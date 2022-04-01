En Lüks Akıllı Saatler 2022

Şık tasarımlı ve pahalı saatleri kim sevmez ki ? Günümüzün modası olan ve telefonlarla birlikte harika bir aksesuar olarak karşımıza çıkan akıllı saatlerin en iyi ve lüks modellerini arıyorsanız doğru yere geldiniz. İşte en lüks akıllı saatler…

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En gözde Samsung Galaxy Watch Active 2 akıllı saat, 1.4 inç dokunmatik ekranı ve deri kordon tasarımıyla öne çıkıyor. Bu saat, spordan eğlenceye iletişimden sağlık takibine kadar bir akıllı saatten bekleyebileceğiniz neredeyse her şeyi karşılar. Active 2, stres seviyenizi kontrol ederek ruhsal durumunuzu iyileştirecek önerilerde de bulunur.

Honor Watch Magic 2

Honor Watch Magic 2, şık tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle birçok insanın beğenisini kazanıyor. En iyi uyku takibi yapan akıllı saatlerin başında gelen bu ürün, tam bir yaşam koçu görevi yapıyor. Uyku aşamalarının tamamını izleyerek uyku bozukluklarını tespit etmenizi sağlar ve size bununla ilgili öneriler sunar. Doğurganlık aralığı ve menstural döngü takibi ise bu cihazı son derece dikkat çekici hâle getiriyor.

Satış rekorları kıran Apple Watch Series 7; yüksek pil kapasitesi, dayanıklı aksamı ve mükemmel telefon uyumluluğunun yanı sıra suya karşı gösterdiği direnç ile de öne çıkıyor. Bu saat, yüzme egzersizleri sırasında bile takabileceğiniz bir cihazdır. Toz ve kum parçacıklarının elektronik aksamına zarar vermesini engelleyen Apple 7 akıllı saat, dev ekranıyla rahat ve gerçekçi etkileşim imkânı veriyor.

Oppo Realme Watch

En ucuz ve en iyi akıllı saatler arasında yer alan Oppo Realme Watch, geniş dokunmatik ekranıyla öne çıkıyor. AMOLED ekran teknolojisi, bu ürünü darbe, sürtünme, ısı, ışık ve neme karşı son derece dayanıklı hâle getiriyor. Dayanıklı kasası ve pil tasarımı ise uzun ömürlü ve keyifli bir kullanım imkânı tanıyor. Bütçenizi zorlamadan güncel teknolojilere sahip bir saat almak istiyorsanız tercihinizi bu cihazdan yana yapabilirsiniz.

Watch GT2, 1,2 inç ekranı, 390×390 çözünürlüğü ile en iyi akıllı saatler arasında yer alıyor. Bu model, oldukça basit bir kaydırma imkanı da getiriyor. Böylece, dilediğiniz gibi sayfalar ve belgeler arasında gezebilirsiniz. Akıllı yüzme modu sayesinde, yüzerken atmış olduğunuz kulaç ve tur sayısını da görebiliyorsunuz.

Huawei Watch Fit Stia-B09

Fiyat performans en iyi akıllı saatler arasında yer alan Huawei Watch Fit Stia-B09, farklı renk seçeneklerine sahiptir. Rengârenk semboller, eğlenceli arayüzler ve dahası; saati oldukça keyifli hâle getiriyor. Ayrıca bu ürünün öne çıkan özelliği ise egzersiz videosu arama gereksinimini ortadan kaldırmasıdır. Geniş ekrana sahip Huawei Watch Fit, 12 hareketli animasyon ve 44 sabit görselle yoğun egzersizler sırasında yanınızda olacaktır.

Samsung Galaxy Watch 4

Samsung, saatin 1.2 ve 1.4 inç ekrana sahip iki modelini satışa çıkarttı. İki model donanımsal olarak aynı fakat 1.2 inçlik ekrana sahip olan model daha ince bilekler için tasarlanmıştır. Saatte birçok spor ve sağlık uygulaması mevcut. Bunun dışında saatte Spotify, Strava gibi kullanıcıların ilgisini çekecek uygulamalar da yüklü olarak geliyor. Ayrıca yeni işletim sistemi sayesinde Wear OS uygulamalarını da destekliyor.

