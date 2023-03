Steam son zamanların en popüler oyun kütüphanesini bünyesinde barındırırken gün gün herşeyi çok daha güncel tutabilmek için çabalıyor. Kütüphaneye yepyeni oyunlar eklenirken dünyanın en iyi oyuncu deneyimini de beraberinde getiriyor. Steam’in şu anda sunduğu en iyi oyunları bilmiyorsanız bu yazımıza göz atmadan geçmeyin. İşte bu yılın en iyi oyunlarından bazıları…

En İyi Steam Oyunları 2023

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninde geçen bir açık dünya aksiyon RYO’sudur. Okuldaki eğitimine beşinci sınıftan başlayan yeni bir Hogwarts öğrencisini canlandıracaksın. Kimsenin anlamadığı unutulmuş bir büyüye erişimi olan karakterimiz, büyücülük dünyasını yok edebilecek kadim bir sırrın anahtarını elinde tutuyor. Wizard’s Field Guide’ın (Büyücünün Saha Rehberi) yardımıyla oyuncular öğrenimlerini hızlandıracak, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’nu keşfedecek, yeni dostlar ve düşmanlar edinecek ve hep hayalini kurdukları cadı veya büyücü olacaklar.

Disco Elysium

Disco Elysium, türe sanki daha önce hiç RPG çıkmamış gibi yaklaşan, türünün video oyunlarından neredeyse hiç etkilenmeyen bir rol yapma oyunudur. İzometrik perspektiften işaretle ve tıkla kontrolüne, grafik macera, diyalog seçeneklerinden geçmesi ile dikkat çekiyor. Disco Elysium: The Final Cut, rol yapma oyunlarının klasik mekaniğinin, maceramızda karar vermenin çok önemli olacağı saatlerce eğlence sağlayacak benzersiz bir senaryo ile karıştırıldığı farklı bir oynanış sunuyor.

Chained Echoes

Chained Echoes’un hikayesi bizi üç krallığın yıllardır savaş halinde olduğu Valandis kıtasına götürüyor. Misyonumuz, bu sonu gelmeyen çatışmaya bir son vermeye çalışmak, her şeyin herkes için barış içinde sonuçlanması için mümkün olan her şeyi yapmaktır. Bunun için savaşmamız, sihir yapmamız ve her şeyin bitmesini engellemeye çalışanlarla yüzleşmemiz gerekecek. Chained Echoes’un oynanışı, klasik bir sıra tabanlı JRPG ile aynıdır.

Half-Life: Alyx

Valve’nin destansı oyunu, bu teknolojide devrim yaratan ve nişancı türünü geliştiren PC sanal gerçekliği için özel bir oyunla geri dönüyor. Alyx yalnızca sanal gerçeklikte oynanabilir. Ancak bu oyun, başlangıcından bu yana sorgulanan teknolojiyi, VR ile en iyimser olanın öngördüğü ve arzuladığı paradigmaya yükseltiyor.

Hades

Bu maceranın kahramanı Hades’in oğlu ve babası tarafından yönetildiği belli olan yeraltı dünyasının prensi Zagreus’tur. Kahramanımız, atasına meydan okur ve ondan kaçarak Olimpos Dağı’na ulaşmaya çalışır. Zorlu ve acı verici olduğu kadar inanılmaz derecede ödüllendirici, ilgi çekici ve eğlenceli bir görev. Athena, Zeus ve diğerleri gibi klasik Yunan mitolojisine ait çok sayıda karakterin ortaya çıktığını gördüğümüz, türde normalden daha fazlasını içeren bir hikaye.

Crusader Kings III

Crusader Kings III sadece olağanüstü bir tarihsel strateji rol yapma oyunu değil: son derece eğlenceli ve bize Orta Çağ’a inanılmaz bir derinlikle yaklaşmak veya tarihi istediğimiz gibi yeniden yazarak eğlenmek ve gülmek için yeterince özgürlük veriyor. Crusader Kings III çok özel bir oyun. Bir ulusu tek başına kontrol etmiyorsunuz, ancak bir karakter soyunu teker teker kontrol ediyorsunuz.

