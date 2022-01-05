En İyi Ücretsiz Video Birleştirme Programları 2022

Bugün sizlere en iyi ücretsiz video birleştirme programları önerisinde bulunacağız.

İnternette geçirdiğimiz sürenin ve sosyal paylaşım platformlarının artmasının ardından, fotoğraf ve video içerik üretiminin de arttığını görüyoruz. Youtube, her gün milyonlarca internet kullanıcısı tarafından ziyaret edilen video paylaşım platformu olarak göze çarpıyor. Youtube’da müzik, eğlence içerikli videolarla birlikte, online eğitim videoları gibi içerikler de görmek mümkün.

Video, film veya klip oluşturma ve düzenleme işleriyle uğraşan kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak pek çok ücretsiz uygulama mevcut. Ayrıca, profesyonel olarak video içeriği üreten kullanıcılar için daha profesyonel çözümler sunan ücretli video düzenleme programları, ücret ödemek istemeyenler için yine görece profesyonel çözümler sunan ücretsiz video düzenleme programları mevcut.

VSDC Ücretsiz Video Editor

Ücretsiz bir doğrusal olmayan video düzenleme programı arıyorsanız, VSDC elinizdeki en iyi seçenek. Eleştirilebilecek tek yanı, alışması biraz zaman alan kullanıcı arayüzü. Geliştiriciler programın tasarımından çok işlevselliğine önem veriyorlar ama sunulan ücretsiz özelliklerin sayısı dikkate alınınca, bu yaklaşımı eleştirmek de kolay değil.

Bu program katmanlarla çalışmanıza, tek bir kareye birkaç nesne yerleştirmenize, bir nesneyi bir diğerinin üzerine koymanıza, saydamlık ayarlarını kullanarak renkleri ve parçaları karıştırmanıza imkan tanıyor.

Blender

Benim deneyimlerime göre, pahalı programlarla aynı 3D ve video düzenleme işlevlerini sunmaya en yakın olan yazılım Blender. Bu açık kaynaklı program, genellikle model ve animasyonlar, çeşitli render işlemleri, eşleştirme, tarama vb. işlerde After Effects yerine kullanılıyor.

Blender ayrıca doğrusal olmayan video düzenleme yapmanıza, 3D uygulamalar geliştirmenize, sıvı ve katı malzemelerle kumaşların davranışlarını taklit etmize olanak tanıyor. Pek çok profesyonelin Blender’ı en iyi ücretsiz video editleme programı olarak görmesi ve ciddi ticari projelerde bile Blender’ı kullanması şaşırtıcı değil. Bu yazılımda premium bir 3D düzenleyiciden bekleyeceğiniz sayıda özellik mevcut ve hepsi tamamen ücretsiz!

Lightworks

Diğer tüm iyi video düzenleme programları gibi Lightworks de tüm popüler formatları destekler, videoları kesmenize, çeşitli efektler, metinler vb. ekleyerek kayıtlı klipleri değiştirmenize ve video kliplerin kalitesini optimize etmenize olanak tanır. Bu programla doğrudan kişisel dizüstü bilgisayarınızda kısa filmleri ve standart YouTube videolarını nasıl düzenleyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Popüler blog yazarlarının ve küçük haber sitesi tasarımcılarının çoğu bu programı kullanır.

HitFilm Express

Bu video düzenleme programının iki versiyonu bulunuyor: Ücretsiz HitFilm Express ve ücretli HitFilm Pro sürümleri. İlk versiyonun işlevselliği oldukça sınırlı ama sadece temel video düzenleme özelliklerine ihtiyaç duyan pek çok sıradan kullanıcı için yine de yeterli bir program. Bu yüzden bu program yeni başlayanlar için en iyi ücretsiz video düzenleme programı olarak kabul edilebilir.

Kırpma, video birleştirme, müzik ekleme, geçiş ve jenerik ekleme, maskeleme, dönüştürme ve efektler (kendi efektlerinizi oluşturabilirsiniz) ve sınırsız sayıda parça üzerinde renk düzeltme işlemleri içeren tüm işler, ücretsiz sürümde gerçekleştirilebilir.

DaVinci Resolve

Bu gelişmiş, profesyonel bir video düzenleme programı. DaVinci Resolve post prodüksiyona yönelikt ve görüntü ile sesleri düzenlemeniz için çok sayıda araç içeriyor. Ücretsiz versiyonda sıradan kullanıcılarım muhtemelen farkına bile varmayacağı bazı kısıtlamalar bulunuyor. Daha düşük 4K çözünürlüğü, kullanıcıların birlikte çalışamaması ve birkaç filtrede filigran bulunması bu kısıtlamalardan bazıları. Bu dezavantajlara rağmen en iyi ücretsiz video editleme programlarından biri olarak görülmekte.

Videopad

Şu anda yeni başlayanlar için en iyi ücretsiz video düzenleme programının bu olduğunu düşünüyorum. En önemli avantajlarından biri, video düzenlemeye başlamanız için yeterli olacak ücretsiz düzenleme dersleri bulundurması.

Kesme, kamera titremesini ortadan kaldırma ve güzel geçişler, efektler, fotoğraflar, müzik ve animasyonlu jenerikler ekleme gibi araçlarla videolarınızı düzenlemek istiyorsanız, tümünü ücretsiz VideoPad programı ile yapabilirsiniz.

InVideo

InVideo, sorunsuz çalışan ve çevrimiçi video düzenleyicilerin basitliğini doğrudan tarayıcınıza getiren bulut tabanlı bir video oluşturma aracıdır. Kapsamlı video düzenleme özelliklerine sahiptir ve kapsamlı 5000 şablon koleksiyonu, onu herhangi bir niş içinde videolar oluşturmak için mükemmel bir seçim haline getirir. Yazılımda ne kadar derine inerseniz, bu teknoloji harikası sayesinde elde edebileceğiniz tüm avantajlarla o kadar göz kamaştıracak sınız.

Yazılım, Görüntü bindirmeleri, kavisli anahtar kelime animasyonları ile birlikte 3D animasyonlu başlıklar ve bazı harika görüntü işleme özellikleri gibi harika özelliklerle birlikte gelir. Harika projeler yapabilirsiniz. Etkileyici outro videoları ve yüksek kaliteli videolar yapın.

InVideo ayrıca, herhangi bir projeyi hayata geçirebilecek geniş bir telif ücretsiz ses ve görüntü kitaplığına sahiptir.

Platform, geçiş, çoklu format desteği ve çok daha fazlası gibi tüm özelliklerle birlikte gelir.

Windows Movie Maker

Birkaç video veya görselden kolayca klipler oluşturmanıza, müzik eklemenize veya sesleri çıkarmanıza olanak tanıyan basit bir video düzenleyiciye ihtiyacınız varsa, eski dostumuz Windows Movie Maker ya da son sürümünde kullanılan adıyla Story Remix programını (yani Windows 10’un ücretsiz düzenleme yazılımını) kullanabilirsiniz.

Yeni başlayanlar bile bu programda hızla uzmanlaşabilir. Bu kategoriye giriyorsanız bu programdan şaşmamanızı öneririm.

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