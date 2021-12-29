En İyi ve En Kaliteli Termal Macunlar

Bugün sizlere en iyi ve en kaliteli termal macunlar önerisinde bulunacağız.

Termal Macun Nedir?

Bilgisayarların performansını etkileyen işlemciler ve onları soğutan elemanların doğru şekilde çalışabilmelerini sağlayan bir çeşit macundur. Bu iki önemli parça arasında pürüzlerin yarattığı boşluklarda hava kabarcığı oluşarak izolasyonu zayıflatır. Bu boşlukları doldurarak hava kabarcığına yer bırakmamak ise izolasyonu güçlendirerek performansı yükseltir. Termal macun pürüzsüz yüzey sağlayarak iki parçanın tam temasını sağlamak amacıyla kullanılır. Kısacası işlemcinin ısınma sorunlarını çözmek için kullanılan soğutucu gibi parçalardaki hava boşluğunu önler ve ısınmayı engeller. Soğutucunun ısı iletimini güçlendirerek işlemcinin performansını arttırarak ömrünü uzatır.

Sizler için önerdiğimiz termal macunlar;

CoolerMaster MasterGel Pro Termal Macun R2 (MGY-ZOSG-N15M-R2)

Alanında başarılı markaların başında gelen CoolerMaster’ın Pro termal macunu R2 ısı transferi için yüksek iletkenlik sağlıyor. 3,8 gramlık ambalajda olan ürünü uygulamadan önce eski artıkları temizlemek için kullanabileceğiniz temizleme bezini de içeren paket sayesinde başarılı bir sonuç elde edebilirsiniz. Ayrıca kolay uygulanabilme avantajı sunan özel tasarım şırıngasıyla da oldukça pratik.

Cooler Master Mastergel Maker Nano Elmas Partiküllü Termal Macun

Cooler Master Gel Pro’nun üzerinde bir performans beklentisi olan kullanıcıların tercihi Mastergel Maker Nano oluyor. Nano elmas partiküllü Cooler Mastergel macun 11W/mk ısı iletkenliği ile kullanıcıya daha üst seviyede bir sonuç sunuyor. Kıvamı ile de daha kolay uygulanabilen ürünü mutlaka denemenizi öneriyoruz.

Halnziye HY-P13 Termal Macun 2 Gr. 13.4W/(M-K)

13.4 W/mk ısı iletkenliği sağlayan Halnziye HY-P13 Termal Macun 2 gramlık şırıngayla satışa sunuluyor. Laptop için en iyi termal macun alternatifleri arasında öne çıkan ürün ulaşılabilir fiyatıyla da popüler.

Zalman ZM-STC7 4Gr 7.2W Yüksek Performans Termal Macun

Zalman Termal macun ailesinin ilgi gören macun çeşitlerinden biri olan ZM-STC7 4 gramlık ambalajda 7.2W/mk gibi yüksek bir iletkenlik sunuyor. Kolay uygulanan ve sağlıklı uygulama için gereken akışkanlık seviyesinde bulunan macun popüler markanın yoğun olarak tercih edilen seçeneklerinden biri.

Zalman Zm-Stc9 4gr 9.1W Yüksek Performans Termal Macun

Silikon Yağı, Alümina, Alüminyum, Çinko Oksit gibi bileşenlerden oluşan ve 9,1W/mk ısı iletkenliği sunan Zalman ZM-STC9 kullanıcının tercih ettiği başarılı ürünler arasında yer alıyor. Az miktarda ürünle yüksek performans alabileceğiniz termal macunu temiz yüzeye orantılı şekilde kolaylıkla yayabilirsiniz.

Alseye T9+ 13.5W Termal Macun

Alseye T9+ termal macun, yüksek ısı iletkenliğiyle işlemcinizi korumanıza destek veriyor. 13.5w/mk gücünde bir iletkenlik ve %95’in üzerinde bir performans vadeden macun 2 gramlık şırıngada ve yayma aparatıyla birlikte satılıyor. Kullanıcısı tarafından da tam puanla değerlendirilen Alseye termal macun f/p ürünü olarak öne çıkıyor.

Maxtor CTG8C Yüksek Performanslı Termal Macun 12.8W/M.K

Maxtor CTG8C tarafından piyasaya çıkarılan ve yüksek performanslı bir termal macun olan CTG8C 12.8W/mk seviyesinde bir ısı iletkenliğine sahip. Ürün kalıntılar varsa kolaylıkla temizlemenizi sağlayacak bir temizlik mendili ve kolay uygulama için spatula ile birlikte satılıyor. F-p ürünü olarak sunduğu performans ile göz dolduran macunu denemenizi öneriyoruz.

Noctua NT-H1 Gümüş Termal Macun

Noctua termal macun çeşitlerinden biri olan BT-H1 kolay uygulanabilen bir akışkanlığa sahip. Hem ekran kartı hem de işlemci için kullanabileceğiniz termal macun başarılı bir performans sunuyor. Kullanıcısı tarafından önerilen markalar arasında yer alan gümüş rengi macun tek damla şeklinde uygulamak yeterli oluyor.

Xigmatek PTI-G3606 Termal Macun

Xigmatek PTI-G3606 Termal Macun diğer ürünlerden ayrılmasına sebep olan silikon yapısıyla yüksek ısı iletkenliği sunuyor. Kullanım ve uygulama sırasında ince bir tabaka oluşturacak şekilde sürmek için dikkatli olmanızı önerdiğimiz ürün doğru uygulama ile doğru orantılı performans sağlıyor.

Termal Macun Nasıl Uygulanır?

İşlemcilerin ısınma sorununu çözmek için kullanılan soğutucular ile işlemci yüzeyi arasında boşluk kalmaması önemlidir. Bu sebeple yapılan uygulama yeterince iyi olmazsa dünyanın en iyi termal macunu bile beklenen sonucu vermeyecektir. Doğru verim için macunu en iyi şekilde uygulayarak tüm hava boşluklarını kapatmak gerekir ki işlemcinin ısınma sorunu dert olmaktan çıkabilsin.

Peki termal macun nasıl uygulanır? Gelin adım adım giderek başarılı bir uygulama için yapılması gerekenlere bakalım:

İşlemcinin üzerinde önceden kalma bir macun veya başka bir kalıntı olmadığından emin olun

Eğer macun kalıntısı bulunuyorsa izopropil alkol ve uygun bir bez ile temizleyip kurutun.

Soğutucunun montaj için hazır olduğundan emin olun.

Küçük bir nohut parçası kadar macunu işlemcinin metal kapağına ve tam merkeze sıkın

Soğutucuyu üzerine yerleştirerek bastırın, eşit miktarda baskı uygulayarak montajını vidaları çapraz şekilde sıkarak yapın.

Alandan taşan macun varsa temizleyin ve tüm vidaları tamamen sıkın.

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