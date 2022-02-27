En İyi Youtube Alternatifi Video İzleme Siteleri 2022

YouTube en büyük video paylaşım sitesidir ve muhtemelen; video akış platformları denilince akla gelen ilk sitelerden biridir. Ama bu tek olduğu anlamına gelmez. Aslında, YouTube vlogger’ları ve içerik oluşturucuları da dahil olmak üzere; birçok kullanıcı monotonluktan kurtulmak için alternatif video paylaşım siteleri arıyor. İşte bunlardan bazıları:

1. Dailymotion

Dailymotion, video kanalı oluşturmak, videolarınızı barındırmak ve mevcut kitlenizle paylaşmak için kullanabileceğiniz bir platformdur. Dailymotion’ı ayrıca takipçi toplamak ve paylaşılan reklam gelirlerinden para kazanmak için de kullanabilirsiniz. Benzer düzen ve video kategorilerine sahip olduğu için aynı platform gibi görünmeden; birçok yönden YouTube’a benziyor. Bu şekilde YouTube’dan kolayca geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca Dailymotion, aylık ortalama 300 milyon tekil ziyaretçi sunarak onu en iyi YouTube alternatiflerinden biri haline getiriyor. YouTube’dan farklı olarak Dailymotion, daha az sert video politikaları ve şartları sunar. Video yükleyebilirsiniz ve kimse onları kaldıramaz. Ayrıca Dailymotion, 60 dakikalık ve 2 GB uzunluğundaki HD videolar için yükleme desteği de sunar.

2. Vimeo

Vimeo, diğer araçların yanı sıra ortak çalışma, paylaşım; barındırma, sıkıştırma ve olası satış oluşturma sağlayan bir video paylaşım platformudur. Niş odaklı aktif bir kullanıcı tabanı elde edersiniz; bu da Vimeo’yu bir içerik oluşturucu veya işletme olarak hedef kitlenizi oluşturmak için uygun bir platform haline getirir. Bu günlerde can sıkıcı reklamları daha da fazla olan YouTube’un aksine, platformda reklam yok. Vimeo, insanların dikkati dağılmadan içeriğinizi izlemeye odaklanmasını sağlar. Ayrıca Vimeo, 4K Ultra HD kullanarak daha yüksek kaliteli videolar sunar ve yüksek kaliteli videolarınızı başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

3. DTube

DTube, blok zinciri teknolojisini ve videoları kesintiye uğratan; daha az sunucu kesintisi riskiyle videoları depolamanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan merkezi olmayan bir yaklaşım kullanır. Platform, YouTube’un AI tabanlı sansürüne karşı çıkıyor ve ücretsiz konuşmayı destekliyor. Ayrıca, DTube’da içerik oluşturucuysanız başarılı videolar için kripto para birimi kazanabilirsiniz. DTube, YouTube’a benzer bir arayüze sahiptir ancak ondan farklı şekilde çalışır. Tüm kişisel veriler ve videolar, verilerinizi toplayan ve nasıl kullandıklarını bilmediğiniz YouTube’a kıyasla bilgisayar korsanlarından güvenlidir.

4. Wistia

Wistia, pazarlamacıların ve lider odaklı işletmelerin videolarını pazarlama çabalarıyla bütünleştirmek için kullandıkları, YouTube’a profesyonel bir alternatiftir. Platform, video içi potansiyel müşteri yakalama formları, ayrıntılı video analitiği, pazarlama otomasyon araçlarıyla entegrasyon ve çok daha fazlasını sağlar. Ayrıca, kampanyalarınızı geliştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olacak veriye dayalı bir yaklaşım elde edersiniz. Platform, 4K video desteği ve 8 GB’a kadar dosya, mükemmel özelleştirilebilir yerleştirmeler sağlar ve doğrudan video oynatıcıdan potansiyel müşterileri yakalayabilirsiniz.

