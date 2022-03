En İyi Sonbahar Temalı Filmler

Sonbaharın yağmurlu günleri ve sararan yapraklarının verdiği hüznü bir filmle kutlamak isteyenlerdenseniz, yazımızı okumaya devam edin. İşte sizler için hazırladığımız en iyi sonbahar temalı filmler…

Knives Out

Ünlü bir suç romanı yazarı olan Harlan Thrombey, 85. yaş gününde evinde ölü bulunur. Meraklı bir araştırmacı dedektif olan Benoit Blanc, gizli bir şekilde cinayet araştırmasında yer almaya başlar. Harlan Thrombey’nin ailesine soruşturma için başvurulur, ancak aile tam anlamıyla hiçbir işe yaramazdır. Blanc, tüm bu yüzeyde görünenlerin altını kazımak ve tüm yalanları ortaya çıkararak Thrombey’nin ölümünün ardındaki gerçeği bulmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Dedektif, araştırmasını ilerlettikçe, saklı kalan birçok gerçek ortaya çıkar.

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı’ında, Harry, ünlü büyücü hapishanesi Azkaban’dan kaçan katil Sirius Black’in hedefidir. Azkaban’ın bekçiliğini yapan korkunç Ruh Emiciler, Black’in peşindedirler.

Yaman Tilki

Hikayenin kahramanı Mr. Fox isimli bir tilki. Mr. Fox ailesini beslemek için her akşam üç zengin çiftçiden tavuk, ördek ve hindi çalmaktadır. Sinirli çiftçiler tilkiden artık bıkmışlardır ve onu öldürmek için ellerinden gelen herşeyi yapmaktadırlar. Sonunda yakalanan tilki, çiftçilerden daha zeki davranarak yakalandığı yerden aç kalmamak için çıkmaya çalışır.

Harry ile Sally Tanışınca

Bir yolculuk sırasında karşılaşıp tanışan Harry ve Sally isimli iki genç sohbetleri esnasında aynı üniversiteden mezun olduklarını, ancak daha önce hiç karşılaşmadıklarını fark ederler. Bu keyifli sohbet sırasında konu ikili ilişkilere gelir ve iki karşı cinsin arkadaş olup olamayacağı üzerine uzun uzun tartışırlar. Sonuç ise arkadaş olamadıkları yönündedir. New York’a vardıklarında ayrılırlar ve ikisi de ayrı ayrı kendi hayatlarını yaşamaya devam ederler. Ta ki kader yollarını tekrar birleştirine dek…

Hocus Pocus

Sanderson kardeşlerin büyücülük yaptıkları için idam edilmelerinin üzerinden 300 yıl geçmiştir. Aradan geçen yılların ardından Cadılar Bayramı’nda üç cadı kız kardeş tekrar hayata gelir. Kasabaya taşınan Max adında bir çocuk ile ölümsiz bir kedi, yıllar sonra dirilen cadı kardeşleri öldürmek için elinden geleni yapacaktır.

Ekim Düşü

Gerçek bir öyküden filme aktarılan ‘Ekim Düşü’ tüm erkek çocukların babaları gibi madenci olmalarının beklendiği bir kasabada, ailesinin onun için hazırladığı geleceğin dışına çıkmaya çalışan, büyük hayalleri olan bir gencin hikayesini anlatıyor. 50’li yıllarda Batı Virginia’nın Coalwood kasabasında maden kontrolörü olarak çalışan John Hickam’ın en büyük isteği, oğulları Jim ve Hower’ın da kendi gibi kontrolör olmalarıdır. Fakat Jim bir futbol bursu kazanmıştır ve Hower’ın ise çok başka hayalleri vardır.

Ölü Ozanlar Derneği

50’lerin Welton Akademisi, ciddi, disiplinli ve akademik çevrelerde saygınlığı yüksek olan bir okuldur. Okul yönetiminin muhafazakar ve ortodoks tavırları okulu öğrenciler için sıkıcı ve bunaltıcı bir hale getirmektedir. Fakat yeni ingilizce öğretmeni John Keating’in okula atanmasıyla çok şey değişecektir.

Coco

12 yaşındaki Miguel’in en büyük kahramanı efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz’dur. Ancak Cruz hayatını kaybetmiştir ve Miguel’in onunla tanışma imkanı yoktur. Her gün onun şarkılarını dinleyen Miguel günün birinde ünlü müzisyenin gitarını bulur. Ancak gitarı çalması onu bir anda Ölüler Diyarı’na götürüverir. Çıkış yolunu arayan Miguel, düzenbaz Hector’la karşılaşır ve birlikte Miguel’in aile tarihinin ardındaki gerçek hikayeyi keşfetmek için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar.

