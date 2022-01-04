En İyi Video Düzenleme Programı – Ücretsiz 10 Program

Günümüzde YouTube’un daha da ünlenmesiyle beraber birçok kişi video çekmeye başladı. Özellikle kendi çektikleri videoları montaj ve kesme işlemleri yapmak isteyenlerin kafasında birçok soru bulunuyor. Bu yazımızda sizlere en iyi video düzenleme programlarını anlatacağız. Bu programların hepsi tamamen ücretsizdir.

Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok kişi YouTube ve Twitch gibi ortamlarda video çekmeye başladı. Eğer sizlerde bu konuda adım atmayı düşünüyorsanız, video düzenleme programlarına hakim olmanız gerekiyor.

Çektiğiniz videolara istediğiniz gibi efekt vermek, filtre eklemek ve kırpmak için bu uygulamaları kullanabilirsiniz. Sizde bu uygulamaları kullanarak rahatlıkla videolarınızı düzenleyebilirsiniz. Ayrıca kendinizi bu konularda da geliştirebilirsiniz.

FlexClip

FlexClip, dakikalar içinde pazarlama videoları ve aile hikayeleri oluşturmanıza olanak tanıyan basit ama güçlü bir çevrimiçi video oluşturucudur. Sezgisel hikaye yaratıcı kullanımı herkes için kolaydır. Birkaç tıklamayla çarpıcı bir video oluşturmak için sürükleyip bırakmanız yeterli. Size çok zaman kazandıran her durum için öyle. 1000’den fazla önceden tasarlanmış şablona sahiptir.

Kizoa

Kesme aracını kullanarak video dizilerini tanımlayın. Dışa aktarmadan önce parçaları ön izleyebilirsiniz. Kizoa size önceden tasarlanmış introlar ve outrolar ekleme ve görsel-işitsel parçayı müziğe ayarlama imkanı sunar.

Magisto

Dakikalar içinde fotoğrafları ve videoları entegre edebilirsiniz. Görsel-işitsel bir içerik oluşturmaktan sizi üç adım ayırır. Materyali platforma yükleyin. Düzenlemek istediğiniz videoyu ve film müziğini seçin, hepsi bu! Yapay Zeka sisteminiz malzemeyi analiz edecek, düzenleyecek ve sizin için videoyu oluşturacaktır.

VSDC

Çok sayıda özelliğe sahiptir. Yeni başlayan biriyseniz, arayüzünü önermiyoruz. Bu ücretsiz düzenleme aracı yalnızca Windows için kullanılabiliyor. Özellikle metinler, şekiller, grafikler, animasyonlar, resimler, videolar ekleyebilirsiniz. Ayrıca ekranınızı kaydetmenize olanak tanır.

Clipchamp

Platformu yönetmek için deneyime ihtiyacınız olmayacak, kaynakları basit. Kırpma, döndürme, ses, video ve görüntü ekleme, renkleri dengeleme, arka planı değiştirme, metin ekleme ve dilerseniz bazı geçişleri entegre etme.

ivsEdits

Özellikle Masaüstü özelleştirilebilir profesyonel video düzenleme yazılımı. İki versiyonu mevcuttur. Tamamen ticari ve ücretsiz.

Birden fazla formata izin verir, birkaç editör aynı anda farklı projeler üzerinde veya aynı proje üzerinde birkaç klip ile çalışabiliyor. Ayrıca, ilk videoyu Vimeo’ya yükledikten sonra, ücretsiz sürüm ek özellikler kazanır.

VideoPad

Ücretsiz sürüm evde kullanım içindir ve sınırlamaları vardır. Yalnızca şunları sağlar. Efektleri ve geçişleri kesmek ve uygulamak. Ancak 29 ABD Doları karşılığında diğer işlevlere erişebilirsiniz. Üst üste bindirilmiş başlıklar, alt başlıklar; diğer projelerde kopyalanacak şablonların oluşturulması…

Ek olarak, görüntü sabitleme sunar, fotoğrafları videolarla karıştırır. Ve 31’den fazla ses ve görüntü formatıyla uyumludur. Ayrıca DVD, Blue-ray ve HD-DVD formatına aktarmaya izin verir. Böylece ücretsiz en iyi video düzenleme programlarının tadını çıkarmış olursunuz.

WonderShare

Ücretsiz sürüm Windows için ve yakın zamanda MacO’lar için mevcuttur. Çok basit bir arayüze, filtrelere erişime, üst üste bindirilmiş metne sahiptir. Yaratımınızın ruh halini ayarlamak için geçişleri birleştirebilir ve müzik kitaplığına erişebilirsiniz.

4k’yı destekler, farklı sosyal platformlardan fotoğrafları içe aktarır. Ücretsiz sürümü kullanırsanız, videonuz bir filigranla dışa aktarılacaktır.

Blender

Bu yazılım açık kaynak kodludur. Şunları sağlar: 3D modelleme, animasyon, simülasyon, video oyunu oluşturma ve tabii ki video düzenleme.

İkinci işlev için önizleme, videoyu maskeleme, kroma vektörü ve histogram görüntüleri, ses karıştırma, dalga biçimi ekranı, efektler vb. sağlar.

FXhome

İster inanın ister inanmayın deneme sürümü 12 ay sürer. Erişmek için abonelik gerekmez. Ücretsiz paket size 410’dan fazla özel efekt sunar. Arayüz amatör bir editör içindir. Youtube ile yükleme entegre edilmiştir. Kare kare kompozisyon araçlarına, katmanlama ve maskeleme, 3B video desteğine, entegre ses düzenleyiciye vb. erişin ve ücretsiz en video düzenleme programlarının tadını çıkarın.

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