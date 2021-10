İzlenmesi Gereken En İyi Hint Filmleri

Sıra dışı bir eğlence arıyorsanız Hint filmleri tam size göre. Bu yazımızda en iyi Hint filmleri hakkında bilgiler vereceğiz. Siz de en iyi Hint filmi kategorisi hakkında bir araştırma yapıyorsanız bu yazıyı okumaya devam edebilirsiniz. En güzel Hint filmleri için bizim yaptığımız listeyle kendinize bir izleme sırası oluşturabilirsiniz. Bu sayede en iyi Bollywood filmleri arasından size uygun ve konusunu beğendiğiniz filmleri izleyebilirsiniz. Sizlere en iyi Hint filmleri hakkında bilgiler verecek, hint film önerileri yapacak, Hindistan filmi ve filmleri hakkında detaylı konuları iletecek ve almış oldukları IMDB puanlarını paylaşacağız.

En İyi Hint Filmleri Listesi

Film severler tarafından “Bollywood” ismiyle bilinen Hintçe film endüstrisi, küresel film alanının büyük bir bölümünü oluşturuyor ve çıkardığı her yeni içerikle beraber büyümeye devam ediyor. Bollywood filmleri, dünyanın her köşesindeki sinemaseverlere hitap eden içeriğiyle, çıktı ve erişim açısından dünyanın en büyük film endüstrisi olmak için Nijerya’nın Nollywood’unu ve Amerika’nın Hollywood’unu geride bırakıyor.

İster romantizm, ister trajedi ya da komedi hayranı olun, bu renkli dünyada kesinlikle sizin için bir film var. İşte birbirinden kaliteli en iyi Hint filmleri;

Jab We Met

Bu, talihsiz aşıkların hikayesi, ancak modern bir bakışla. Film, eski sevgilisinin evlendiğini yeni öğrenen depresif genç bir adam olan Aditya’yı takip ediyor. Bombay’a giden bir tren yolculuğunda, güneş ışığının insan ışını olan, ancak sevgilisine kendini adamış olan Geet’e rastlar. Ani bir bağlantı hissetseler de, ancak birkaç yıl sonra bir araya geldiklerinde Aditya, onu kurtarması gerektiğini fark eder, tıpkı onu uzun zaman önce kurtardığı gibi.

Yapım Yılı: 2007

IMDB Puanı: 7.9

Başrol Oyuncuları: Shahid Kapoor- Tarun Arora- Kareena Kapoor

Om Shanti Om

Önemli bir modern Bollywood filmi olan bu film, gerçek aşkını küfürlü film yapımcısı kocasının saltanatından kurtarmak için öldükten otuz yıl sonra aniden hayata dönen genç bir aktörün hikayesini anlatıyor. Tek sorun şimdi başarılı bir yıldızın hayatını yaşıyor, yıllar önceki orijinal kaderinin intikamını almaya çalışıyor. Bu formattaki eski tarz filmlere bir saygı duruşunda bulunmamız gerek ve bu film kesinlikle sizi koltuğunuza yapıştıracak.

Yapım Yılı: 2007

IMDB Puanı: 6.7

Başrol Oyuncuları: Shah Rukh Khan – Deepika Padukone – Arjun Rampal

Pad Man

Lakshmikant “Lakshmi” Chauhan, karısının adet döngüsü sırasında her ay kirli bir bez kullandığını öğrendiğinde, geriye dönük uygulama yüzünden alarma geçer. Nihai göreve koyulur: ülkedeki en fakir kadın için bile hem hijyenik hem de ekonomik olabilecek bir ped yaratmak. Gerçek bir hikayeye dayanan film, dayanıklılık ve toplumda bildiklerinize meydan okumak için gereken güçle dolu bir hikayeyi anlatıyor.

Yapım Yılı: 2018

IMDB Puanı: 7.9

Başrol Oyuncuları: Akshay Kumar – Radhika Apte – Sonam Kapoor

Dear Zindagi

Konu Bollywood olduğunda, ruh sağlığının bir konu olarak araştırılması oldukça yenidir. 21. yüzyıl Hindistan’ındaki depresyona odaklanan film, bir kadının hayatını yaşama biçimiyle ilgili mutsuzluğunu bir dizi terapi seansıyla araştırıyor. Sadece kalp atışlarınızı zorlamakla kalmayacak, aynı zamanda yaşam seçimlerinizle yüzleşmenize ve merak etmenize neden olacak

Yapım Yılı: 2016

IMDB Puanı: 7.5

Başrol Oyuncuları: Alia Bhatt – Shah Rukh Khan – Kunal Kapoor

Jodhaa Akbar

Bollywood, Romeo ve Juliet ile tanışıyor. Babür ve Müslüman bir kral olan Ekber ile Rajput ve Hindu prensesi Jodhaa, iki bölge arasında bir ittifak oluşturmak için evlendiğinde, kimse onların gerçekten aşık olmasını beklemiyordu. Ancak birbirlerine olan sevgileri gitgide derinleştikçe, çifti ve krallıklarını parçalamakla tehdit eden dış etkenler de aynı şekilde derinleşti. Sadece 16. yüzyıl Hindistan’ına benzersiz bir bakış atmakla kalmıyor, aynı zamanda Bollywood süperstarı Aishwarya Rai’yi başrollerden birinde canlandırıyor.