5. Spotlightr

Eskiden vooPlayer olan Spotlightr, potansiyel müşteri yakalama, gelişmiş analitik, gelişmiş güvenlik ve iş aracı entegrasyon özellikleri sağlayan bir video pazarlama platformudur. Platform, belirli videoları izleyen kullanıcılara özel eşantiyonlar veya yarışmalar düzenlemenize olanak tanır. Pro sürümünü alırsanız, üyelik portalı oluşturmadan sitenizde isteğe bağlı izleme başına ödeme videosu ayarlayabilirsiniz. 4K video desteği, kitle oluşturma araçları, YouTube’da yaptığınız gibi gelişmiş analizler ve bir pazarlama otomasyonu entegrasyonu elde edersiniz.

6. Brightcove

Brightcove, video barındırma ve canlı akış ihtiyaçları için onlara güvenen Fortune 500 müşterileri olan dağıtık işletmeler ve kuruluşlar için tasarlanmış; bir başka popüler YouTube alternatifidir. Platform, akıllı TV uygulamalarında veya akıllı telefonlarda; canlı videonuz için üst düzey (OTT) teknolojisini kullanmanıza izin vererek çıtayı yükseltiyor. Ayrıca, platformda barındırılan videolara sunucu tarafı reklam ekleme sağlar ve bir DSP ile entegre olabilir ve müşterilerinize doğrudan reklam alanları satabilirsiniz.

7. SproutVideo

SproutVideo, ciddi pazarlama becerilerine sahip soloprenörler veya küçük işletmeler için YouTube’a başka bir harika alternatiftir. Platform, sitenizdeki her sayfa için video oynatıcılarınızı oluşturabilmeniz ve özelleştirebilmeniz için tam kontrol sunar. Bunu yapmak, videoyu gömebilmenizi sağlar ve sitenizin tasarımını tamamlar – onunla çakışmaz. Ayrıca, video oynatıcıdan müşteri adaylarını yakalamak için özelleştirilebilir müşteri adayı formlarını kullanabilir ve ardından bu müşteri adaylarını CRM veya API entegrasyonlarınız aracılığıyla en sevdiğiniz otomatik yanıtlayıcıya gönderebilirsiniz.

8. Twitch

Twitch, özellikle oyuncular için popüler bir YouTube alternatifidir. E-spor ve video oyunlarına odaklanan canlı bir akış portalı sunar. 2011’den beri Twitch, yaklaşık altı milyon farklı kanalda on milyonlarca izleyiciyi kendine çekti. Amazon 2016’da satın aldığından beri şirket, ücretsiz abonelikler ve oyunlar; oyun ganimetleri ve reklamsız akış sağlayan Twitch Prime’ı oluşturmaya başladı. Konsept, herkes için ücretsiz içeriğe sahip YouTube gibidir. Facebook veya e-posta yoluyla ücretsiz olarak kaydolabilir ve sohbet etme, arkadaş ekleme veya kanalları takip etme gibi özellikleri kullanabilirsiniz.

9. Odysee

Odysee ayrıca herkesin LBRY ağında dijital içerikle etkileşime giren uygulamalar oluşturmasına izin veren bir blok zinciri protokolü olan LBRY üzerinde çalışır. İçerik yükleyebilir ve dijital pazarlama ve diğer ticari faaliyetleriniz için kullanabilirsiniz. Ayrıca protokol aracılığıyla bir uygulama oluşturabilir ve bazı harika şeyler başarabilirsiniz. Odysee’de indirme veya akış başına fiyatları belirleyebilir, izleyicilere ücretsiz içerik verebilir, ses ve video dosyaları ya da belgeler ve diğer dosya türleri yayınlayabilirsiniz. YouTube’dan farklı olarak Odysee, platformu kullandığınızda LBRY Kredisi aracılığıyla kripto para kazanmanıza izin verir.

10. Brid.TV

Brid.TV işletmeler için idealdir. Videodan para kazanma platformu, kitlenizi büyütmenize ve para kazanmanıza yardımcı olur. Şu anda Brid.TV’nin akış ve reklam isteği verileri katlanarak büyüyor, bu nedenle katılmanın ve platformda neler yapabileceğinizi görmenin tam zamanı. Kurulum işlemi kolaydır ve oynatıcısı Android ve iOS uygulamalarıyla bütünleşir. Ayrıca, kurumsal düzeyde video yönetimi uygun bir şekilde elde edersiniz. Bu nedenle, içerikten etkili ve hızlı bir şekilde para kazanmak veya gelirleri ve görüntülemeleri artırmak istiyorsanız Brid.TV dikkate alınmaya değer.

