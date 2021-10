En Yeni Marvel Dizileri Ve İzleme Sırası

Marvel 7’den 70’e herkesin sevdiği ve hayranlık duyduğu karakterler içermektedir. Marvel dizileri oldukça fazla takipçisi olan bir sektördür. Marvel dizi ve marvel dizileri listesi ile ilgili bilgileri bu yazımızda kolaylıkla bulabileceksiniz. Marvel dizi izleme sırası yanı sıra en iyi marvel dizileri hakkındaki son haberleri ve yenilikleri öğrenebileceksiniz. Marvel dizi sıralaması ile ilgili bilgi arayan okurlarımız buradan gerekli bilgileri alarak neftlix marvel dizileri ve diğer marvel dizileri ile ilgili detaylı fikir sahibi olabilecek. Marvel dizileri izleme sırası oluşturarak sizlerin de marvel dizi izleme sırası oluşturmanıza ön ayak olacağız.

Marvel dizileri hakkında son bilgiler, marvel dizi oyuncu kadroları ve oyuncu kadrosu değişiklikleri, yeni sezon bilgileri gibi detaylı bilgiler sayesinde en iyi marvel dizileri ile ilgili yeterli bilgilere sahip olabilecek ve kendi marvel dizi izleme sırası oluşturabileceksiniz. Marvel dizi sıralaması sayesinde güzel bir marvel dizileri listesi oluşturarak boş vakitlerinizi en mükemmel şekilde değerlendirebilirsiniz. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu yazımızda aradığınız tüm bilgilere ulaşabileceksiniz.

En İyi Marvel Dizileri

Bu yazımızda en iyi marvel dizileri, netflix marvel dizileri, marvel dizi sıralaması ve marvel dizileri listesi ile ilgili bilgilerin yanında, en çok sevilen marvel dizileri ile ilgili son haberleri de paylaşarak sizleri son gelişmelerden haberdar edeceğiz. Hayatın yoğun temposundan bunaldığınız zamanlarda süper kahramanların renkli dünyasına dalmak istiyorsanız bu yazımızı okumaya devam ederek marvel dizileri listesi ile birlikte kendinize bir marvel dizi izleme sırası oluşturabilirsiniz. Dizi izlemek çoğu zaman günlük streslerden uzaklaşmak ve farklı alemlerde dolaşabilmek için yapılan en iyi aktivitelerden biridir. Bu aktiviteyi marvel dizileri ile daha renkli bir hale getirebilir ve süper kahramanlar ile dizi keyfinize büyük heyecan katabilirsiniz.

Marvel dizi konusunda en iyi sektörlerden biri olarak karşımıza çıkmakta ve dizi severlere istediklerini tam anlamıyla sunmaktadır. Dizi severler de bu durumu bilmekte ve kendilerine marvel dizileri listesi oluşturmaktadır. Ayrıca sıkı marvel dizi takipçileri güncel haberler ve oyuncular hakkında da bilgiler almak istemekte ve bunun için araştırmalar yapmaktadır. Sizlere, yaptığımız detaylı araştırmalar sonucunda en güncel haber ve bilgileri, marvel dizileri ile ilgili son gelişmeleri aktaracağız. Marvel dizileri izleme sırası oluşturabilmeniz ve en iyi marvel dizileri hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yaptığımız araştırmalar sonucunda edindiğimiz bilgileri sizlere sunarak haberdar olmanızı sağlayacağız.

Marvel Dizileri İzleme Sırası

Marvel dizileri izleme sırası oluşturabilmek için kendinize hitap eden ve karakterinize uygun diziyi aşağıda sizlerle paylaşmış olduğumuz bilgiler sayesinde seçebilirsiniz. Marvel dizileri, fanları tarafından oldukça sevilen, yeni izleyenlerin hayran kaldığı ve herkes tarafından beğenilen dizilerden oluşan bir sektördür. En iyi marvel dizileri ile ilgili bilgi almak isteyen ve son gelişmelerden haberdar olmak isteyen kişiler internette araştırmalar yapmaktadır. Biz de sizlerin bu merakınızı gidererek marvel dizi sektörü hakkındaki son haberler ve en iyi marvel dizileri ile ilgili bilgileri sunacağız. İşte marvel dizileri ile ilgili son gelişmeler ve en iyi marvel dizileri;

X-Men (1992-1997)

Beş sezon boyunca yayın hayatını sürdüren X-Men: The Animated Series veya sadece X-Men , aslında mutantları küçük ekrana getirmek için ikinci girişimdi. İlk deneme başarısız pilot X-Men: Pryde of the X-Men oldu. Ancak ikinci deneme, Wolverine, Gambit, Cyclops, Jubilee, Rogue ve daha birçoklarının, 90’larda Cumartesi sabahı çizgi film bloğunun temel dayanak noktası haline gelmesinden bu yana iyi bir tercihti.