Xiaomi Mi Watch

Xiaomi Mi Watch serisi günlük hayatı kolaylaştıracak birçok teknolojik imkan sunuyor. Ayrıca farklı ekran tiplerine sahip Mi Watch serisi, birçok kullanıcının beğenisini kazanıyor. Bu saat serisinin en iyiler arasında yer almasının sebebi ise 400 ile 500 mAh arasında kapasiteye sahip lityum iyon bataryası. Bu güçlü ve kaliteli pil, akıllı saatin 16 güne kadar kesintisiz kullanılabilmesini sağlıyor.

Polygold M26 Akıllı Saat

Bu akıllı saati tüm Android ve iOS uyumlu telefonlar ile kullanabilirsiniz. Ergonomik ve ekranı rahat bir kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca üzerinde mikrofon ve hoparlör mevcut. Telefonunuza dokunmadan görüşmelerinizi rahatlıkla bu cihazdan yapabilirsiniz.

Haylou Solar LS05

Bu akıllı saatte koşu, yoga, bisiklet, tırmanma vb. 12 farklı spor modu bulunuyor. Ayrıca bu saat sayesinde yaptığınız antremanlarda hedeflerinizi ve performanslarınızı kayıt altına alabilirsiniz. Uyku takibi sayesinde, derin uyku ve hafif uyku evrelerinizi gözlemleyebilirsiniz.

Honor Band 6

Honor Band 6, akıllı bileklik olarak da biliniyor. 1.47 inç ekran tasarımı ile her tarza uyum sağlayan bu akıllı bileklik, geniş kullanım alanı sunuyor. Farklı arayüzlere, kaliteli kauçuk kordona, yüksek kapasiteli bir pile ve 10 profesyonel egzersiz moduna sahiptir. Band 6; kandaki oksijen seviyesini, kalp ritmini, yakılan kalorileri ve adım sayısını ölçebildiği için sağlıklı yaşam modeline geçmek isteyenler için ideal bir saattir.

General Mobile GM Watch

Oldukça şık bir tasarımı olan bu akıllı saat, 1.3 inç büyüklüğünde bir ekran sunuyor. Bu ekran, TFT LCD paneli ve 240×240 piksel çözünürlüğü ile kullanıcılarına hizmet veriyor. Bunun yanı sıra saatin kordonu, 48 mm olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca saatte müzik çalar kontrolü, arama bildirimi, telefonumu bul gibi temel özellikler mevcut. Bunun yanı sıra General Mobile, saatte çok çeşitli sağlık ve spor uygulamaları kullanmayı tercih etti. Nitekim bu sayede kullanıcılar, gündelik yaşamlarından spor faaliyetlerine kadar birçok alanda saati kullanabilirler.

Amazfit GTS 2

Bu modelde 1.65 inç boyutunda 348 x 442 çözünürlüğünde AMOLED bir ekran yer alıyor. 246 mAh bataryası bulunan saat, normal bir kullanımda 5-10 gün arası bir kullanım süresi sunabiliyor. Bunun dışında saatte 600 şarkıyı depolayabileceğiniz bir depolama alanı mevcut. Bu akıllı saatte birçok spor dalı için uygulamalar yer alıyor. Spor uygulamalarının yanı sıra bildirim kontrolü; kalori takibi ve müzik çalar gibi birçok akıllı saatte bulunan uygulamalar da bulunuyor.

Zeblaze Thor 5 Pro

Bu akıllı saatin video kaydetme, müzik depolama gibi özellikleri mevcut. Bu yüzden de kullanıcıların deneyimini geliştirmek için 32 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Saatin özelliklerine bakacak olursak saatte müzik çalar, spor modları, kalori takibi gibi birçok özellik mevcut. Bunun dışında Zeblaze Thor 5 Pro, videolu görüşme ve web tarayıcı desteği özellikleriyle dikkat çekiyor.

Oppo Watch

Oppo Watch, Qualcomm Snapdragon Wear 3100 yonga seti ve Apollo 3 işlemci ile kullanıcılarını karşılıyor. Bunun dışında 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı bulunması saati ilgi çekici yapıyor. Saatte, çağrı yanıtlama, hızlı yanıt, müzik çalar kontrolü gibi temel özelliklerin yanı sıra uygulama yükleyebilme özelliği de mevcut. Belirli kapasitedeki uygulamalar ile saatinizi istediğiniz gibi özelleştirmeniz mümkün.