Counter-Strike: Global Offensive

Valve’ın 2012 yılında piyasaya sürdüğü Counter-Strike: Global Offensive, dünyanın en çok oynanan oyunları arasında yer alıyor. FPS türünün önemli temsilcilerinden olan oyun, ücretsiz hale getirildikten sonra da ilgi görmeye devam ediyor.

Spelunky 2

Tüm zamanların en iyi roguelite oyunlarından birinin devamı, türün yeni bir esası ve mihenk taşı haline geliyor. Spelunky, hiç şüphesiz şimdiye kadar yapılmış en iyi roguelite oyunlarından biri ve bu türü neredeyse on yıl önce bu kadar moda yapan başlıca oyunlardan biri. Selefine kıyasla formül neredeyse hiç değişmedi, bu nedenle pratik olarak her şeyin sizi korkunç bir şekilde öldürebileceği şeytani bir zorluk, her oyunun farklı olması için rastgele oluşturulan aşamalar, kısayolları açmak için sahnenin alanlarını yok edecek bombalar ve tuzaklar bekleyebilirsiniz.

FIFA 23

Electronic Arts’ın ikonik futbol oyunu FIFA’nın en yeni sürümü FIFA 23, bundan aylar önce piyasaya sürüldü. Steam’in paylaştığı verilere baktığımızda, bu oyunun son bir haftalık süreçte en çok satın alınan yapımlar arasında olduğunu görüyoruz. FIFA 23’ün tahtı kolay kolay sarsılmayacak gibi görünüyor.

OlliOlli World

Roll7’nin en sevilen destanlarından biri , kaykay hayranlarının oyunlara oldukça aç olduğu bir dönemde bize kaykaya çok farklı bir yaklaşım sunan OlliOlli’dir. Stüdyonun diğer türleri keşfettiği önemli bir aradan sonra OlliOlli, hayranlarını memnun edeceğinden emin olduğumuz bugüne kadarki en iyi ve eksiksiz sunumuyla geri dönüyor. OlliOlli World tıpkı öncekiler gibi bir kaykay ve platform oyunudur.

Total War: Warhammer

Total War: Warhammer üçlemesinin bize bugüne kadarki en eksiksiz ve çok yönlü oyununu sunan, Warhammer sevenlerin gözlerini kamaştıracak bir oyunun en yeni bölümü. Bu yeni bölüm, Kaos Güçlerine karşı bir savaşın son bölümüne odaklanıyor, hatta onların vahşi güçleriyle savaşmak ve hatta Kislev’in tanrısı Ursun’u Kaos’un pençelerinden kurtarmak için Kaos Diyarlarına gitmek zorunda kalıyor. Bu çatışmanın sonucuna karar vermek için elimizde toplam 8 farklı ordu olacak.

Aim Lab

Aim Lab, oyuncuların çeşitli atıcılarda nişan almalarını ve isabetlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir eğitim aracı ve birinci şahıs nişancı oyunudur. Tercihlerinize ve beceri düzeyinize uyacak şekilde özelleştirilebileceğiniz çeşitli oyun modları ve zorluklar bulunuyor.

Ori and the Will of the Wisps

Moon Studios, oynanabilirlikte mükemmel ve görsel-işitselde harika olan muhteşem bir platform macerasıyla geri dönüyor. İlkinden tam beş yıl sonra devam oyunu Ori and the Will of the Wisps geliyor, daha uzun ve daha iddialı, mümkünse daha da güzel bir macera ve tek kelimeyle mükemmel bir oynanış sunmak için mekaniğini geliştirip genişleterek onu dünyanın en iyi platformlarından biri yapıyor.

Crossout

Crossout, oynaması ücretsiz bir sürüş savaş oyunudur. Garajınızda istediğiniz aracı oluşturup dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Oyuna sıfırdan başlayabilir, mevcut bir aracı geliştirebilir veya parametreler dahilinde herhangi bir aracı parça parça değiştirebilirsiniz. Oyunun temel oynanışı, rakiplerinizi yok etme veya düşmanı/tarafsız kısımları ele geçirmeye dayalıdır.

