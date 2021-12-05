Bugün sizlere sevgiliye anlamlı ve güzel sözlerden bahsedeceğiz. Sevgiliye anlamlı ve güzel sözler söylemek sizi romantik ve çekici birisi yapabilir. Adına en fazla şarkılar, şiirler yazılan ve günlük hayatta da en fazla kullandığımız kelimelerden biri “sevgi” veya sevmektir.

Sözlüklerde tanımı birine karşı ilgi, bağlılık göstermemizi sağlayan içsel duygu (sevme duygusu) olarak geçer. Somut bir yaşantı mı yoksa soyut bir hissiyat mı olduğu konusunda tam karar veremesek de, güzel bir hissiyat olduğu konusunda sanırım herkes hemfikirdir. Annenin çocuğuna karşı olan içgüdüsel sevgisi veya doğal ilişkiler sayesinde oluşan sevgiden farklı olarak, kör sevgi olarak tanımlayabileceğimiz “aşk“, sevmek kavramının aşırılığına karşılık geliyor. Aşık olduğumuz insanla sevgimizi paylaşmak, Sevgiliye Anlamlı ve Güzel Sözler söylemek için engellemez bir istek duyuyoruz.

Söyleyebileceğimiz sözler;

Hüzünümü güzel gülümsemenle ortadan kaldırıyorsun!

Seni her gördüğümde günümü aydınlatıyorsun.

Seninle tanıştığım andan itibaren, hayatımın kadını olduğunu biliyordum.

Birinin ilk ve son tercihi olmaya değer, çok özel bir kadınsın/adamsın!

Seninleyken zamanın durmasını istiyorum!

Senin aşkın sayesinde kendimi daha güçlü hissediyorum!

Aşk ihtiyacım olan tek şey değil, ihtiyacım olan tek şey sensin.

Benimle olduğun zaman, zamanı durduruyorsun!

Dünya seninle birlikte çok daha güzel bir yer haline geldi.

Yaşlanırken yanımda olmasını istediğim tek şey senin aşkın!

Hayatımın en kötü gününü geçirdiğim zaman bile seni düşününce gülümsüyorum.

Seni bekleyen tüm sorunları çözmek ve ellerini ellerimden ayırmamak için hep yanında olmak istiyorum.

Hayatımın geri kalanını seni mutlu etmeye çalışarak geçirmek istiyorum.

Güzel gözlerine her baktığımda, sana tekrar tekrar tekrar aşık oluyorum.

Yanında olması için birine ihtiyaç duyduğunda, her zaman yanında olacağım sevgilim.

Her gün güne senin güzel yüzünle başlıyorum ve günümü senin hayalinle sonlandırıyorum.

Bazen kelimeler bir kadına/adama ne kadar harika olduğunu anlatmaya yetmez. İşte o kadın/adam sensin.

Sabahları sadece senin sesini duymak güne iyi başlamamı sağlıyor.

Aşkımız denizdeki dalgalar gibi, bazen sakin, bazen fırtınalı ama her zaman orada.

Seni hak etmek için ne yaptığımı bilmiyorum ama şu an burada olduğun için çok mutluyum.

Gittiğim her yer ve yaptığım her şey bana senin hakkında bir şeyler hatırlatıyor. Seni seviyorum!

Seni her gördüğümde midemde 1000 kelebek uçuşuyor gibi hissediyorum.

Asla değişme, çünkü seni olduğun gibi seviyorum.

O kadar güzelsin ki gözlerimi senden alamıyorum.

Seninleyken bunun sadece bir rüya olmadığına inanmak zor.

Gözlerimizi kapattığımda tek görebildiğim sensin!

Beni mucizelere inandırıyorsun!

Gülümsediğinde kalbim bir kilometre koşmuş gibi atıyor!

Dünyanın en mutlu insanı olmayı hak ediyorsun ve umarım bunu sana verebilirim.

Hayallerimi gerçeğe dönüştürdün sevgilim!

Sen sahip olduğum en değerli hediyesin!

Seni ben canımın içinde sakladım. Kalbimin ta derinliklerinde…

Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın.

Sen hep gülümse ki yüreğinin güzelliği gülüşlerinde canlansın…

Ve aşk. Herkesi ona benzetip, Kimseyi onun yerine koyamamaktı.

Sen benim görmek için, bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin.

O kadar güzel gülüyor ki tamam diyorum bu kadar yaşadığım yeter.

Kendimi görebileceğim en güzel ayna bana aşkla bakan gözlerindir.

Ötesi yok bu duanın benim ol. Benimle, aklınla, aşkınla bin yaşa.

