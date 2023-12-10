Enis Kirazoğlu Oyunu Anomaly Agent Çıkış Tarihi Belli Oldu

Ünlü Youtuber ve sunucu Enis Kirazoğlu tarafından kurulan oyun stüdyosu Phew Phew Games, sektöre hızlı bir giriş yapmış ve aksiyon ve macera oyunu Anomaly Agent’ı geliştirdiğini duyurmuştu. Demosu ile gamerların beğenisini kazanan oyun, Steam Next Fest 2023 de geniş bir oyuncu kitlesi tarafından denenmişti. Enis Kirazoğlu oyunu Anomaly Agent için çıkış tarihi nihayet netleşti. Hem konsollar için hem de PC için çıkış yapacak oyunun piyasaya sürülme tarihi PC ve Nintendo Switch için kesinlik kazandı.

Enis Kirazoğlu Oyunu Anomaly Agent Çıkış Tarihi Açıklandı.

Enis Kirazoğlu oyun şirketi Phew Phew Games resmi Twitter (X) hesabı tarafından yapılan ve kısa da bir video barındıran açıklamada, oyunun çıkış tarihine dair şu ifadeler kullanıldı; “Anomaly Agent’ın çıkış tarihini açıklayacağımız için çok heyecanlıyız! Anomaly Agent 24 Ocak’ta PC, Steam Deck ve Switch’e geliyor. 2024’te Xbox ve PlayStation’a geliyor.” İşte o açıklamada;

We're very excited to unveil the release date of Anomaly Agent! 🙌



📆 Anomaly Agent arrives January 24 on PC, Steam Deck and Switch.



🔜 Coming to Xbox and PlayStation in 2024. pic.twitter.com/AGYLmQrgix — Phew Phew Games #AnomalyAgent 🌃 (@phewphewgames) December 9, 2023

Bir buçuk ay gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde PC oyuncuları ile buluşacak oyun için çıkış tarihleri şu şekilde detaylandırılabilir:

Anomaly Agent 24 Ocak 2024’te PC ve Nintendo Switch için çıkacak.

Enis Kirazoğlu oyunu Steam Deck ile tam uyumlu çalışacak.

Anomaly Agent Xbox One, Xbox Series S|X, PS4 ve PS5 için 2024 yılı içinde çıkacak.

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Oyuncular da Enis Kirazoğlu da Heyecanlı!

Dün (9 Aralık Cumartesi) Phew Phew Games resmi Twitter (X) hesabı tarafından yapılan paylaşımla çıkış tarihi kamuoyuna deklare edilen Enis Kirazoğlu oyunu Anomaly Agent’ın çıkış tarihinin belli olması ile birlikte; oyunu bekleyenlerde heyecan doruğa çıktı. Aynı heyecanı elbette ünlü Youtuber Enis Kirazoğlu da yaşıyor.

Kısa sürede yüz binlerce görüntülenme ve binlerce yorum alan Phew Phew Games’in Anomaly Agent’ın çıkışı ile ilgili paylaşımının akabinde, Enis Kirazoğlu da şahsi Twitter hesabından çok heyecanlı olduğunu ifade eden şu paylaşımı yaptı:

24.01.2024 tarihinde Anomaly Agent’ı salıyoruz 🎉🎉🎉



Heyecandan 1,5 ay uyuyamam artık :D



Steam, Steam Deck ve Switch ilk etapta, sonrasında diğer konsollara da geleceğiz. ❤️ https://t.co/CMw0JMwUGQ — Enis (@EnisKirazoglu) December 9, 2023

Oyunu bekleyen gamerlar da Enis Kirazoğlu’nun bu heyecanına ortak olarak şahsi sosyal medya hesaplarından şu paylaşımları yaptılar:

“Çok büyük beklenti içerisindeyim bu oyun ile ilgili olarak. Türk oyun geliştiriciler tarafından yapılmış oyunlar arasında ilk 3’e girebileceğini düşünüyorum, sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Demosunu oynamış ve beğenmiştim. Düzeltilmesi gereken birkaç yer vardı sadece. Onları da oyunculardan gelen geri dönüşler ışığında düzeltmişlerdir sanırım. Çıkar çıkmaz satın alacağım.”

“En iyi Steam Deck de oynanacağını düşünüyorum bu oyunun. Tam Steam Deck’e uygun bir yapım. Şimdiden hayırlı olsun, ben de mutlaka satın almayı düşünüyorum.”

Anomaly Agent Sistem Gereksinimleri Nasıl? Anomaly Agent Fiyatı Ne Kadar?

PC oyuncuları için Anomaly Agent minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi *: Windows 7+

İşlemci: Intel i5+

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

*Steam istemcisi, 1 Ocak 2024’ten itibaren yalnızca Windows 10 ve üstünü destekleyecektir.

Oyun, hali hazırda Steam üzerinden istek listesine eklenebiliyor. Anomaly Agent fiyatı ile ilgili olarak ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.