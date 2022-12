Epic Games 119 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Günümüzün en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games uzun süredir devam ettirdiği ücretsiz oyun dağıtımına son hızda devam etmekte. Yılbaşının yaklaşması ile Epic Games kullanıcılarına 15 gün boyunca yeni bir oyunu ücretsiz olarak verecek.

Epic Games yılbaşı etkinliği kapsamında kullanıcılarına 15 gün boyunca ücretsiz oyun dağıtımı yapacak. İlk olarak ücretsiz verilen oyun Bloons TD 6 oldu. Daha sonra Horizon Chase Turbo, sırası ile Sable, Them’s Fightin’ Herds, Wolfenstein: The New Order, LEGO Builder’s Journey, Encased, Metro: Last Light Redux ve F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch oldu. Bugünün ücretsiz oyunu ise Mortal Shell oldu.

Oyunun konusuna gelecek olursak; Karanlık, korkunç bir yer altı dünyasını keşfettiğiniz doğrusal olmayan bir aksiyon oyunu ile karşılaşacaksınız. Hedefiniz bu alandan savaşarak çıkarak Fallgrim üzerinden gerçek dünyaya ulaşmaktır.

Mortal Shell Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: 64 bit işlemci ve işletim sistemi

İşlemci: Intel Core i5-4590 veya AMD FX 8350

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 290

Depolama: 40 GB HDD

Önerilen

İşletim Sistemi: 64 bit işlemci ve işletim sistemi

İşlemci: Intel Core i7 veya AMD Ryzen 7

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56

Depolama: 40 GB HDD