Yapım Yılı: 2008

IMDB Puanı: 7.6

Başrol Oyuncuları: Hrithik Roshan – Aishwarya Rai Bachchan – Sonu Sood

Lust Stories

Dört üretken yönetmenden bir antoloji filmi olan Lust Stories , 21. yüzyılda seks ve çekiciliğin ardındaki damgaları araştırıyor. İster iki farklı sosyal sınıf arasındaki aşk olsun, ister bir evliliğin yükselişi ve düşüşü olsun, her hikaye farklıdır. Ve bu formatta olduğu için, her biri kültürü bir bütün olarak anlamak için iyi bir geçit gibi geliyor.

Yapım Yılı: 2018

IMDB Puanı: 6.4

Başrol Oyuncuları: Radhika Apte – Bhumi Pednekar – Kiara Advani

Dangal

Eski bir profesyonel güreşçi umutsuzca evlenmek ve onun izinden gidecek bir oğlu olsun istiyor. Denklemin ilk yarısı kolayca bir araya gelir, ancak bükülme ikincidedir: sonunda sadece kızları olur. Bu sadece kadın gücünü araştıran bir film değil; bir babanın kızlarına duyduğu sevgi hakkında iyi hissettiren bir hikaye.

Yapım Yılı: 2016

IMDB Puanı: 8.4

Başrol Oyuncuları: Aamir Khan – Fatima Shaikh – Sakshi Tanwar

Queen (Kraliçe)

Rani biraz zor durumda. Düğününden sadece bir gün önce nişanlısı tarafından terk edildi ve şimdi boşa gitmeden önce kullanması gereken bir Avrupa balayı biletine sahip. İşte tam o zaman aklına bir fikir gelir. Yine de tatile tek başına gidecektir ve hayattan ne aradığını keşfedecektir. Bu filmi Bollywood’un Eat, Pray, Love’ın sadece daha iyi kıyafetler ve kadın bağımsızlığı için daha büyük bir baskı ile oluşturulmuş bir versiyonu olarak düşünebilirsiniz.

Yapım Yılı: 2013

IMDB Puanı: 8.2

Başrol Oyuncuları: Kangana Ranaot- Rajkommar Rao- Lisa Hoydan

Lagaan: Once Upon a Time in India

Başlamanız gereken herhangi bir Bollywood filmi varsa, o da bu filmdir. Hintli köylüler ile İngiliz sömürgeciler arasında artan vergilerin kaldırılması üzerine bir kriket oyununun hikayesini anlatan film, dayanıklılık ve ekip çalışmasının gücünü örnekleyen bir film. Aynı zamanda Hindistan’ın üçüncü Oscar adaylığını almasıyla da ünlüdür ve ünlü film müziği bestecisi AR Rahman’dan harika bir film müziği ile birlikte gelir.

Yapım Yılı: 2001

IMDB Puanı: 8.1

Başrol Oyuncuları: Aamir Khan – Gracy Singh- Raghuvir Yadav

Mandela

Yogi Babu’nun başrol oynadığı Mandela, oy bankası siyasetine ve kastın nasıl yaygın olmaya devam ettiğine dair komik ama düşünceli bir bakış açısını ekrana yansıtıyor. Esas olarak sosyal statüsü nedeniyle hiç saygı görmeyen köyün berberini oynuyor. Babasının hayalini kurduğu bir salon açmanın hayalini kurar ve tüm parasını bu uğurda biriktirmeye çalışır. Ancak, yerel seçimlerin sonucunun tek bir oya bağlı olduğu ortaya çıkınca planları bozulmaya başlar. Film, kırsal siyasetin dürüst tasvirinde öne çıkıyor ve Babu’nun performansıyla yükseliyor.

Yapım Yılı: 2021

IMDB Puanı: 8.5

Başrol Oyuncuları: Yogi Babu – Sheela Rajkumar – Sangili Murugan

The Disciple

The Disciple, Mumbai’de bir ‘guruji’ ile antrenman yapan ama aynı zamanda seçiminin uygulanabilirliğini sorgulayan hevesli bir klasik şarkıcı hakkında bir hikaye. Yönetmen Chaitanya Tamhane oldukça basit bir hikaye alıyor ve her sahneyi bir tuval gibi ele alıyor. The Disciple, neredeyse tüm film boyunca çok az ama önemli hareketlerle geniş statik çerçeveler kullanmaktan, her sahnede gerçekçi bir tempoda zaman ayırmaya kadar her ince ayrıntıyı düşünüyor. The Disciple, tomurcuklanan müzisyen Sharad’ın hayatına tamamen sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Yapım Yılı: 2020

