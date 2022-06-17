En Tatlı İyi Geceler Mesajları Sevgiliye İyi Geceler Mesajı!

Birbirimize tatlı ve hoş sözler söylemek karşımızda ki kişiyi mutlu edebilir, veya onu etkilemek içinde güzel sözler söylememiz gerekir. Bu sözler arasında en güzellerinden olan iyi geceler mesajı bulunmakta.

Bir kişiye iyi geceler mesajı atmak onu oldukça mutlu edebilir, veya bizim tatlı bir şekilde iyi geceler mesajı almamız yorucu bir günün tatlı bir şekilde sonlanmasını sağlar. Özellikle sevgiliniz ile konuşuyorsanız ona mutlaka uyumadan önce iyi geceler mesajı atmayı unutmayın. Gelelim yazımızın konusuna bugün sizlerle en tatlı iyi geceler mesajı ve sevgiliye iyi geceler mesajlarından derleme hazırladık;

En Tatlı İyi Geceler Mesajları

Seni o kadar çok seviyorum ki, sensiz geçen zamanlarımda seni görmek için uyku ilacı içiyorum. İyi geceler aşkım.

İyi geceler bir tanem. En tatlı uykular en güzel rüyalar senin olsun.

Seni çok seviyorum gülüm. Sevgimi üstüne al, yorgan gibi korur seni tüm gece boyunca. İyi geceler aşkım.

Gecelerimin doğan güneşi, hayatımın anlamı, ömrümün sonsuz nefesi, iyi ki varsın. Seni seviyorum.

Geceler sessiz, soğuk, ayaz. Sevgim o kadar sıcak ki onu gönderiyorum sana, ört üstüne sakin üşüme diye. İyi geceler aşkıma.

Gülüşün gökteki ay kadar parlak ve sonsuz, umutlarınız yarın doğacak güneş misali erken gerçekleşmesi dileğiyle. İyi geceler.

Bir bakışınla doğuyorsa kalbimde güneş, uyuduğundaysa batıyor güneşim. Hayatımda ömrümde sensin. İyi geceler her şeyim..

Kalbin kar gibi beyaz gönlün yıldızlar gibi parlak duyguların güneş gibi sıcak rüyaların ay yıldızı gibi olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir gece dilerim. Belki de bir gecenin köründe arayıp hiç sesini çıkarmadan onun sesini dinlemektir aşk. Hayırlı geceler.

En güzel rüyaların senin olması, meleklerin uyurken seni koruması dileğiyle… Hayırlı geceler.

İyi geceler dileme, iyi geceler ol bana yeter sevgilim. Gün bitiyor, sen başlıyorsun. İyi geceler sevgilim.

Sen görüp görebileceğim en güzel rüyasın, bu rüyadan hiç uyanmak istemiyorum. İyi geceler canım, cananım.

Seni sen olduğun için sevdim daima senden başkasını asla düşünmedim düşünmeyeceğim de seninle kurduğum hayaller, sana verdiğim zamanlar hepsi senin içindi. Muhteşem bir güne uyan sevgilim. İyi uykular.

Günün birinde hayat seni boş verirse ve yüreğin sana yalnız bıraktığını söylerse aldırma çevir gözlerini gökyüzüne sana gülümseyen gözlerimi göreceksin aşkım. İyi uykular, tatlı rüyalar.

Gökyüzüne bakarım geceleri tatlı rüyalar görmeni isterim tatlı hayaller içinde uyurken gülümsemeni isterim gül yüzlüm iyi geceler.

Rüyaların en güzelini görürken Allah’ın seni koruması için gönderdiği meleğin kanatları öyle büyük olsun ki en masum anında sana kimseler zarar veremesin. İyi geceler meleğim, tatlı rüyalar bebeğim.

Her gece varlığının verdiği huzurla başımı yastığa koyuyorum her şeyim. Sonsuza kadar hep benim ol çünkü sadece seninle bu can var olur. Şimdi yine seni düşünerek yatıyorum, Allah rahatlık versin.

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut, gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.

Bu gönül sana tutkun. Sözlerin yine suskun. Ne olursa olsun artık, sessizlikten korkuyorum. Bir aradayken ayrıyız. Her şeye rağmen dayanmalıyız. Kayıp gitme ellerimden, korkuyorum sensizlikten, gecelerden. İyi geceler aşkım.

Nerede olmak isterdin sorusuna, gözlerimle cevap verdiğim tek yerdi gözlerin. İyi geceler.

Yüreğin doğan güneşi değil batan güneşi seçsin, çünkü doğan güneş elbet batacaktır ama batan güneş yeni umutlarla doğacaktır. Yarınki güneş senin için bir tanem iyi geceler.

Bir geceyi değil bütün geceleri sana armağan ediyorum, iyi geceler aşkım.

Tüm güzellikler sizinle olsun. İyi geceler dilerim.

İnanıyorum hayatta her iyiliğe karşılık verecek olan güzel olan kişiler de var. Saygı herkese olsa bile sevgi hak eden kişiye karşıdır, iyi geceler.

İyi uykular sevgilim, rüyanda buluşmak üzere…

Her gece varlığının verdiği huzurla başımı yastığa koyuyorum. Her şeyim sonsuza kadar benimle ol. İyi geceler sevgilim.

Sevgi ve umut her zaman kalbinde olsun dostum iyi geceler.

Gecen ne kadar karanlık olsa da yarının her zaman aydınlık olsun. İyi geceler.

Tüm olumsuzluklara rağmen moralinizi yüksek tutun. İyi geceler.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir gece dilerim.

