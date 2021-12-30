Günümüzün en yaygın tütün ürünü bildiğiniz üzere sigaradır. Özellikle ülkemizde sigara tüketimi oldukça fazladır. Sigara, birçok ciddi rahatsızlığa sebep oluyor. Ayrıca bizleri ekonomik açıdan zarara uğratıyor. Akıllı telefonunuzda bulunan bazı uygulamaları indirerek, sigara bıraktırma evresinde daha kolay ilerleyebilirsiniz.

Sigaranın insan vücuduna zararı olukça fazladır. Sigara dumanı, çoğu toksik ve kanserojen olan 4800’den fazla farklı madde içerir. Dumanın solunması halinde, bu toksinler akciğerler tarafından emilir ve vücuda dağılır. Sigara içmek, kardiyovasküler hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, kanser ve tip 2 diyabet gibi kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar için en önemli risk faktörlerinden biridir.

Türkiye’de her yıl 83 bin 100 kişi sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirirken 252 bin çocuk ve 14,5 milyon yetişkin tütün ürünü kullanıyor.

Mobildeki En İyi Sigara Bıraktırma Uygulamaları

Sigara Bırakma Yardımcısı

Oldukça basit bir arayüze sahip olan Sigara Bırakma Yardımcısı uygulamasında günlük içilen sigara, bir paketteki sigara sayısı, sigara içilen yıl, paket başına fiyat, sigara bırakma tarihi ve para birimi soruları yer alıyor.



Soruları yanıtladıktan sonra Sigarayı Bırakma Yardımcısı, sigarasız geçirilen süre, bu süre zarfında tasarruf edilen para, bu süre içerisinde kaç tane sigara içmediğinizi ve belki de en önemlisi sigarayı bıraktığınız günden itibaren ömrünüzü kaç dakika uzattığınıza dair istatistik bulunuyor.



Sigara Bırakma Yardımcısı uygulamasında ek olarak, “Ben başarılıyım!”, “Her gün kazanıyorum!” ve “Sağlıklı bir yaşam seçtim!” gibi motive edici sözler yer alıyor. Sigara Bırakma Yardımcısı’nın ödüller bölümünde sigarasız geçirdiğiniz süre zarfında tasarruf ettiğiniz para miktarını ve bu para ile neler satın alabileceğinizi görebiliyorsunuz. Uygulamanın sağlık bölümünde ise sigarayı bıraktıktan sonra vücutta görülen değişiklikleri gösteren verileri görebiliyorsunuz.



Sigarayı bıraktıktan sonra aklınıza sigaranın gelmemesi için bir şeyler ile oyalanmanız gerekir. Sigara Bırakma Yardımcısı ise oyalama bölümü ile tam da bu sorunu ele alıyor. Uygulamanın oyalama bölümünde aynı kartları birleştirerek oynayabileceğiniz mini bir oyun bulunuyor. Sigara bıraktırma uygulamaları arasında en çok tercih edilen uygulamadır.

QuitNow! Sigarayı bırak

QuitNow’a giriş yaptığınızda öncelikle sigarayı bırakmak gibi zor bir karar aldığınız için “Tebrikler!” mesajı ile karşılaşıyorsunuz. Daha sonra QuitNow, sigara bağımlısı olduğunuz dönemde günlük kaç adet sigara içtiğinizi, sigara paketinizde kaç adet sigara bulunduğunu, normalde sigara paketinizin fiyatının ne kadar olduğunu, kaç yıldır sigara içtiğinizi ve sigarayı ne zaman bıraktığınızı soruyor.

Soruları cevapladıktan sonra uygulama, “Sigarasız gün sayısı”, “İçilmeyen sigara”, “Kurtarılan para” ve “Kurtarılan zaman” olmak üzere bir istatistik tutuyor. Verilerinizi çevrimiçi olarak yedeklemek isterseniz, Facebook ile giriş yapabilirsiniz.

QuitNow’da “5 sigara içilmedi”, “Hayatınızın 60 dakikasını kurtardınız“, “1 gündür sigara içilmedi” gibi olmak üzere toplamda 70 adet başarı kilidi bulunuyor. Bu başarı kilitleri motive olmanız açısından oldukça etkili olabilir.

QuitNow’da sigarayı bırakmış kişilerden oluşan bir topluluk bulunuyor. Burada sigarayı bırakan kişilerle sohbet edebilirsiniz. QuitNow’da, sigarayı bıraktıktan sonra vücutta görülen değişimleri içeren bir sağlık bölümü de bulunuyor. Bu bilgilerin Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayandığını belirtelim.

