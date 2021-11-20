Birlikte Dizi-Film ve Video İzleme Uygulamaları

Hemen hemen her insan dizi-film izlemeyi çok seviyor. Özellikle pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber birçok insan film izleyeme başladı. Pandemi nedeniyle sinema salonlarına hasret kalmıştık. Durum böyle olunca birçok insan, birlikte dizi-film izleme uygulamalarını araştırdı.

Hali hazırdı birçok internet sitesi, arkadaşlarınızla beraber online bir şekilde film izlemenize olanak sağlıyor. Özellikle Netflix gibi dizi-film platformlarının artmasıyla izlenecek şeylerin sayısı arttı. Gelin beraber dizi-film izleyebileceğimiz uygulamalara beraber bakalım.

Netflix Party / Teleparty

Netflix Party yani bilinen adıyla Teleparty, geliştirilmiş yeni versiyonuyla Netflix, HBO, Disney+ ve Hulu platformlarını destekleyen bir Google Chrome uzantısıdır.

10 milyonun üzerinde indirilen uzantıyı, Chrome Web Store’dan yükleyerek bu platformlardaki içerikleri sevdiklerinizle senkronize bir şekilde izleyebilirsiniz. Bunun için, seçtiğiniz platforma girip izlemek istenen filmi veya diziyi başlattıktan sonra uzantılardan Teleparty’yi seçerek “Teleparty Başlat” butonuna basmak yeterli oluyor.

Link yollayarak davet ettiğiniz arkadaşlarınızla, size özel oluşan Teleparty odasında sohbet kutucuğu aracılığıyla filmi izlerken bir yandan sohbet etmek de mümkün. Böylece kullanıcılar, birbirlerinin tepkilerini de eş zamanlı olarak görme fırsatı buluyor. Bu alternatifin tek dezavantajı, internet tarayıcısı ve uyumlu olduğu platformlar açısından sınırlı olması: Teleparty şu an için sadece Chrome üzerinden ve sayılı platformlarla uyumlu şekilde çalışıyor. Ayrıca, uzantının çalışması için tarafların hepsinin kullanılan platforma Premium üyeliğe sahip olması gerekiyor.

Scener

Scener ise yine Teleparty benzeri bir uygulama, fakat birkaç ekstra özelliği daha beraberinde getiriyor. Scener’ı kullanarak özel, herkese açık veya ileri zamanlı izleme partileri düzenlemek mümkün; bu partilere katılmasını istediğiniz kişileri, sadece bir link yollayarak kolayca davet edebiliyorsunuz. Ancak Scener uygulamasının sohbet özelliği bulunmuyor.

Scener ise yine Teleparty benzeri bir uygulama, fakat birkaç ekstra özelliği daha beraberinde getiriyor. Scener’ı kullanarak özel, herkese açık veya ileri zamanlı izleme partileri düzenlemek mümkün; bu partilere katılmasını istediğiniz kişileri, sadece bir link yollayarak kolayca davet edebiliyorsunuz.

TwoSeven

TwoSeven alternatifi ise birçok platformu destekleyerek yayın akışı yapmaya izin veriyor. E-posta adresiyle kaydolup uzantıyı indirerek alternatifi kullanmaya başlamak mümkün. TwoSeven’ın şu an desteklediği platformlar, YouTube, Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney+, HBO, Apple TV, Vimeo ve çok daha fazlasıdır.

Ekranın sağ tarafında açılan sohbet kutucuğundan diğer katılımcılarla sohbet etmek veya kamera ve mikrofon açarak görüntülü ve sesli haberleşmek kolaylıkla sağlanabiliyor. Birçok platformu desteklemesine rağmen, bu alternatifin belki de diğerleri kadar tercih edilmemesinin sebebi ise saydığımız bazı özellikleri için Premium üyelik satın almayı zorunlu kılmasıdır.

Watch2gether

Watch2gether ile gerçek zamanlı olarak arkadaşlarınızla çevrim içi videolar izleyebilirsiniz. Üstelik üyelik gerektirmeden geçici bir takma ad ile uygulamayı kullanabilirsiniz. Başlamak için öncelikle ana sayfadaki “Oda Oluştur” düğmesini tıklayın. Geçici takma adınızı yazdıktan sonra site sizi sohbet ve video odasına yönlendirir.

Kendi arkadaşlarınızı açtığınız bir odaya diğerlerini davet edebilme veya halihazırda faaliyette olan bir odaya katılabilme gibi özellikleri olan Watch2gether’ın diğer bir güzel yanı YouTube, Vimeo, DailyMotion veya SoundCloud‘dan video veya müzik seçebilme olanağı tanımasıdır.

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