Koralin ve Gizli Dünya

Coraline eski bir eve taşındığında canı çok sıkılır ve ailesi tarafından da ihmal edilir. Bir gün dar bir geçide uzanan gizli bir kapı bulur ve geçitten geçmeye karar verir. Orada paralel bir hayat keşfeder. O hayatta insanların hepsinin gözlerinin yerinde düğmeler vardır, aileleri çocukları ile çok ilgilidirler ve herkesin hayalleri gerçek olur. Oranın annesi Coraline’i kendileri ile birlikte sonsuza dek yaşamak üzere davet edince, Coraline bunu reddeder. Sonra da bu alternatif gerçekliğin sadece bir tuzak olduğunu keşfeder.

Cennetten Çok Uzakta

1950’li yılların Amerika’sı… Whitaker ailesi, oldukça mutlu bir biçimde hayatını sürdürmektedir. Cathy ve Frank’in çizdiği yolda, bu aile oldukça sıradan ve düzenli bir aile prototipi oluşturmaktadırlar. Hayattaki her şey varlığını sürdürmeye güzelce devam ederken Cathy, kocası Frank’i bir yatakta başka bir erkek ile beraber yakalar. Hayatlarının tüm sıradanlığı bu beklenmedik olayla birlikte sarsılacaktır. Cathy, ailesini bir arada tutmak için elinden geleni yapacaktır.

Sweet Home Alabama

Melanie Carmichael, hayatını New York’ta sürdüren tanınmış bir modacıdır. Şehrin en ünlü ve tanınan bekarlarından biri olan bir adamla evlenmek üzeredir. Ancak kafasında halen buralara nerelerden geldiğini ona hatırlatan, eskimiş sorular vardır. Lisede henüz genç bir kızken Jake isimli bir adamla evlenmiştir ve bu adam karısından boşanmayı katiyen kabul etmemektedir. Melanie, son çare olarak eşinin yaşadığı Alabama’ya doğru yola çıkan ve Jake’le konuşur. Ancak eski zorluklar devam edecektir.

Matilda

Araba satıcılığı yaparak para kazanan bir baba ile hafifmeşrep bir annenin kızı olan Matilda, çocukluğundan beri kendi haline bırakılmıştır. Bir gün kütüphaneye giderek yazılmış bütün kitapları okumaya karar verir ve bilgilendiği ölçüde sahip olduğu telekinetik yeteneklerin farkına varmaya başlar. Ancak ailesi onun bu yeteneklerine inanmamaktadır ve onu korkunç bir okula yollarlar. Matilda da fırsattan istifade, hiç mutlu olmadığı bu ortamda güçlerini geliştirmenin ve onları kontrol etmenin yollarını arar.

Aşkın Büyüsü

Sally ve Gillian Owens farklı olduklarını aslında hep biliyorlardı. Gerçi anne ve babalarının ölümünden sonra teyzeleri tarafından büyütülen iki kız kardeşin evlerinin herkesinkinden farklı olan tek yönü vardı: Kurallar başkaları içindi. İki küçük kız için, kahvaltıda çikolatalı kek yemek, gece geç saatlere kadar uyanık kalıp ailede bir kaç nesildir süregelen büyü ve büyü kitaplarıyla ilgilenmek serbestti.

New York’ta Bir Sonbahar

New York’un en bilindik simalarından birisi olan Will Keane, kadınların karşı koyamadığı yakışıklı bir adamdır. Birçok kadını ayartmıştır. Dolayısıyla da ismi her gece başka biriyle anılmıştır. Bir gün yaşı geçkin bir erkekle ilişki hevesinde olan Charlotte Fielding ile tanışır. Keane, Charlotte’ta o güne kadar hiçbir kadında göremediği bir kıvılcımı görmüştür. Birbirlerinden çok farklı beklentileri olan bu iki insan, bir araya gelmenin mutluluğunu ne kadar tadabileceklerdir?

Mean Girls

Afrika’da doğup büyüyen Cady’nin anne ve babası zoologtur. Bu vesile ile büyümek yolunda ilerlerken hayata dair şu ilkeyi temel alarak şekillenmiştir: Doğada güçlü olan hayatta kalır. Fakat yaşı on beş olduğunda ve liseye başlayınca kafasındaki o orman kanunlarının pek de sandığı gibi olmadığını görür. Hele ki işin içine aşk girdiğinde ezbere bildiği her şeyi unutup baştan başlaması gerekecektir. Cady, ne yazık ki okulun en gözde kızının eski erkek arkadaşına gönlünü kaptırmıştır. İşler haliyle sapa sarmaya hazır biçimde onu beklemektedir.

Sweet November

Nelson Moss, tüm hayatı işi olan, işkolik bir adamdır. Bir gün ehliyet almak üzere girdiği bir sınavda Sara isimli deli-dolu bir kızla tanışır. Sara, Nelson’dan en azından bir ay boyunca onunla yaşamasını ister. Nelson, teklifi kabul edecektir. Kısa sürede aynı eve taşınan iki insan, yine kısa sürede birbirlerine aşık olacaklardır. Sara, hayatında ilk kez birisine aşık olmuştur. Nelson’ın bilmediği ise aşık olduğu Sara’nın kanser olduğudur. İki insan, ölümle hayatın girdabına beraber tutulmuşlardır.

Ayrıca bkz: En İyi Bahar Filmleri 2022