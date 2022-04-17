En İyi Wix Alternatifleri 2022

Bir web sitesi oluşturmak o kadar kolaylaştı ki, artık herkes tek bir kod satırına dokunmaya gerek kalmadan (istemediğiniz sürece) kullanıcı gezinmesini kolay ve sorunsuz hale getiren özelliklerle dolu çarpıcı bir web sitesi yapabilir. Bu, potansiyel ziyaretçilerinizin göreceği arayüze odaklanmanıza ve ihtiyaç duydukları bilgileri edinmelerine veya bu önemli satın alma işlemini güvence altına almalarına yardımcı olur. Wix de buna yardımcı olan önemli site yaratıcılarından biridir. Biz de bu yazımızda Wix alternatiflerini sizler için derledik.

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SITE123

Her ne kadar diğer internet sitesi kurucularından daha basit görünümlü olsa da SITE123’ün özellikleri basit olmaktan çok öte ve muhteşem kullanıcı yorumları alıyor. İnternet sitenizi kurmak için basit araçlar alıyorsunuz, çevrimiçi satış yapabiliyorsunuz ve hatta çok dilli bir internet sitesi kurma seçeneğiniz bile bulunuyor. SITE123’ün seçebileceğiniz yaklaşık 180 şablonu bulunuyor ve tüm bunlar tamamen mobilde de yer alıyor. Bu da ziyaretçilerinizin internet sitenizi görüntülemek için hangi cihazı kullandıkları farketmeksizin iyi bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.

Squarespace

Squarespace yavaş yavaş güvenilirlik ve harika müşteri desteği konusunda sağlam bir itibar inşa ediyor ve birçok kullanıcı onu Wix’e tercih ediyor. Ayrıca eğer internet sitenizin görünüşü sizin için önemliyse Squarespace’in piyasadaki en modern ve güzel görünümlü şablonlardan bazılarına sahip olması size avantaj sağlar. Squarespace 24/7 canlı sohbet desteği ve ayrıca Wix’e kıyasla daha fazla depolama alanı sunuyor. Bu depolama alanı, çevrimiçi portföy oluşturmak veya sitenize çok sayıda medya yüklemek istediğinizde kesinlikle kullanışlıdır.

WordPress.com

WordPress, Wix gibi sürükle-bırak bir internet sitesi kurucusu değildir ama çok daha fazla esneklik ve özelleştirme potansiyeli sunar. İnternet siteniz/işletmeniz geliştikçe kolayca ölçeklendirebileceğiniz bir internet sitesi kurucusu arıyorsanız, inceleyenlerin çoğu WordPress’in harika bir seçim olduğuna katılacaklardır. WordPress’le yapabileceğiniz bir çok şey vardır ve platform blogging için tasarlandığından internet sitenizde blog istiyorsanız harika bir seçenektir.

Pagecloud

Pagecloud, web sitesi geliştirme için iyi ve kullanışlı özelliklere sahiptir. Bu web sitesi yanı sıra e-ticaret web sitesi oluşturmak için uygundur. Pagecloud, gelişmiş sayfa düzeniyle birlikte kullanımı kolay bir görsel düzenleyici içerir. Görsel düzenleyici yeniden boyutlandırma, döndürme ve Photoshop, Keynote ve Sketch gibi diğer birçok özelliği sunar.

Webnode

Sadece 5 dakika içinde bir web sitesi oluşturmak istiyorsanız; Webnode sizin için son derece uygun bir tercih olabilir. Webnode kolay bir arayüze sahip olsa da; diğer web site tasarlayıcıları kadar esnek olmadığını belirtmekte fayda var. Bileşenleri istediğiniz gibi taşımanıza ve yerleştirmenize izin veren site; ne yazık ki bunu sadece önceden belirtilen alanlara yapmanıza izin vermektedir.

GoDaddy

Daha çok alan adı kaydedici olmasıyla bilinen GoDaddy’de; son yıllarda birçok güncelleme yapılan site oluşturucu da mevcuttur. GoDaddy’nin 100’den fazla şablonları mobile de uyumludur bu yüzden; internet sitenizin mobil versiyonunu ayrı düzenlemek konusunda endişe etmenize gerek yoktur. GoDaddy Web Sitesi Mimarı Türkçe dilinde mevcuttur ve diğer internet sitesi kurucularına kıyasla; daha küçük bir şablon yelpazesi vardır.

Shopify

Online bir mağaza kurmak ve online satış için; en iyi araçlara erişmek istiyorsanız, Shopify sizin için en iyi platformdur. Kredi kartı bilgilerinizi girmeden 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. Shopify, 24/7 mevcut müşteri desteği konusunda muhteşem bir itibara sahiptir. Bu yüzden herhangi bir sorununuzun hızlıca düzeltileceğine emin olabilirsiniz. Her ne kadar Wix’i kullanmak kadar kolay olmasa da; yine oldukça sezgiseldir ve online satışı daha modern bir süreç haline getirir.

Weebly

Son yıllarda Weebly popülerlik kazandı ve bunun nedenini görmek çok kolay. Birkaç alanda Wix’ten daha iyi ve ücretsiz planı tamamen-fonksiyonel bir internet sitesi kurmanıza izin verir.

Yeni başlayanlar için Weebly’yi kullanması Wix’ten daha kolaydır. Arayüzü sezgisel ve öğrenmesi kolaydır ancak henüz Türkçe olarak mevcut değildir. Ancak sorun yaşamanız halinde, Weebly İngilizce dilinde; harika müşteri hizmetleri sağlaması konusunda iyi bir itibara sahiptir.

Ucraft

Ucraft, profesyonel iş web siteleri oluşturmak için kullanılabilecek bir web sitesi oluşturucusudur. E-ticaret binası ve logo tasarımı gibi düzenlemeler için uygundur. Ucraft’ı 14 günlük ücretsiz deneyebilirsiniz. Platformun kullanımı kolaydır ve bu platformda görsel olarak çekici web siteleri oluşturabilirsiniz.

Strikingly

Strikingly’in ana odak noktası kullanıcılara hesaplı, kolay ve hızlı bir şekilde istedikleri web sitesini kurmalarını sağlamaktır. Bu yüzden, kullanıcıların diğer platformlardaki gibi yaratıcı ve çeşitli araçlardan daha az faydalanabileceğini unutmaması gerekiyor. Strikingly’i kullanarak tercih ettiğiniz dizayn doğrultusunda tek sayfalık web siteleri oluşturabilir ve birçok web site kurucularından farklı olarak sitenizi yayınladığınızda bile şablonunuzu istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz.

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