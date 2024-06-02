En İyi Ücretsiz Oyun İndirilen Siteler – 2 Haziran

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Son dönemde hem kur artışı hem de oyun fiyatlarındaki global çapta yaşanan artıştan dolayı ülkemizdeki oyun severler, gerek indirim dönemleri gerekse ücretsiz oyunların peşinden koşar oldu. En iyi ücretsiz oyun indirilen siteler oyun tutkunlarının en çok araştırdığı konulardan biri ve biz de siz Cepkolik okurları için bedava oyun indirilebilen siteler listesi hazırladık. İşte detaylar…

Ücretsiz Oyun İndirilen Siteler – 2 Haziran

Pek çok bilgisayar oyununun ücretli olarak piyasaya sunulduğu bu dönemde ücretsiz oyun bulmak biraz zor olsa da yine de hiç yok değil. Bazı oyunlar piyasaya çıkarılırken tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Bazı oyunlarsa oyun platformları tarafından dönem dönem düzenlenen kampanyalarla bedava indirilebiliyor.

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Ücretsiz oyunların yanı sıra bazı oyun platformları bazı dönemlerde oyun fiyatlarında indirim yapabiliyor. Öyle ki bu kampanyalar kapsamında yüzde 90’a varan indirimler olabiliyor. Hem bedava oyun fırsatından hem de bu muhteşem indirimlerden faydalanmak için söz konusu web siteleri takipte kalmak gerekiyor. Aşağıda bedava oyun indirilebilen en iyi platformları listeledik, umarız faydalı bulursunuz.

1 – Steam

En iyi ücretsiz oyun indirilebilen sitelerden biri elbette ki Steam. Steam küresel çapta en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformu. Son dönemde ülkemizde kullanımı azaldı çünkü TL ile ödeme seçeneğini kaldırdı. Steam’de normal şartlarda pek çok oyun ücretli ancak ücretsiz yapımları da platformda bulabilirsiniz. Ayrıca ücretli oyunlar da dönem dönem bedava olarak sunulabilmekte.

2 – Epic Games Store

Epic Games Store dünya çapında en çok kullanılan ikinci oyun platformu olarak karşımıza çıkıyor. Epic Games’ta oyun fiyatları Steam’den “genellikle” çok daha ucuz oluyor. Ayrıca platform her hafta ücretsiz oyun imkanı sunuyor. İndirim dönemlerinde de hem büyük indirimler yapıyor hem de sunduğu ücretsiz oyunların sayısını artırabiliyor. Kullanıcı dostu bir platform olarak öne çıkan Epic Games oyun severlerin gözdesi diyebiliriz.

3 – GOG.com

Gog.com, en büyük oyun stüdyolarından olan CD Project RED’in oluşturduğu bir dijital oyun platformu. GOG’dan da ücretsiz oyun indirebilmek mümkün ancak platformda Steam ya da Epic Games’teki kadar geniş bir oyun kütüphanesi bulunmuyor. Bununla birlikte bazı dönemlerde gerçekleştirdiği oyun kampanyaları ve retro oyunları ile platform ön plana çıkıyor.

4 – Itch.io

Itch.io hem oynayıcılar hem de oyun geliştiricileri için muhteşem bir platform. Burada geliştiriciler kendi oyunlarını siteye yükleyerek ister ücretli ister ücretsiz bir şekilde sunabilmekte. Bağımsız geliştiricilerin oyunlarını denemek isteyenler için de oldukça avantajlı bir site. 2013 yılından bu yana faaliyette olan platformda 100 bini aşkın yapım yer almakta.

5 – Game Jolt

Game Jolt da Itch.io benzeri bir konsepte sahip ücretsiz oyun indirilebilen site olarak karşımıza çıkıyor. Geliştiriciler platforma oyunlarını yükleyip, yapımlarını tanıtma fırsatına erişirken oyun severler de oyun indirebiliyor. Ayrıca Game Jolt sosyal medya işlevine de sahip ve bu sebepten kullanıcı sayısı milyonları buluyor.

6 – Ubisoft Store

Ubisoft Store,video oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan Ubisoft’un oyun mağazası olarak karşımıza çıkıyor. Platformda diğer sitelere nazaran daha az oyun bulunuyor ancak yine de ücretsiz oyun indirilebilen siteler arasında yer alıyor.

7 – Amazon Prime Gaming

Amazon Prime Gaming de ücretsiz oyun indirebileceğiniz platformlar arasında bulunuyor. Her ay pek çok oyun Prime Gaming üyelerine ücretsiz bir şekilde sunuluyor ve bu oyunlar arasından popüler ve çok sevilen AAA yapımlar da mevcut. Ancak bu fırsatlardan faydalanmak için Prime Gaming abonesi olmak gerekmekte. Bu kapsamda aylık Prime Gaming üyelik ücretinin de yaklaşık 40 TL seviyesinde olduğunu belirtmekte fayda var. Haziran ayında Prime Gaming abonelerinin ücretsiz olarak indirilebileceği oyunlar arasında Star Wars Battlefront 2, Mythforce, Weird West: Definitive Edition gibi popüler yapımlar da yer alıyor.