Senin bir gülüşün benim için hayat öpücüğü gibi. Seni sürekli gülümsetmeye çalışmam bu yüzdendir.

Unuturum diye uyudum, yine seninle uyandım. Belli ki uyurken de sevdim seni.

Burası gönül demliği yar. Dile dua, çaya dem, yüreğe kıdem. Aşk’a vefalı olan gelsin.

Bir lades tutuşsak, nesine desen, sesine derim. Bilirsin yüzün aklımdadır hep, ben sesini özlerim.

Karşıdan karşıya geçer gibi sev beni; önce bana, sonra bana, sonra yine bana bak.

Gerçek aşk şans oyunları gibi hayali bile mutlu ediyor insanı. Fakat tutturabilene aşk olsun.

Sen gidersen sesin gider, kokun gider, yüzün gider. Ay dolanır pusularda, tenim titrer ve gecem biter.

Seni seviyorum diyenin sevgisinden şüphe et, çünkü aşk sessiz, sevgi dilsizdir…

Aşk insanı hayata bağlar hayat ise insanı aşka bağlar.

Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur.

Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın.

Ey aşk! Sen öyle bir kişisin ki, dünya tokları, senin vuslatının açlarıdır.

Seni sevdiğim kadar yaşasaydım; ölümsüzlüğün adını aşk koyardım…

Aklımda olduğun sürenin yarısı kadar yanımda olsan, hiç sorun kalmayacak gibime geliyor.

Asla sevme, seversen ihanet etme; ihanet edeni de asla affetme…

Aşk, ölüme kadar insanda yaşayan tek histir……

Bir kişiyi sevmek kolaydır, vazgeçmek zordur.

Çok sevilmeye değil, hep sevilmeye ihtiyacım var.

Her yüreğin harcı değildir dokunmadan sevmek.

Aşk da önemli olan aynı elleri tutmak değil, bir ömür hiç bırakmamaktır.

Anladım ki aşk; her iki tarafı da mağdur eden, yürekte izinsiz gösteri yapan mutluluk karşıtı bir eylem.

Sana kötü bir haberim var aşkım. Seni dünden daha çok özlemişim…

Bugün günlerden ne? Yoksa sensizlik ertesi mi?

Gözlerimin içindeki ülkemsin. Her sokağın ayrı bir devrim…

Yüzüme okunmuş bir dua gibisin sevgilim. Çok şükür bugün de aşığım sana…

Dünyalar kadar seven bir şehir kadar özlemiyor şimdi…

Sen olmayınca buralar buz gibi. Sensizlik bir iklim adı şimdilerde…

Ben sadece kışın karpuzu yazın portakalı özlerdim. Şimdi bir de sen çıktın başıma…

Neyim olursan ol da hayal kırıklığım olma. Orası çok kalabalık. Tanıyamam seni…

En çok ta çayın demlisini aşkın senlisini seviyorum aşkım…

Hadi kalbim topla kırıklarını da duaya gidelim. Yaradan’dan başkası anlamaz bizi…

Sen oradan bir canım dersin. Benim kalbim kaburgamın altına sığmaz burada…

Uzağız sevgilim ama yüreğimde uyanıyorsun bugün…

Öptüm aşkım geceyi aydınlatan o güzel gözlerinden…

Küçücük şu yüreğimde dünyalar kadar sen var…

Belki kavga ederiz veya birbirimizi üzeriz ama ne olursa olsun hep yanımda kal bir tanem…

Nasıl özlediğimi anlatsam aramızdaki yollar dağlar taşlar utanır…

Çok güzel gözlerin vardı. İçinde kaybolacağım cinsten. Ve sanırım kayboldum…

Bir tek sen varsın ömrümde aşkım gerisi mi? Vesaire…

Seni canımdan çok seviyorum. Seni helalim geleceğim olduğun için saklıyorum kendime…

Keşke daha önce karşılaşmış olsaydık, daha önce aşık olurdum sana.

Her şey bana baktığın an başladı.

Sen bir gül bahçesinde açan en nadide çiçeksin sevdiceğim.

Gözlerim, kulaklarım, ellerim ve kalbim sana mühürlü sevdiğim.

Anladım ki beni annem senin için doğurmuş bebeğim.

Sen gördüğüm en güzel rüyasın hiçbir zaman uyanmak istemediğim.

Koku, tat, sıcak… sende her aradığım vardı. Seni soğuk bulanlar, ısıtamayanlardı.

İsterse dünyalar sizin olsun, yeter ki o benim olsun.