Sigaraya Son

Sigaraya Son, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans projesi olarak hayata geçirilmiş bir uygulamadır. Uygulamanın tamamen bilimsel araştırmalara dayanarak geliştirildiği iddia ediliyor. Uygulamaya giriş yaptığınızda “Bırakma tarihi”, “Günlük içilen sigara adedi”, “Bir paket sigara tutarı”, “Bir paketteki sigara adedi”, “Bir sigarayı içme süresi”, “Katran”, “Nikotin” ve “Zifir” soruları yanıtlamanız gerekiyor. Soruları yanıtladıktan sonra diğer uygulamalarda olduğu gibi istatistiki verilerle karşılaşıyorsunuz.

Sigaraya Son uygulamasında da başarılar bölümü bulunuyor. Başarılar kısmında bazı bilimsel bilgiler yer alıyor. Örneğin, sigarayı bıraktıktan yirmi dakika sonra nabız, kan basıncı, el, ayak ve vücut ısısı normale döndüğü, yirmi dört saat sonra ise karbonmonoksit gazının hızla azaldığını ve vücuttan nikotin atımının başlandığı belirtiliyor.

Sigaraya Son uygulamasının bilgiler bölümünde “Sigara içilen ortamda bulunmanın zararları nelerdir?”, “Sigaranın bebek ve çocuklar üzerinde etkileri nelerdir?”, “Sigarayı bırakamıyorum ne yapmalıyım?”, “Sigaraya ne kadar bağımlıyım?” ve “Sigarayı bırakma sürecinde nikotin isteği ile nasıl baş edilebilir?” gibi oldukça önemli soruların yanıtı bulunuyor. Sigaraya Son uygulaması ile bu konu hakkında kafanızdaki soru işaretlerini giderebilir ve uygulamada yer alan başarı kilitleri ile kendinizi motive edebilirsiniz. Sigara bıraktırma uygulamaları arasında en kolay arayüze sahip olan uygulamadır.

Beat Smoking

Beat Smoking, günde kaç adet sigara içtiğinizi, ne kadar bağımlı olduğunuzu ve şu anda ne hissettiğinizi soruyor. Soruları yanıtladıktan sonra bir sayaç ile karşılaşıyorsunuz. Bu sayaç, nikotin isteğinizin tavan yapacağı zamanı gösteriyor. Bu sayacın nikotin atağına karşı hazırlıklı olmanız açısından oldukça önemli bir detay olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Sayacın alt kısmında ise “Sigara içmek istiyorum” yazısının yer aldığı bir buton bulunuyor. Eğer “Sigara içmek istiyorum” butonuna basarsanız uygulama, sizi bu karardan vazgeçirmek için uğraşıyor.



Beat Smoking’de nikotin bağımlılığı sayacı da mevcut. Bu sayaç %99 ile başlıyor. Beat Smoking, sigaradan kurtulmak için bu sayacı %50 seviyesine düşürmeniz gerektiğini belirtiyor. “Sayacın bilimsel açıklamasını öğren” yazısının yer aldığı butona dokunarak konu ile ilgili bilimsel açıklamaya göz atabilirsiniz.



Sigarayı bırakan insanların akıllarına sigaranın gelmemesi için bir şeyler ile oyalanması gerekir. Beat Smoking, bu soruna çözüm olarak kişinin yürüyüşe çıkması, şekersiz naneli sakız çiğnemesi ve haberlere göz atması gibi çeşitli aktiviteler yapmasını öneriyor. Önerilen aktivitelerin insan vücuduna ne faydası olduğu da yazıyor.

​​​​​Sigarayı Bırakmak İçin Öneriler



Sigara zararları ile bilinen önemli bir bağımlılık yapıcı maddedir ve bu nedenle en güzeli onu hiç denememektir. Halihazırda sigara kullananlar için de yaşınız kaç olursa olsun hiçbir adım geç değildir. Ayrıca akıllı telefonunuzda bulunan uygulamaları kullanarak, sigara bıraktırma işlemini kolaylaştırabilirsiniz.

Nikotinsiz ilk günü önceden belirlemek ve kendinize söz vermek sigarayı bırakmak için ilk adımı atmanızı kolaylaştıracaktır.

Size sigara içmeyi hatırlatan her şeyden uzak durarak bir adım daha ilerleyebilirsiniz.

Dikkatinizi dağıtacak yeni ve eğlenceli uğraşlar ve hobiler bu konuda size yardım edecektir.

Lezzetli içecekler yoksunluk belirtilerini azaltmada size yardım edecektir.

Sabrınız için kendinizi ödüllendirmek adımlarınızı sıklaştırabilir.

Spor yapmak mutluluk hormonu salgılatarak size güç verir.

Sağlıklı ve lezzetli içeriğe sahip bir diyetle kendinizi şımartarak stresten uzaklaşabilirsiniz.

Yoksunluk belirtilerini sağlık ve özgürlüğe açılan bir kapı gibi gören pozitif bakış açısı ilerlemenizde anahtar rol oynayacaktır.

Akupunktur gibi alternatif tıp metotlarıyla işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Her şeye rağmen kendinizi çok zor durumda hissediyorsanız son çare olarak nikotin sakızı ve bant kullanabilirsiniz.

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