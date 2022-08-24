En Sevilen ve En Çok İndirilen Minecraft Sunucuları

Çıktığı ilk andan bu yana büyük bir beğeni ile karşılaşan Minecraft, günümüzde milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Bugün sizlere Minecraft dünyasında en sevilen ve en çok indirilen sunucuları paylaşacağız. Listede yer alan sunucularda keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

Minecraft dünyasında yüzlerce belki de binlerce farklı oyun modu, harita ve sunucular yer alıyor. Bunlardan bazıları çok zorken bazıları ise oyunseverlere keyifli anlar yaşatıyor. Eski dönemlerde Minecraft modlarına ve sunucularına ulaşmak oldukça zordu ancak bu günümüzde oldukça basit hale geldi. Sizlerde dilediğiniz modu ve sunucuyu kolaylıkla oynayabilirsiniz.

Listemizde yer alan oyun modları ve sunucuları, kullanıcılar tarafından yüksek puan almış ve en çok tercih edilenlerdir. Bu listedeki sunucular ile beraber isterseniz tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

Mineplex

Minecraft içerinde onlarca büyük sunucu yer alıyor ancak Mineplex bunlardan en büyük olanıdır. Oyuncular tarafından yapılan oylamada en eğlenceli oyun sunucusu olan Mineplex, sizlere tam bir MMO havası sunuyor. Sürekli aktif olan sohbet sayesinde yeni arkadaşlıklar ve deneyimler kazanırken, yalnız oynasanız dahi hiç sıkılmanıza fırsat vermiyor.

Brawl

Brawl sizlere muhteşem bir rekabet arenası vaat ediyor. Hem vuruş hissiyatı hem de kamerası ile beraber sanki stüdyolarda çekilmiş bir filmin içerisinde gibi hissediyorsunuz. FPS oyunlardan alışık olduğumuz bayrak kapma ve ölüm kalım savaşı gibi modları bu sunucu içerisinde keyifle oynayabilirsiniz.

Grand Theft Minecraft

Minecraft dünyasında hiç GTA’ı hayal ettiniz mi? İşte Grand Theft Minecraft sizlere bu hayali gerçek kılıyor. İki büyük oyunu bir sunucu bir araya getiren Grand Theft Minecraft, GTA’da yapabildiğimiz çoğu şeyi Minecraft dünyasında yapmamıza olanak sağlıyor. Grand Theft Minecraft dünyasının içerisinde soygun yapabilir, ev kiralayabilir ve polislerden kaçabilirsiniz.

Minescape

Runespace oyununu deneyimlediyseniz ve çok beğendiyseniz, Minecraft dünyasında bunun içinde bir sunucu yer alıyor. Minescape ile beraber büyük bir eğlenceye adım atabilirsiniz. Ayrıca sunucu için özel olarak tasarım yapıldığını belirtmekte fayda var.

Minewind

Bildiğiniz tüm Minecraft sunucularını unutun. Minewind dünyasında sadece en akıllı ve kurnaz kişi hayatta kalacak. Bu sunucuda yapmanız gereken şey çok basittir. Minewind dünyasında sadece hayatta kalmanız gerekmektedir. Etrafta bulunan herkesin gizli kapaklı işler çevirdiği bu sunucuda, hem çok kurnaz hem de iyi bir oyuncu olmanız gerekiyor.

Pixelmoncraft

Biz dönemi çizgi filmleri ile beraber kasıp kavuran, günümüzde ise oyunu ile beraber milyonlarca kişiye hitap eden Pokemon, Minecraft sunucuları arasında da yer alıyor. Pixelmoncraft, Minecraft’taki hayvanlar Pokemon’lar ile değiştiriliyor ve toplayıp savaşta kullanmanıza olanak sağlıyor.

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