Diziyi bu kadar özel yapan şey, çizgi romanı da özel yapan şeydi. Bağnazlık ve izolasyon gibi ağır konuları çocukların bile anlayabileceği sindirilebilir bir formatta ele aldı. Ayrıca çizgi romanların en ünlü hikayelerini, yani Phoenix destanını ve The Age of Apocalypse’i de kapsıyordu. Ayrıca akreplerle kaplı Wolverine’i de içeriyordu.

Kaçaklar (Runaways) (2017-2019)

Yavaş bir başlangıca sahip olmasına rağmen bu Genç Yetişkin dizisi sonraki iki sezonunda ilgi gördü. Y. The Last Man’den Brian K. Vaughn tarafından yazılan popüler çizgi romandan uyarlanan Runaways, bir grup gencin hikayesini anlatıyor.

Luke Cage (2016-2018)

Çizgi romanlarda Power Man olarak da bilinen Luke Cage, zaman zaman blaxploitation alanına da giren sosyal açıdan bilinçli bir gösteriydi. Ancak Netflix Marvel şovlarının çoğu gibi, Sezon 1’in bazı bölümleri tamamen gereksiz hissettirecek şekildeydi. Buna rağmen, oyuncu kadrosu harikaydı, özellikle başrol Mike Colter ve Cottonmouth rolünde Mahershala Ali .

Hikaye, insanların kendisinin kötü olduğunu düşünmesiyle başlayan, sonrasında ise insanların onun iyi olduğunu anlamasıyla devam eden, süper sert bir cilde sahip olan Luke Cage’in etrafında dönüyor. Netflix Marvel evrenine tam olarak uymasına rağmen, bağımsız olarak iyiydi ve ayarı ve temaları bakımından benzersizdi. Her iki sezonu da Netflix’te izleyebilirsiniz.

Cezalandırıcı (The Punisher) (2017-2019)

Bence The Punisher’ın dördüncü canlı aksiyon versiyonu olan Jon Bernthal, grubun en iyisi. Daredevil’in 2. Sezonunda ilk kez yer alan bu The Punisher karakteri, ekrandaki diğer tüm yinelemelerden çok daha fazla bir özgünlük havasına sahip.

Ailesinin öldürülmesinin intikamını alan bir adam olan Frank Castle’a odaklanan The Punisher, kesinlikle Netflix Marvel şovlarının en şiddetlisi, hatta işkence topraklarına dalan bir dizi. Bu, her zaman daha karanlık Marvel karakterlerinden biri olan anti- kahraman için uygun bir konu olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sezon ilki kadar iyi değil, ancak dizi diğer Netflix Marvel şovlarından belirgin bir şekilde farklı ve hatta biraz meditatif. Her iki sezonu da Netflix’te bulabilirsiniz.

Jessica Jones (2015-2019)

Krysten Ritter tarafından canlandırılan Jessica Jones, çivi gibi sert ve hızlı bir dili olan özel bir dedektifin hikayesini anlatmaktadır. Üç sezondan oluşmaktadır. Üç sezon da Netflix’te mevcuttur.

Ms. Marvel

Marvel yapımcıları, Iman Vellani’nin Carol Danvers’tan ilham alan genç Pakistanlı kahraman Kamala Khan namı diğer Ms. Marvel’ı oynadığını doğruladı. Kısa bir cızırtılı makara, çizgi roman karakterinin etkisini tartışılır bir hale getirdi. Vellani’nin nasıl seçildiğini açıklayan yapımcılar, şovun yaratıcı yeteneğine değindi ve Kamala’nın hem evde hem de Captain Marvel’ı idolleştiren görüntülerine yer verdi. Bayan Marvel’in canlı aksiyon kostümünün neye benzediği henüz resmi Marvel haberlerinde açıklanmadı, ancak sızdırılan set fotoğraflarında ve konsept sanatında bir anlığına görülen görüntülerde onun komik kıyafetinin nispeten sadık bir uyarlaması gibi görünüyor.

Captain Marvel 2

Nia DaCosta’nın Kaptan Marvel 2’si Brie Larson’ı Carol Danvers olarak geri getiriyor, ancak Carol Danvers’ın yalnız olmayacağı biliniyor. Beklendiği gibi, Iman Vellani Bayan Marvel ve Teyonah Parris’in yetişkin Monica Rambeau devamı parçası olacaktır. Çıkış tarihi, 2021 Yazından Kasım 2022’ye ertelendi.

Daredevil (2015-2018)

Çoğu insan Netflix’in ilk çıkış yapan Marvel filmi Daredevil’in Marvel’in gelmiş geçmiş en iyi televizyon dizisi olduğunu iddia etmektedir. Charlie Cox’u Korkusuz Adam olarak oynadığı Daredevil, kör avukatı dünyaya tanıtmak için harika bir iş çıkarmaktadır. Aksiyon sahneleri, özellikle de ilk sezondaki koridor dövüşü rakipsiz. Ve elbette Daredevil hakkında hiçbir tartışma, Vincent D’Onofrio tarafından ustaca oynanan Kingpin’den bahsetmeyi unutamaz.

