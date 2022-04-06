En İyi Video Netleştirme Programları

İnsanlar güzel anılarını ve sevinçlerini ölümsüzleştirmek ister. Bunu kimi zaman fotoğraf ile kimi zamanda video ile gerçekleştirir. Fakat bazı videoların netliği oldukça kötüdür. Bu gibi durumlarda video netleştirme programları ile durumu düzeltebiliriz. Bugünkü yazımızda sizlere en iyi video netleştirme programları hakkında bilgi vereceğiz.

Video netleştirme programları, eskiden çekilmiş görüntü netliği bozulmuş videolarınızı adete yeni çekmiş gibi düzenlemenize yardımcı olur. Eğer birkaç video düzenleme programı ile daha önceden çalıştıysanız, sizlere vereceğimiz video netleştirme programlarını çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

Videoları daha net yapmak için video netleştirme programları kullanılır. Bu programlar sayesinde videoların görüntü kalitesi yükselir ve daha da netlik kazanır. Ayrıca bu programlar sayesinde videonun kontrastını, parlaklığını ve doygunluğunu düzenleyebilirsiniz. Bu programlarda sadece netlik işlemi yapılmaz. Kırpma, döndürme, yakınlaştırma ve düzenleme gibi birçok farklı seçeneği videolar üzerinde deneyebilirsiniz.

Adobe Premiere Pro CC

Adobe Premiere Pro CC programı ile beraber videonuz içerisinde birçok değişiklik yapabilirsiniz. Tabii ki bunun içerisine netlik katmak da dahildir. Bu program ile düzenlediğiniz videolarınızı AVI, MXF ve diğer formatlarda kaydedebilirsiniz. Bu durum sizin işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

Videolarınızı istediğiniz formatta kaydedebilirsiniz.

Kalite eğri ayarlaması yapabilirsiniz.

Video ve ses dosyalarınızı birleştirebilirsiniz.

Netlik ayarı yapabilirsiniz.

Lisanslı ürün olduğu için Adobe güvencesi altında olursunuz.

Topaz Video Enhance Al

Bu program yapay zeka yazılımı ile videolarınızı düzenlemeye olanak sağlar. Hem ücretsiz hem de premium sürümü mevcuttur. Videolarınızı netleştirme işlemini bu program üzerinde yaparken, etrafta ki gürültü vb. olumsuz şeyleri de ortadan kaldırabilirsiniz.

Topaz Video Enhance Al ile beraber aynı anda birden çok videoyu düzenleyebilirsiniz. Aynı zamanda düzenlediğiniz videoları istediğiniz formatta kaydedebilirsiniz.

Düşük çözünürlüklü videoları, yüksek çözünürlüklü videolara çevirmeye olanak sağlar.

8K’ya kadar video kalitesi artırmayı destekler.

Birden çok sayıda videoları hızlı bir biçimde düzenleyebilirsiniz.

PowerDirector

PowerDirector, videolarınızı düzenlemeye yarayan bir bilgisayar yazılımıdır. Bu yazılımın hem ücretsiz hem de ücretli sürümleri piyasada bulunmaktadır. PowerDirector, bilgisayarınızın işletim sistemi ne olursa olsun kullanabileceğiniz bir yazılımdır. Bu program ile beraber videolarınıza özel efektler ve şekiller ekleyebilirsiniz.

8K’ya kadar videoları düzenlemeye yarar.

Ücretsiz versiyonu 1:1 oranında dışarı aktarım yapılmasına olanak tanır.

İçerisinde yer alan hazır şablonlar sayesinde oldukça basit bir kullanımı vardır.

Titrek olan görüntüleri sabitler.

Android ve iOS cihazlarda da kullanabilirsiniz.

Pinnacle Studio

İçerisinde 2000’den fazla efekt seçeneği bulunan Pinnacle Studio, kullanıcılarına muhteşem bir özgürlük sağlıyor. Aynı zamanda videolarının netliğinde ciddi bir artış yaşamasını sağlar.

360 derece video düzenlemeye yarar.

Kırpma vb. birçok özelliği bu sayede yapabilirsiniz.

Zoomlama ve uzaklaştırma gibi özellikleri mevcuttur.

Ashampoo Video Optimizer

Çektiğiniz veya çalışacağınız videolar üzerinde en optimal ve en iyi netlik veren uygulamaların başında gelen Ashampoo Video Optimizer, kullanıcılarına büyük avantajlar sağlar. Aynı zamanda videolarınız sabitliğini, rengini ve parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Videoların haricinde, fotoğrafları da düzenler.

Kontrast ve doygunluğunu ayarlayarak en optimal sonucu verir.

İçerisinde yer alan filtreler sayesinde birçok özelliği kullanıcılara sunar.

Işık azlığından oluşan sorunları ortadan kaldırır.

Vegas Pro

Eğer daha önceden video düzenleme programları kullanmadıysanız, Vegas Pro yeni başlayanlar için oldukça kullanışlı bir uygulamadır. Vegas Pro, tabletten ve telefondan video aktarmanıza olanak sağlar. Aynı zamanda zaman çizelgesi sayesinde işlerinizi planlayarak yapabilirsiniz.

Programda yüzlerce efekt bulunuyor.

8K’ya kadar video düzenlemeye yardımcı olur.

HDR formatını destekliyor.

Videolarınızı hem hızlandırıp hem de ağır çekim özelliği ekleyebilirsiniz.

Yeni başlayanlar için oldukça basittir.

iSize

Kendisini sürekli geliştirmeye çalışan bir uygulama olan iSize, videolarınız netleştirmeye yarayan bir programdır. Bu programı indirmenize gerek yoktur. İçerisinde ki tüm işlemi online ortam gerçekleştirebilirsiniz. Bundan dolayı herhangi bir sistem gereksinimi gerektirmez.

•HEVC, AVC, VP9 gibi kodlayıcılar ile beraber çalışır.

Video kalitesini artırmak için birden çok öneri sunar.

Online bir ortamda çalışma fırsatı sağladığı için oldukça basittir.

En İyi Fotoğraf Netleştirme Uygulamaları 2022