Her gün filiz veren bir sevda benimkisi ve en büyütüyorsun aşkınla beni.

Bütün mükemmel sevgililerin sadece kitaplarda olduğunu sanıyordum.

Dünyanın bütün güzellikleri sende toplanmış gibi sevgili.

Bir çift göze aşık ve diğer bütün gözlere körüm

Mutluluğu sende bulan senindir. Ötesi Misafir.

En güzel şiirlerde bile yazılamayan bir kafiye gibisin sevgilim.

Sevgiyle ilgili tek sorun, seni sevmelere tek bir ömürde doyamayacak olmam.

Elini tutup, gözlerine baktığım Seni seviyorum diye haykırdığım “Son Aşkım” sen olur musun?

Dünyan öyle bir kararsın ki, seni aydınlatan tek ışık gözlerim olsun

Bütün insanları sevebilirdim, sevmeye senden başlamasaydım.

Bir gün beyazlar giyip benim olsana sevdiğim.

Ah be adam sana herhangi bir hediye değil, ömrüm armağan edilmeli.

Sensiz geçen bir an, en derin boşluktur bana, o yüzden hep sen ol yanımda.

Sen varsın ya, artık kimse beni yalnız bırakamaz.

Bana bu kadar güzel bakan kadının, gelinim olduğunu görmeden ölmek istemem.

Ne bakmaya doyuyorum ne de bakarken doyuyorum sana.

Senin tarafından sevilmek sadece mutluluk değil aynı zamanda muhteşem bir hediyedir.

Senin dünyan kararsın bir ben aydınlatayım aşkımla.

Benim en büyük sırrım sensin. Kimseye anlatamam, sadece yaşarım o sırrı.

Yanında uyanmak bir rüyanın gerçekleşmesi ve güne başlamanın en güzel gerekçesidir.

Gülüşünü göremediğim ve hissedemediğim gün, büyük ihtimalle ölmüş olduğum gündür.

Bir kurşun ol saplan kalbime, çıkarırsam namerdim.

Sonuna kadar birbirimizi sevelim ve bizi çekemeyenleri çatlatalım.

Gördüğüm en güzel rüyasın ne olur uyandırma beni.

İsmim aynı isim ama sen söyleyince dudaklarından damlayan bal gibi oluyor.

Ne kadar uzakta olursak olalım, hep aynı gökyüzünü paylaşmış olacağız.

Bir gün aynı deftere seninle imza atmak istiyorum.

Sevdiğiniz kişi tarafından sevilme duygusuna hiçbir duygu eşit olamaz.

Sen benim gözümde bir damla yaş olsaydın seni kaybetmemek için asırlarca ağlamazdım.

Ben bir deliyim, sürekli adını sayıklayan.

Sana bir gül vermek istiyorum ama korkuyorum sevgilim, ya seni görünce utanır da solarsa diye.

Kafamı senden başka bir yana çevirdiğim zaman bile özlüyorum seni.

Güzelliğin aklımı başımdan alıyor ve sonra bırakıyorum işi gücü.

Kim ne derse desin sen benim duymak istediğim tek şarkısın.

Sen günaydın demeden günüm iyi geçmez benim.

Yağmurları sevmezdim ta ki altında seninle ıslanıncaya kadar.

Aşk bir sonsuzluksa bırak sana bakayım doyasıya.

Biz sevdamızı çöpte bulmadık ki çöpe atalım.

Sen gittiğinde seni özleyecek kadar değil, eksik kalacak kadar seviyorum.

Sen aşkın en güzel çiçeğe konmuş halisin. Seni seviyorum gülüm.

Olduğun yerde ne aya gerek var ne de güneşe. Karanlığımı aydınlatanım seni seviyorum.

Yanımda olsan şimdi, nasıl da sevesim var seni.

Aynı şehir ya da dünyanın bir ucu olması fark etmiyor sevgin içim oldukça!

Seni ve sana ait olan her şeyi çok seviyorum sevgilim.

Ben seni koklasam nefesimi vermeye kıyamam.

Aşk öyle kitaplarda anlatıldığı gibi değil, çünkü senden bir adet basılmış.

Eğer seven sevdiği kadar yaşasaydı, birlikte ölümsüzlüğün kitabını yazardık.

Ellerini yüreğine koy ve hisset. Tam olarak orada seni bekliyor olacağım.

Kendinden emin ve tertemiz hislerle bekledim seni. Geldin ve hislerime tercüman oldun.

Sizler için sevdiğiniz kişiye bu sözlerden söyleyebilirsiniz. Her daim sevdiklerinizle mutlu olmanız dileğiyle.

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