En İyi Minecraft Modları

Yepyeni bir maceraya başlamak için en iyi Minecraft modlarını bulmaya mı çalışıyorsunuz? Minecraft’ın deneyimine biraz daha heyecan eklemek istiyorsanız modlar iyi bir seçim diyebiliriz. Küçük oyun geliştirmeleri ve yaşam kalitesi güncellemelerinden devasa oyun eklemelerine ve Minecraft’ın çekirdeğinin tamamen yeniden dengelenmesine kadar, modlar oynamak için yepyeni bir dünya ortaya koyuyor. Bu yazımızda en iyi Minecraft modlarını bir araya getiriyoruz.

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1- Optifine / Fastcraft

HD dokular için destek ve grafik seçenekleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayan Optifine ile Minecraft’ın inanılmaz görünmesini sağlayın. Alternatif olarak, bir patates üzerinde oynuyorsanız, Fastcraft’ı alın – özellikle çok sayıda Minecraft modunun kurulu olduğu düşük kaliteli makinelerde performansı önemli ölçüde artırır.

2- Journeymap

Journeymap, siz etrafı keşfederken dünyanızın haritasını çıkarır, ilginizi çeken ara noktaları işaretlemenize izin verir ve hatta çeteler arkanızdan sinsice yaklaştığında sizi uyarabilir. Ortaya çıkan haritayı oyun içinde mini harita olarak veya tam ekran olarak, hatta harici bir web tarayıcısında görüntüleyebilirsiniz.

3- Not Enough Items

Minecraft oynarken bir wiki’ye alt sekme eklemeye karşı bir çözüme ihtiyacınız varsa Not Enough Items’e (veya NEI) . Minecraft’ın envanter ekranındaki şık bir arayüz aracılığıyla kurulu bir Minecraft modundan herhangi bir öğenin tarifini bulmanıza izin verir.

4- WAILA

WAILA, “What Am I Looking At” yani “Neye Bakıyorum” anlamına gelir ve bir sürü mod yüklediğinizde bu çok işinize yarayacaktır. Artı işaretinizi bir bloğa doğrultun, size bloğun ne olduğunu söyleyecektir. Bu, bazı modlarda da çalışır ve size hangi moddan geldiğini söyler, ancak daha yeni modlarda size o bloğun durumu hakkında da bilgi verebilir – örneğin bir su deposunun ne kadar dolu olduğu veya bir pilin şarj seviyesi. Bu modu çalıştırmak için NEI’ye ihtiyacınız olacak.

5- Inventory Tweaks

Inventory Tweaks’i yükleyince önceden onsuz nasıl oyun oynadığınızı merak edeceksiniz. Dayanıklılığı tükenen araçlar, hotbar’ınızda otomatik olarak değiştirilir, blok yığınları otomatik olarak yeniden doldurulur ve basit bir orta tıklama, sandıklarınızı ve envanterinizi sıralayacaktır. Aynı zamanda istediğiniz kadar özelleştirebilirsiniz.

6- Miniature Mod

Bu mod, normal dünya mekaniklerini kullanarak dünyanızın bazı bölümlerini küçültmenize ve küçültülmüş dünyalar üzerinde çalışmanıza olanak tanır. Küçülen dünyalar, üzerine bir yeniden ölçeklendirme bloğu yerleştirilerek herhangi bir zamanda normal boyuta yeniden büyütülebilir.

7- Controlling

Bu mod diğer Minecraft modlarını yüklediğinizde kontrol etmeyi çok daha kolay hale getirecek son derece basit bir moddur. Bu arayüz moduyla, basitçe bir arama çubuğu açıp tuş bağlamanın ne olduğunu görmek için aradığınız kontrolü yazabilirsiniz. Hatta filtreleyebilirsiniz, böylece yalnızca üst üste binen tuş atamalarını işaretleyip onları hemen düzeltebilirsiniz.

8- Chisel 2

Minecraft’ın yalnızca bir parke taşı dokusu vardır. Chisel 2 modu 24 tane doku çeşidine sahiptir. Aslında diğer modlarla birlikte gelen blokların yanı sıra çok sayıda oyunun varsayılan bloklarına alternatif dokular ekler – oyun içi yapılarınızda istediğiniz herhangi bir dekoru oluşturmanıza izin verir.

9- Decocraft

Dünyanızı dekore etme konusunda biraz daha çeşitlilik istiyorsanız, Decocraft tam size göre bir mod. İşlenebilir sandalyeler, masalar, kaseler, şişeler, lambalar, doldurulmuş oyuncaklar, bira fıçıları ve hatta bir mutfak lavabosu ekler. Bunlar gibi daha bir sürü seçeneklere sahip Decocraft’ı hemen indirebilirsiniz.

10- Bacteria Mode

Bu mod her biri farklı görevler (yıkıcı veya yaratıcı) gerçekleştirecek bir dizi farklı bakteri yetiştirmenize ve onları; dünyaya salmanıza olanak tanır. Özellikle kendi üssünüzde deney yapıyorsanız, onu uygun şekilde sakladığınızdan emin olun.

11- Pam’s Harvestcraft

60 mahsul, 17 balık türü, vejetaryen ve vegan yemekler için; tofu ve 36 meyve veya eşya taşıyan ağaç dahil olmak üzere; 1.100’den fazla yeni yiyecek ve öğe ekleyen bu modla Minecraft diyetinize ciddi bir çeşitlilik getirebilirsiniz.

12- Biomes O’Plenty

Biomes O’Plenty, Alpler’den Wasteland’e kadar Minecraft’a 80 yeni biyom ve 12 alt biyom ekler. Ayrıca aletlere, zırha, yiyeceğe; renge biraz daha çeşitlilik katmanızı sağlıyor ve inşa etmek için birkaç ekstra blok ekliyor.

13- The Twilight Forest

Diğer Minecraft keşif modlarından çok daha basit olan Twilight Forest; yeni çetelerle dolu ve ilerledikçe zorlu karşılaşmalarla dolu; sürekli olarak loş, ormanlık yeni bir alana bir portal oluşturmanıza olanak tanır.

14- Galacticraft

Tüm bir güneş sistemini seyahat etmenize; keşfetmenize ve hatta kolonileştirmenize olanak tanıyan kapsamlı bir mod olan Galacticraft ile; daha önce gidilmemiş yerlere cesurca gidin. Tüm gezegenler arası gezinin yanı sıra bu modun ana özelliği; Dünya’dan ve insanlardan kaçmak için minimum çaba gerektirmesidir.

15- Progressive Automation

Bu mod, çiftçilikten ormancılığa kadar her şey için temel otomatik cihazlar ekler. Aşamalı Otomasyonun en iyi yanı, her makinenin siz ilerledikçe yükseltilebilmesidir; bu da ileride daha az yeniden inşaa anlamına gelir.

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