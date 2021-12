En Romantik Çıkma Teklifi Mesajları

İnsanoğlu dünyada olduğu süre boyunca aşka ihtiyaç duymuştur. Birçok insan doğumundan ölümüne kadar gerçek aşkı arar. Kimi insan gerçek aşkı bulur, kimisi ise bulamaz. Özellikle insanlar gençlik döneminde karşı cinse karşı farklı duygular hissedebilir. İçindeki duyguları karşısındaki insanla paylaşmak ve onunla birliktelik yaşamak için bir çaba sarf eder. Özellikle etkili bir şekilde yapılan çıkma teklifleri, karşı cinsin duygularının belirmesine yardımcı olur. Bu yazımızda sizlere en romantik çıkma teklifi mesajlarını derledik.

Özellikle kadınlar, duygusal bir birliktelik yaşamadan önce yani teklif aşamasında çok özel şeyler isteyebilir. Kadınların bu isteği onların birlikteliğe ne kadar önem verdiğini gösterir. Bazı insanlar hediyeler ile bazı insanlar ise doğru zamanda yapılan etkili konuşmalar ile karşı cinse duygularını iletebilir.

Ayrıca çoğu insan karşı taraftan gelen teklifin tarihini çok önemser. Her yıl dönümünde bu günü kutlarlar. Özellikle bu özel günlere dikkat etmek ilişkiye verilen önemi gösterebilir. Karşı cinse sevgililik, evlilik veya arkadaşlık teklifi ederken romantizm ve duygusal ortam oluşturmak gayet etkili bir yöntemdir.

Bunları yüz yüze gerçekleştirmek gerçekten çok önemlidir ancak beğendiğiniz kişiye bunu yüz yüze söylemeye çekiniyorsanız en kolayı mesajlaşma yöntemidir. Çıkma teklif ederken kısa ama aynı zamanda duygusal mesajlar yazabilirsiniz. Sevdiğinize öncelikle özel hissettirecek ve ona duygularınızdan bahsedecek bir mesaj olmalıdır. Kısa özlü sözler kullanarak da çıkma teklif edebilirsiniz.

En Romantik Çıkma Teklifleri

Ömür dediğin tek geçmez. Benimle bir ömür paylaşmaya ve yaşamaya var mısın?

Dünya döndükçe ve bu beden can taşıdıkça seni sevmeye yemin ediyorum. Beni sevip ömrümü ömrüne hediye etmeme müsaade eder misin?

Aklımı başımdan alıyorsun, kalbimi hızlandırıyorsun. Aklım sende kalsın kalbime girer misin?

Canıma can, yoluma yoldaş, kalbime huzur, hayatıma neşe katanım olur musun?

Ey peri kızı. Ey dünyalar güzeli. Ben bende değilim, seni gördüm göreli. Hayatımın kalanında bana eşlik eder misin?

Eğer iznin olursa hayatına girmek istiyorum, hayatın hayatım olsun diye. Eğer iznin olursa haykırmak istiyorum kainat böyle bir aşkı kıskansın diye.

Hayatımın geriye kalan güzel bir boşluğunu sen doldurur musun?

Sen çiçeklerin en güzeli, sen dünya güzeli, sen cennetten düşen bir parça, sen etrafa neşe saçan. Hayatıma güzellik katar mısın?

Seni seviyorum hoşlanmak değil bu sevmek, aşk değil aşk geçer, sevgi bu en derin duygu tükenmeyen tükenmeyecek olan. Aşığım her zerrene, gel gir hayatıma.

Okyanuslarda kayboluyorum, boğuluyorum sana baktığımda ve biliyorum ki kurtarıcım sensin. Can simidim, kurtarıcım olur musun?

Bundan sonraki hayatımda kalbimin atma sebebi olur musun?

Ömür dediğin bir başkasınınkine katılınca güzel. Gel ömrüm ol, ömrüme ömür kat.

Dünyanın en güzel melodisini dinlemek istersen yaslan göğsüme. Senin için atan kalbimin sana söyleyecekleri var.

Gitmek istediğin neresi varsa, görmek istediğin ne kadar manzara varsa hepsinde yanında olacağıma söz versem benimle gider miydin?

Sana hasret bir ömür yaşatma. Aşkına tutsak olacağım bir ömür bahşet.

Göğsüme uyuyuşunu bir ömür izlemek istiyorum müsaadenle.

Seni ilk gördüğüm günden beri seviyorum, sana olan sevgim her gün büyüdü, ben artık bu sevgiyi içimde büyütmek değil dışarıya çıkarmak istiyorum. Bana bir şans verir misin?

Sana baktığımda gözlerimin içi parlıyor, ellerim terliyor, kalbim hızla atıyor ve sen dışında her yer flulaşıyor. Sen ve beni biz yapalım mı?

Ben artık elini tutmak, sana sarılmak, seni sevdiğimi haykırarak söyleyebilmeyi istiyorum. Kısacası seni hayatımda istiyorum, hayatıma renk katan gökkuşağım olur musun?