Moon Knight

Oscar Issac’ın 2020’nin sonlarında Moon Knight’da Marc Spector olarak oynayacağı söylentileri vardı, ancak Marvel haberleri resmi olarak Mayıs 2021’de geldi. Disney+ serisinin şu anda 2022’nin ikinci yarısı için yapılması planlanıyor ve MCU’nun en zor tarafını temsil edecek. Oyuncular arasında ayrıca Moon Knight’ın kötü adamı olarak gösterilen Ethan Hawke da yer alıyor.

Secret Invasion

Skrull’lar Captain Marvel’da MCU’ya tanıtıldığından beri hayranlar, yeşil uzaylı şekil değiştiricilerin Dünya’ya sızdığı komik hikaye olan Secret Invasion’ı bekliyor. Bu nihayet Disney+’ta, Samuel L. Jackson’ın Nick Fury ve Ben Mendelson’ın Talos rolünde oynadığı bir Secret Invasion TV dizisiyle gerçekleşiyor. Konuyla ilgili ayrıntılar az olsa da, Kevin Feige daha önce Gizli İstila’nın haydut bir Skrull paketi içerdiğini ima etmişti ; bu, uzaylıların nihayetinde Kaptan Marvel’deki kahramanlar olduğu düşünüldüğünde mantıklı. Secret Invasion, hem Spider-Man: Far From Home hem de WandaVision’ın aksiyon dolu sahneleri sonrası sahneleriyle daha da iyi bir hale geldi.

Ironheart

İki Iron Man sözde devam şovunun ilki olan Ironheart, Tony Stark’ın zırhlı tacının varisi olan genç dahi Riri Williams’ı konu alıyor. Dominique Thorne, Marvel Comics ile yalnızca 2015 yılında tanışan Riri rolü için şimdiden seçildi, ancak Ironheart’taki diğer Marvel güncellemeleri şimdilik yetersiz kalıyor.

Guardians Of The Galaxy Holiday Special

2020’deki LEGO Star Wars Tatil Özel’inden sonra Marvel, festival eğlencesine dahil oluyor. Guardians of the Galaxy Holiday Special, Disney+ için James Gunn tarafından yönetilecek ve Guardians of the Galaxy Vol. 3, ve 2022 Kışında üç filmden önce piyasaya sürülecek.

I Am Groot

Marvel haberleri, Disney+’da bu sefer bir dizi kısa film olan başka bir Guardians of the Galaxy yayınlıyor. I Am Groot dizisi, Guardians of the Galaxy Vol.2’nin Baby Groot’u ve bir dizi talihsizlik içinde ekrana geliyor.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania

Ant-Man 3, daha da fazla Quantum Realm aksiyonu vaat eden Ant-Man & The Wasp: Quantumania başlığıyla büyüyecek. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas ve Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton’la birlikte, muhtemelen Stature olacak olan Cassie Lang (rol oynayacak üçüncü aktör) olarak geri dönüyorlar. Jonathan Majors tarafından oynanan, çoklu evren atlamalı kötü adam Kang the Conqueror’a karşı savaşıyorlar. Ant-Man & The Wasp Quantumania, 17 Şubat 2023’te vizyona girecek.

Black Panther 2

Chadwick Boseman’ın Ağustos 2020’deki trajik ölümünün ardından Marvel, geliştirme aşamasındaki devam filmi için Kara Panter’i yeniden oynamayacak. Ryan Coogler, Feige’in ilk filmde çok güzel kurulmuş Wakanda dünyasını keşfedeceğini iddia ettiği Kara Panter 2’yi yazıp yönetmek için geri dönüyor. Kara Panter 2, Mayıs’tan 8 Temmuz’a kadar üç ay ertelenmiş olmasına rağmen, hala 2022 çıkış tarihi olarak belirlendi.

Thor: Love & Thunder

Hemsworth, Bale, Portman ve Thompson, Guardians of the Galaxy çetesinin yanında zaten yer alırken, Thor: Love & Thunder zaten güçlü bir kadroya sahipti, ancak yeni Marvel güncellemeleri, 2021’de God of Thunder’a katılan daha heyecan verici isimleri açıkladı. Bunlardan biri Melissa McCarthy olacak. Matt Damon, Sam Neill ve Luke Hemsworth’un önceki rollerini tekrarladıkları başka bir sahne oyunu skecinde “Hela”yı canlandıracak. Ancak en ilgi çekici oyuncu kadrosu, Yunan tanrısı Zeus’u oynayacak olan Russell Crowe. Marvel çizgi romanlarındaki Odin ile karşılaştırılabilir güce sahip olmasına rağmen, Zeus’un Thor: Love & Thunder’da muhtemelen Gorr The God Butcher’ın ilahi öldürme çılgınlığının bir parçası olarak kısa bir kamera hücresi yapması bekleniyor.