IMDB Puanı: 7.2

Başrol Oyuncuları: Aditya Modak – Arun Dravid – Sumitra Bhave

Nayattu

Nayattu bir tiyatro gösterimi için planlandı, ancak Netflix’te gösterime girdikten kısa bir süre sonra oldukça ses getirdi. ‘Av’ olarak çevrilen Nayattu , haksız yere cinayetle suçlandıktan sonra avlanmakta olan üç polis personelini takip ediyor. Film, başlangıçta uzun sahnelerle bir ortam yaratmak için zaman ayırıyor, böylece işler gerçekten çözülmeye başladığında, olaylarla zaten uyum içinde oluyoruz.

Yapım Yılı: 2021

IMDB Puanı: 8.1

Başrol Oyuncuları: Kunchacko Boban – Joju George – Nimisha Sajayan

Dilwale Dulhania Le Jayenge

Dilwale Dulhania Le Jayenge’den bahsetmeden Bollywood hakkında konuşamazsınız. 1995 klasiği, Bollywood rom-com’ları için altın standart olarak kabul edilir ve arsız bir Shah Rukh Khan ve starlet Kajol’u, Avrupa’da sırt çantasıyla seyahat eden bir geziye aşık olan iki genç insan olarak ekrana yansıtır.

Yapım Yılı: 1995

IMDB Puanı: 8.1

Başrol Oyuncuları: Shah Rukh Khan- Kajol- Amrish Puri

Insaf Ka Tarazu

Insaf Ka Tarazu “adaletin dengesi (veya ölçeği)” olarak tercüme edilir ve film, adaletin ne olduğuna ve bu dengenin nasıl sağlanacağına derinlemesine dalar. Bu yoğun dramada, Ramesh adında zengin bir adam, yatına davet ettiği Bharti adında bir güzellik kraliçesiyle tanışır. Daha sonra Bharti, Ramesh’i kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlar, ancak Ramesh aklanır. İki yıl sonra öldürüldüğünde, Bharti suçtan tutuklanır ve kendisi yargılanır.

Yapım Yılı: 1980

IMDB Puanı: 6.4

Başrol Oyuncuları: Zeenat Aman- Raj Babbar- Deepak Parashar

Panga

Bu harika spor filmi, Hindistan’da popüler olarak oynanan bir temas sporu olan Kabbadi’nin dünyasında geçmekte. Film, oğlunun doğumundan sonra sporu bırakan, ancak ayrıldığına pişman olan eski bir Kabbadi şampiyonu olan Jaya Nigam’ı konu alıyor. Şimdi yedi yaşındaki oğlunun ve eski bir takım arkadaşının yardım ve desteğiyle Jaya antrenman yapar, forma girer, geri döner ve sonunda Hindistan takımı için Kabaddi kupasını kazanır.

Yapım Yılı: 2020

IMDB Puanı: 6.8

Başrol Oyuncuları: Kangana Ranaut- Jassie Gill- Richa Chadha

Yemek Kutusu (The Lunchbox)

The Lunchbox, görene kadar umutsuzca ihtiyaç duyduğunu bilmediğin bir hikayeyi anlatan o güzel dokunaklı filmlerden biri. Filmde, Ila adında bir kadın (pek de iyi olmayan) kocası için özel bir öğle yemeği hazırlayarak evliliğindeki kıvılcımı yeniden alevlendirmeye çalışır. Ancak plan ters gider ve öğle yemeği bunun yerine antisosyal bir dulun önünde biter. Kocası yaptığı özel yemekten bahsetmeyince, Ila hazırladığı bir sonraki öğle yemeğine bir not ekler (bu da söz konusu dul kadına gider) ve beklenmedik bir dostluk doğar.

Yapım Yılı: 2013

IMDB Puanı: 7.8

Başrol Oyuncuları: Irrfan Khan- Nimrat Kaur- Nawazuddin Siddiqui

Hichki

Öğretmen olmak isteyen Naina’nın bir zamanlar gittiği lisede iş bulma hayalini zorlayan tek bir şey vardı: Tourette sendromu. Ve Naina sonunda öğretmen olabildiğinde bile, baş belası sınıfı yeni bir sorun sunarak, onun hayallerinin gerçekten ulaşılabilir olup olmadığını merak etmesine neden olur.

Yapım Yılı: 2018

IMDB Puanı: 7.5

Başrol Oyuncuları: Rani Mukerji- Supriya Pilgaonkar- Rohit Saraf

Main Prem Ki Diwani Hoon

Bollywood ağır sıkletleri Hrthrik Roshan ve Kareena Kapoor’un oynadığı bu romantik komedide bir yanlış kimlik vakası aşka yol açar.

Yapım Yılı: 2003

IMDB Puanı: 4.0

Başrol Oyuncuları: Hrithik Roshan – Kareena Kapoor – Abhishek Bachchan