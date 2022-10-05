En küçük elektrikli üstü açılır araba satışa çıkıyor – Wuling Mini EV 14.000 dolardan başlıyor

Bu sevimli küçük üstü açılır arabanın tanıtılması biraz zaman aldı, arabanın 2021’de Şanghay Otomobil Fuarı’nda tanıtılmasının üzerinden 18 ay geçti. Bekleme sona erdi ve araba Çin pazarında bir başlangıçla satışa çıktı. fiyat 99.900 RMB bu da yaklaşık 14.000 doların biraz üzerinde.

Cabrio, son derece başarılı hardtop kardeşi Hong Guang Mini EV‘ye katılıyor, seri iki modelle daha tamamlandı – Mini EV Gameboy ve Mini EV Macaron.

Wuling Hong Guang Mini EV Cabroi – tam adı budur – 3 metreden biraz fazla uzunluğa sahiptir ve rahatlıkla dünyanın en küçük elektrikli dönüştürülebilir arabası olduğunu iddia edebilir. Hardtop kardeşinden farklı olarak Cabrio, kırmızı veya siyah olarak sunulan katlanır bir tavana yer açmak için yalnızca iki koltuk sunuyor.

Sürücünün bu tatlının sahip olduğu 40 HP ile aşırı heyecanlanması ihtimaline karşı koltukların arkasında iki büyük roll-bar var. Sadece 2 metre genişliğinde, 1,6 metre yüksekliğinde ve 100 km/s azami hız ile birinin onu ters çevirdiğini hayal etmek zor değil – her şey mümkün. Sürücünün makul hızlarda kalmasını sağlarken, otomobilin 26,5 kWh pili ve aşırı iyimser CLTC test rejimi sayesinde menzilin 280 km (174 mil) olduğu iddia ediliyor.

12 inç jantlı bir araçta 40 HP ve 110 Nm tork, 145/70 lastiklerin kaldırabileceğinden daha fazla, araç 0’dan 50 km/s hıza 8 saniyede çıkıyor, bu da kimsenin nefesini kesmez ama böyle bir araba için gayet yeterli. Şehirde eğlenceli sürüş deneyimi için 14.000$ birçok alıcı için uygun fiyatlı bir seçenek olacak. Hayatının çoğunu şehirde geçiren birçok alıcı için sorunsuz ve keyifli bir deneyim sunacak.

Şirket, potansiyel müşterilere Mini EV Cabrio’nun güvenliği konusunda güvence vermek için elinden geleni yaptı. Görünüşe göre otomobilin gövdesinin yüzde 65’i yüksek mukavemetli çelikten yapılmış. Bu yeterli değilse, iki hava yastığı vardır. Araç ayrıca ABS ve EBD gibi özellikleri de sunuyor. Görmek? Hemen güvende hissediyor.