş fantastik bir ARPG’dir. Akıcı dövüş ve benzersiz, ilginç bir dünya ile hiçbir rol yapma tutkunu bu oyunda uyumamalı. Grim Dawn’ın en iyi yönlerinden biri sınıf sistemidir.

İlk bakışta bile basit ve kolay anlaşılır sınıf mekaniği, şaşırtıcı derecede derinlemesine karakter özelleştirmesine izin vererek, her yükseltme yapıldığında deneyimi önemli ölçüde değiştirir. Aralarından seçim yapabileceğiniz altı temel sınıf (oyuncular karakterlerini oyunda daha sonra ikinci bir sınıfa ekleyebilirler) ve karmaşık, ancak özlü beceri ağaçları ile Grim Dawn’daki sınıf sistemi gerçekten oyuncuların dişlerini gösterebilecekleri bir şeydir.

9. Outriders

Bulletstorm’u yaratan aynı stüdyo olan People Can Fly tarafından geliştirilen ve Epic Games’in bir parçası olarak kısa bir süre boyunca Fortnite’ın temellerini atan Outriders, oyuncuların çoğu büyüdüğünden beri özlem duyduğu, sınıf tabanlı bir yağmacı nişancı oyunudur.

Seçilebilecek dört oynanabilir sınıfla, her birinin kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Her sınıf, oyunu büyük ölçüde değiştirerek oyuncuları her yeni karakter yarattıklarında savaş mekaniklerini yeniden öğrenmeye zorlar. Co-op çok oyunculu modda her sınıfın gücünü birleştirmek inanılmaz derecede tatmin edici ve bu sınıf tabanlı oyunun mükemmelliğini gerçekten getiriyor.

10. Titan Quest

Birçok oyuncu için Titan Quest, bir Diablo klonundan başka bir şey değildir. Bu ifadede bazı gerçekler olsa da, oyunun kendisi başlangıçta göründüğünden çok daha fazlasıdır. Gerçekten parladığı alanlardan biri tesviye mekaniği ve sınıf sistemidir.

Titan Quest, oyuncuları belirli sınıf kategorilerine ayırmaz, bunun yerine kişinin kalbinin içeriğine göre değiştirilebilen karmaşık bir beceri ağacı sistemi uygulayarak kendi kaderlerini şekillendirmelerine izin verir. Bazen kafa karıştırıcı olabilir, ancak seviye atlamak ve beceri özelleştirmek için bu kadar çaba harcayan aksiyon rol yapma oyunlarını bugünlerde bulmak zor!

11. Genshin Impact

Genshin Impact karakterlerinin temel güçleri, bir sınıfın geleneksel tanımına uymayabilir, ancak oynanış ve savaş etkinliği açısından kesinlikle önemlidir. Toplam yedi olası unsurla, oyuncuların kendi benzersiz oyun tarzlarını bulma konusunda çok fazla gücü var.

Karakterler arasında geçiş yapmak ve en yıkıcı kombinasyonları ortaya çıkarmak için doğru temel güçleri birleştirmek, doğruyu bulmak için çok fazla strateji ve oyun sistemleri hakkında bilgi gerektirir, ancak buna değer!

12. Diablo Series

Bu listedeki birçok oyun, sınıflardan birine sığdırmak için bir açılış dizisinden geçmeyi gerektirir. Diablo tüm bunları ortadan kaldırır. Oyuncular, ilk perdeye başlamadan önce bir karakter sınıfı seçerler.

Diablo oyunlarında sınıf seçimi önemlidir çünkü yükseltilebilir becerilerden kullanabileceğiniz öğelere kadar tüm oyunu belirler. Seçim yapıldıktan sonra geri dönüş yok!

13. Deus Ex

Orijinal Deus Ex, oyun camiasını fırtına gibi estirdi. Oyunculara istedikleri seviyeye tam olarak istedikleri gibi gitme özgürlüğü veren ilk oyunlardan biriydi. Tek bir en iyi hareket tarzı yoktu – hedefe ulaştıkları sürece, oyuncular bunu istedikleri gibi yapmakta özgürdü ve en azından söylemek gerekirse, olasılıklar çok genişti.

Sinsi bir hacker tipinden silahlı bir cyborg’a kadar, JC Denton’ın karakter yapısı sadece oynanışı etkilemedi, aynı zamanda oyuncuların gizli alanlara erişme ve oyun içindeki diğer birçok gizli ayrıntıyı ortaya çıkarma yeteneklerini de etkiledi.

14. Cyberpunk 2077

Deus Ex, oyunlarda cyberpunk türünü popülerleştiren oyun olabilir, ancak onu tamamen yeni bir düzeye çıkarması beklenen Cyberpunk 2077’ydi. Bunu gerçekten yapıp yapmadığı bir fikir meselesidir, ancak sınıf seçimlerinin bu oyundaki oynanışı üzerinde gerçek bir etkisi olduğu inkar edilemez.

Bazı NPC’lerin yapısına bağlı olarak V ile tepki verme şeklini kökten değiştiremeseler de, her yapı oyun tarzınızı baştan aşağı değiştirir. Bir Vücut + Refleksleri, Mantis Blades ile düşmanları hacklemeyi ve kesmeyi yavaş tempolu, Zeka odaklı bir netrunner ile karşılaştırmak, tamamen farklı iki oyunu karşılaştırmak gibi geliyor!