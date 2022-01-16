Bugün sizlere böyle kış aylarında en çok gerekli olan en tasarruflu elektrikli ısıtıcılar nelerdir bahsedeceğiz. Elektrikli ısıtıcı, elektrikten ışıma ısısı üreterek çalışır. Günümüzde kullanım avantajlarından dolayı elektrikli ısıtıcılar oldukça fazla tercih edilir. Elektrikli ısıtıcılar, hızlı ve temiz bir şekilde konforlu sıcaklık sağlar. Oturma odası, banyo ve mutfak gibi evin her alanında pratik bir şekilde kullanılır. Elektrik enerjisi ile çalıştığı için doğaya verdiği zarar da, diğer ısıtıcı modellerine göre daha azdır. Elektrikli ısıtıcı hiçbir bakım gerektirmez ve daha az yere ihtiyaç duyar.

En Tasarruflu Elektrikli Isıtıcılar

Ihlas Aura Elektrikli Isıtıcı

Elektrik parasının az gelmesi ve güzel ısınmak için ilk önerimiz İhlas Aura elektrikli ısıtıcı. İhlas elektrikli soba, özel fan motoru sayesinde mekana eşit miktarda ısı dağıtır. Su haznesi ile ortamın daima nemli kalmasını sağlar. Sıradan ısıtıcılar gibi ortamdaki oksijenin emilmesine neden olmaz. Havayı kurutmayan teknolojisi ile baş ağrılarını ve üst solunum hastalıklarını engeller. Enerjiyi az harcar. Devrilme emniyetine sahip ürün, güvenli bir kullanım imkanı tanır. Termostat bulunan üründe 4 farklı sıcaklık ayarı olduğundan mekanın ısısına göre kademeler arasından seçim yapılabilir.

Ufo Kule Tipi Isıtıcı

Ufo ısıtıcı güçlü performansı ile hem odalarınızı sımsıcak yapar hem de elektrik faturalarını kabartmaz. Ufo ısıtıcı enerjiden tasarruf edebileceğiniz ısıtıcılar arasında yer alıyor. Sensörü sayesinde yakındaki cisimleri ve canlıları otomatik algılayarak 1 m’den fazla yaklaşıldığında gücünü azaltır. Ufo kule tipi ısıtıcıdaki mikatronik teknolojisi, ısıtıcının filament ömrünü 3 kata kadar çıkarıyor. Böylece daha uzun süreli kullanım sağlıyor.

Kumtel Mini Şömine Isıtıcı

Fiyat, performans ve tasarruf tercihinizde önemli bir kriterse Kumtel ısıtıcılar da de rahatlıkla listeye eklenebilir. A sınıfı enerji tüketen ürün bütçenizi yormadan ısınmanızı sağlıyor Ayarlanabilir termostat özelliği sayesinde ise enerji kaybını önler ve elektrik tasarrufu yapma imkanı sunar. Devrilme emniyetine sahip olan ürün, düşme ya da devrilme durumunda otomatik olarak elektrik bağlantısını kesiyor. Ayrıca mekan ısısı düştüğünde termostat otomatik olarak devreye girerek sıcaklığı istenen seviyeye getiriyor. Isıtma gücü 2200 W olmakla birlikte 20 metrekarelik alanı bile oldukça rahat ısıtıyor.

Simtech Uzaktan Kumandalı Fanlı Isıtıcı

Soğuk havalarda ısınma ihtiyacını en iyi karşılayan sobalardan biri de Simtech markasının uzaktan kumandalı ve dijital göstergeli fanlı ısıtıcısı. Bu ısıtıcı ergonomik ve şık tasarımıyla her ortama kolaylıkta taşınabiliyor. Ayarlanabilir termostatlı özelliği ile tüketicilerin enerji tasarrufu beklentisini karşılıyor. Maksimum 2000 Watt ısıtıcı özelliği bulunan Simtech ısıtıcısında 2 kademeli ısı ayarı bulunmaktadır. Ayrıca zamanlayıcısı sayesinde belli ısıya geldikten sonra otomatik olarak devre dışı kalır. Bu sayede ısıtıcının ömrü kısalmaz. Üstün koruma sağlayan ürün devrildiğinde otomatik kapanır.

Luxeva Karbon Ufo Isıtıcı

Luxeva ısıtıcı 2000 W gücü ve yüksek ısıtma özelliği sayesinde kısa süre içerisinde ortamı sıcacık yapar. Karbon Intrared ısıtıcının en dikkat çekici özelliği kapalı alanlarda kullanıldığı gibi açık alanlarda da çalışabilme niteliğine sahip olmasıdır. Ürün geleneksel Infrared ısıtıcılara oranla daha yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Sağladığı enerji verimliliği ile elektrik ve enerjiden tasarruf edilmesinde oldukça etkili. Karbon ısıtıcılı olan bu soba odanın oksijen ve nem değerlerini düşürmez. Böylece diğer elektrikli ısıtıcıları neden olduğu baş ağrısı, hava kuruluğu gibi sorunları büyük oranda engeller. İnce ve hafif yapısı ile her ortama zahmetsizce taşıma imkanı tanır.

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