11. Utreon

Utreon, içerik oluşturucular ve izleyiciler için başka bir sağlam YouTube alternatifidir. Platform, daha gelişmiş içerik oluşturma araçları sunduğu ve daha iyi topluluk katılımı ve yenilikçi özelliklere odaklandığı için; popülaritesini artırdı. Videolarınızı YouTube’a yükleyebilirsiniz ve bunlar otomatik olarak Utreon kanalınızla senkronize edilir, hatta 4K çözünürlüğe kadar. Şüpheli gizlilik sorunları olan YouTube’un aksine; Utreon’un gizlilik konusunda katı bir duruşu vardır – hiçbir koşulda kullanıcı verilerini satmazlar. Ayrıca, doğrudan abonelikler yoluyla; videolardan para kazanıyorlar ve ücretlerin yüzde 75’ini alıyorsunuz – bu, diğer birçok platformun sunabileceğinden daha yüksek.

12. Metacafe

Metacafe, içerik uzunluğu açısından YouTube’dan farklıdır – 90 saniyeden uzun değildir. Videoların kalitesi çoğunlukla düşüktür, ancak sonsuza kadar kalırlar ve kaybolmazlar veya kimse tarafından kaldırılmazlar – bir algoritma bile değil. Daha çok, trend olan kategorilere ve konulara göre içerik arayabileceğiniz ve kanallara abone olabileceğiniz mini bir YouTube gibi. Komik videolar, eğitimler veya hızlı ürün incelemeleri istiyorsanız Metacafe harika. Platformun çok etkili ve basit bir konsepti var. İçeriği yüklemek ve taramak için kullanımı da kolaydır. Site, aylık 12 milyonun üzerinde benzersiz görüntüleme ile güçlü bir çevrimiçi takip ile ilk üç video sitesi arasında yer alıyor.

13. Vevo

Vevo, Universal Music Group ve Sony Entertainment’ın sunduğu yüz binlerce kaliteli videoyla müzik videoları ile popülerdir. YouTube’dan farklı olarak Vevo, müzisyenler için değil, müzik tutkunları için oluşturuldu. Kendi içeriğinizi yükleyemezsiniz ancak içeriği platformda tüketebilirsiniz. Müzik video kliplerini yalnızca konser klipleri; stüdyo performansları ve sahne arkası röportajları ve özellikleri gibi birden çok formatta izlemek için harika bir platform.

14. PeerTube

PeerTube, eşler arası etkileşime dayalı bir video paylaşım platformudur. Bir sunucu ve diğer video sitelerini kullanan YouTube’un aksine PeerTube; sunucunuzu veya örneğinizi barındırmanıza izin verir. Her örneğin bir kullanıcısı ve içeriği vardır ve bunlar birbirine bağlanabilir. Sansür veya yasaklanma endişesi duymadan her türlü videoyu yükleyebilirsiniz. Herhangi bir kısıtlaması yoktur, reklamsızdır ve yüksek kaliteli videoları destekler. Aynı zamanda açık kaynaklıdır, böylece koduna katkıda bulunabilirsiniz ve rahatsız edici öneri algoritmaları yoktur.

15. Facebook Watch

Son seçeneğimiz Facebook Watch; Facebook’un beyni ve şirketin video içeriğini ikiye katlama kararından sonraki birkaç yıl içinde büyüdü. Facebook İzleme özelliği; kullanıcıların izleme geçmişlerine ve ilgi alanlarına göre trend olan videolara göz atmalarını ve izlemelerini sağlar. Bununla birlikte; arayüz YouTube’daki gibi değil, izleyici ve içerik örtüşüyor ve Facebook’u video paylaşım ve barındırma alanında tam teşekküllü bir YouTube alternatifi haline getiriyor.

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