Sen benim ruhuma huzur veren, aklımdan çıkmayan, görünce heyecanlandıranımsın. Seni seviyorum.

Akılımı başımdan alıyorsun, kalbimi hızlandırıyorsun. Aklım sende kalsın, kalbime girer misin?

Her an gözlerin gözlerime değsin istiyorum. Ellerin ellerimde terlersin. Hayatın benimle anlam bulsun. Her zaman ileriye adım atmak üzere, benimle çıkar mısın?

Kalbime bir gün değil, bir ömür heyecan ol istiyorum. Seni ilk gördüğüm günden beri, delicesine seviyorum. Ellerin ellerimde, gözlerin gözlerimde olsun. Hayatıma mutluluk katan, sevgi kaynağım olur musun?

Kalbimin kapısını aralamayı başarabilen bir kadına en güzel hediye kalbim olacaktır. İzin ver kalbim bundan böyle sadece benim yaşamam için değil, senin yaşaman için de atsın.

Ellerini koysan ellerime bir ömür gözüm kapalı yaşayabilirim. Sırtını dayasan sırtıma bir ömür seni koruyabilirim. Baksan gözlerimin içine, gözümü kırpmadan uçurumlara atlayabilirim. Şimdi “Evet” dersen bana kalbimi sonsuza dek sana mühürleyebilirim

Kadınların çoğu romantizme bayılır. Önemli olan romantik olmayı becerebilmenizdir. Sizler için en güzel romantik çıkma teklifi sözlerini derledik. Bu sözleri hoşlandığınız kişilere sosyal medya ortamında da mesaj olarak yollayabilirsiniz.

Her sabah doğan ve her akşam batan güneşi, gece çıkan ayı, gündüz ve gece yağan yağmuru ve de hayatın tüm güzelliklerini benimle bir ömür boyu paylaşır mısın aşkım?

Ömrüme ömür katmaya, hayatıma ortak olmaya, benimle geleceğe bir adım atmaya var mısın?

Seni artık telefonuma sevgilim diye kaydedebilir miyim?

Madem ikimiz de yatınca tavanla bakışıyoruz, bu neden aynı tavan olmasın.

Bir gün çılgınlık yapıp benimle çıkmak isterseniz cevabım; YEEES!

Önümüzdeki 40-50 yıl içinde yapacak başka bir planın yoksa, benimle çıkar mısın?

Sen benim hayatıma yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı gibi girdin, hayatımı renklendirdin, gökkuşağım olarak kalmaya evet der misin?

Yüzük parmağın boştaysa şayet, doldurmak isterim. Bunun için ilk adımı atar mısın?

Seninle geceleri mesajlaşırken telefon suratıma düşsün istiyorum.

Günlerce düşündüm, bir türlü açılma fırsatı bulamadım sana, demek ki kısmet bugüneymiş, ilk ve son aşkım olmaya ne dersin?

Evet desen sevginle dolarım seni kalbimin en güzel yerine koyarım buram buram aşkın ile kokarım gel seninle mutluluğa varalım.

Kalbin birini görünce atmıyorsa ve sadece beni görünce atıyorsa benim de kalp atışlarımı dinlemek istersen benim olur musun?

Gözlerine baktığımda heyecanlanıyorum, güzelliğin gözlerimi kamaştırıyor, seninle aynı havayı solumak bile beni mutlu ediyor. Hayatıma girersen dünyanın en mutlu insanı olurum.

Pardon seni rahatsız etmek istememiştim sadece dudağından öpmek istedim tamam belki pek ince teklif edemedim ama ben o bildiğin romantiklerden değilim sen yine de karar ver söyle istiyorsun bence.

Canıma can, yoluma yoldaş, kalbime huzur, hayatıma neşe katanım olur musun?

Son günüm, sözüm son mutluluk seninle olacak, son gözyaşım, son nefesim, seninle son bulacak, ilk nikahım gibi sonunda seninle olacak, bu böyle bilinsin.

Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sen, çiçeklerden gülü güllerden seni seviyorum, seninle tanışmak istiyorum.

Gayem zatıalinizi taciz etmek değil efkâr-i umumiyete muhabbet kurmaktır cevab-ı müspetiniz kalb-i hayalimi tamir-i tayan edeceğinden dest-i muhabbetinize talibim.

Meleğim desem uçar gidersin, çiçeğim desem solar gidersin, sevgilim desem ne dersin?

Tek kaldım dünyada dünyam olur musun ? Deniz kadar sevdim dalgam olur musun? Ateş gibi yandım alevim olur musun? İlk aşkım değil ki affet son aşkım olur musun?

Akılımı başımdan alıyorsun, kalbimi hızlandırıyorsun. Aklım sende kalsın, kalbime girer misin?

Ayrıca bkz: Sevgiliye Anlamlı ve Güzel Sözler