Lost Ark

İzometrik bir MMO-ARPG oyunu olan Lost Ark, 1,3 milyon eş zamanlı oyuncu rekoruyla Steam listelerinde bir numaraya ulaşmış bir oyundur. Lost Ark, oyunculara kanlı savaşçılardan ölümcül suikastçılara kadar yedi farklı sınıf arasından seçim yapma seçeneği sunar. Ardından tipik bir şekilde bir MMO’nun ortasında kendinizi bulacak, özel savaş yeteneklerinizle dünyaya açılmaya başlayacaksınız.

War Thunder

War Thunder, savaşseverlerin favorisi olan iki önemli figürün bir arada olduğu nadir oyunlardan. Oyunda hem savaş uçakları hem de tanklar var. Sık sık kendini güncelleyen ve yeni detaylar eklenen War Thunder, ücretsiz olarak oynanabiliyor. Otantik silahlara sahip oyun aslında 1940’ları baz alıyor fakat yeni tip araç ve savaş teçhizatları da kullanılabiliyor. Aynı zamanda askerlerle birlikte sahada çarpışma ve deniz savaşı da yapabileceğiniz oyun, kullanıcılar tarafından epeyce beğeniliyor.

Marvel Snap

Marvel Snap, kart oyunları ile Marvel’ın harmanlandığı oldukça keyifli oyunlardan birisidir. Oyunun en ilgi çekici kısmı ise oyun sürelerinin kısa olması ve her bir oyunun kendi değişken kurallarının dinamiği. Grafikleri oldukça kaliteli olan bu strateji tabanlı oyun, Asgard’dan Wakanda’ya kadar yaratıcı problem çözme becerilerinizi test edebilmenizi sağlayacak haftalık yeni yerlere sahip oluyor.

World Of Tanks

World Of Tanks, savaş oyunları müdavimlerinin yaklaşık 10 yıldır adını duyduğu eski ama hâlâ heyecanlı oyunlardan birisi. Uzun yıllardır piyasada olsa da yeni nesil cihazlarla uyumlu ve sorunsuz oynanabilen World Of Tanks’ta yaklaşık 600 çeşit savaş aracı var. Eğer tankları ve savaş taktiklerini seviyorsanız, sahada düzinelerce strateji üreterek oynayabileceğiniz nadir oyunlardan biridir.

Conqueror’s Blade

My Games tarafından geliştirilen Conqueror’s Blade, savaş stratejilerine odaklanıyor. Her bir seviyede ayrı harita ve görevler bulunan oyundan sıkılmak neredeyse imkânsız. Oyun içerisinde kozmetik detaylar veya üstün silahlar için harcama yapmanız gerekse de oyunun kendisi ücretsiz oynanabiliyor.

Star Trek Online

Star Trek Online, Cryptic Studios tarafından Star Trek serisine dayalı olarak geliştirilen çok oyunculu bir online rol yapma oyunudur (MMORPG). Oyunda oyuncular kendi özelleştirilebilir karakterlerini yaratarak Federasyon, Klingonlar veya Romulanların bir üyesi olarak galaksiyi keşfe çıkacaklar. Oyuncular ayrıca kendi yıldız gemilerini özelleştirebilir, uzay ve kara savaşına katılabilir, görevleri tamamlayabilir ve etkinliklere katılabilirler.

Bonus: Realm Royale

Heroic Leap Games tarafından geliştirilen Realm Royale, oynaması ücretsiz bir üçüncü şahıs nişancı battle royale oyunudur. Her birinin benzersiz yeteneklerinin bulunduğu birden fazla karakter sınıfına sahip olan Realm Royale, sınıfının en popüler oyunlarındandır. Başlangıçta Paladins’in (her iki oyun da aynı ekip tarafından geliştirildi) oyun modlarından biri olarak tasarlanan Realm Royale, sonrasında ayrı bir oyuna dönüştürüldü.