Sevgiliye İyi Geceler Mesajı

İyi uykular sevgilim, rüyanda buluşmak üzere…

İyi geceler dileme, iyi geceler ol bana yeter sevgilim.

Gün bitiyor, sen başlıyorsun. İyi geceler sevgilim.

En güzel gecelerin en güzel rüyalarını gör sevgilim. Tatlı uykular.

Yıldızlar gözlerine özensin, sen bir tanesin sevgilim. İyi geceler dilerim.

Bir geceyi değil, bütün geceleri sana armağan ediyorum. İyi geceler sevgilim.

Gecen mutlu, kalbin sevgimle dolsun. Tatlı rüyaların benimle olsun.

Her gece varlığının verdiği huzurla başımı yastığa koyuyorum. Her şeyim sonsuza kadar benimle ol.

Huzurla kapatıyorum gözlerimi her gece, bir nefes gibi içime seni çeke çeke… Öyle güzel bir melodisin ki sevgilim seninle huzur buluyorum. İyi geceler sevgilim…

Bugünümde ve yarınımda hep sen ol. Gecenin karanlığında beni aydınlatan biricik sevgilimsin. İyi geceler

Yine akşam oldu ama sen yoksun… Ne kadar yanımda olmasan da bu gece de sevgini içimde hissediyorum. Bu da bana yetiyor. İyi geceler.

Her şeyden çok sevdiğim biricik sevgilim. Her gecemde benimle olman dileğiyle… İyi geceler

Geceler sen olduğunda hep aydınlık… Bu gece de yanımda olduğun için Allah’a şükrediyorum. İyi geceler sevgilim.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir gece dilerim.

Daha güzel, daha dinç, daha uykusunu almış bir insanlık için; “Yatsın Bu Dünya!” Cümleten İyi Geceler.

Seni çok seviyorum gülüm. Sevgimi üstüne al, yorgan gibi korur seni tüm gece boyunca. İyi geceler aşkım.

Gecelerimin doğan güneşi, hayatımın anlamı, ömrümün sonsuz nefesi, iyi ki varsın. Seni seviyorum.

Bir bakışınla doğuyorsa kalbimde güneş, uyuduğundaysa batıyor güneşim. Hayatımda ömrümde sensin. İyi Geceler her şeyim.!

Geceler sessiz, soğuk, ayaz. Sevgim o kadar sıcak ki onu gönderiyorum sana, ört üstüne sakin üşüme diye. İyi geceler aşkıma…

Gülüşün gökteki ay kadar parlak ve sonsuz, umutlarınız yarın doğacak güneş misali erken gerçekleşmesi dileğiyle. İyi geceler.

Bir hüzün saklıdır ve bin umut vardır her yeni gün doğumunda! Hüzünsüz uyuyup bin bir umutla uyanmanız dileğimle, iyi geceler. Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun geceniz hayırlara vesile olsun.

Kalbin kar gibi beyaz gönlün yıldızlar gibi parlak duyguların güneş gibi sıcak rüyaların ay yıldızı gibi olsun.

Belki de bir gecenin köründe arayıp hiç sesini çıkarmadan onun sesini dinlemektir aşk. Hayırlı geceler.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir gece dilerim.

Daha güzel, daha dinç, daha uykusunu almış bir insanlık için; “Yatsın Bu Dünya!” Cümleten İyi Geceler.

Gecelerimin doğan güneşi, hayatımın anlamı, ömrümün sonsuz nefesi, iyi ki varsın. Seni seviyorum.

Bir bakışınla doğuyorsa kalbimde güneş, uyuduğundaysa batıyor güneşim. Hayatımda ömrümde sensin. İyi Geceler her şeyim.!

Geceler sessiz, soğuk, ayaz. Sevgim o kadar sıcak ki onu gönderiyorum sana, ört üstüne sakin üşüme diye. İyi geceler aşkıma…

Gülüşün gökteki ay kadar parlak ve sonsuz, umutlarınız yarın doğacak güneş misali erken gerçekleşmesi dileğiyle. İyi geceler.

Yarın sabah uyandığınızda gönlünüzden geçen her güzel şeyin hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi dileğiyle, hayırlı geceler…

Gülen gözlerinde batıp, doğmayı senden öğrendim… İyi Geceler. Yüreğinizin ışığı hiç sönmesin.

Gecenin büyük karanlığı sakın korkutmasın seni, karanlığın sonunda elbet bir aydınlıkla karşılaşır insan. Güneş nasıl doğacaksa uyandığında senin için, ben de doğacağım senin bana olan sevginle ve her gecenin ilk aydınlığında sevgilim.

Sen uyurken aslında ben hep yanındayım. Saçlarını okşuyorum, güzel yüzünü seyrediyorum. Nefesine nefes oluyorum. Beni senden ayırabilecek bir güç yok sevgilim, ben seninim sen de benim.

Karanlık çökünce aslında mutlu oluyorum. Çünkü sabah yakın anlamına geliyor. Sabah yakınsa seni görmem de yakındır. Hemen sabah olsun da seni göreyim diye hemen yatıyorum. Hadi sen de geç yatağına uyu, uyu ki sabah gözlerini açtığında beni gör karşında. İyi geceler meleğim.

Resminle uyuyorum her gece. Tam karşıma koydum. Ben uyurken hep beni seyrediyorsun, ben de uykuya dalana dek yüzünün her karesini dolanıyorum. Benim zamanım doldu gözlerim kapanıyor, senin sıran başladı sevgilim, doya doya izle beni. İyi geceler.

Ayrıca bkz: Ablaya Doğum Günü Mesajı