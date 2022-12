Epic Games 159 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Günümüzün en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games uzun süredir devam ettirdiği ücretsiz oyun dağıtımına son hızda devam etmekte. Yılbaşının yaklaşması ile Epic Games kullanıcılarına 15 gün boyunca yeni bir oyunu ücretsiz olarak verecek.

Epic Games yılbaşı etkinliği kapsamında kullanıcılarına 15 gün boyunca ücretsiz oyun dağıtımı yapacak. İlk olarak ücretsiz verilen oyun Bloons TD 6 oldu. Daha sonra Horizon Chase Turbo, sırası ile Sable, Them’s Fightin’ Herds, Wolfenstein: The New Order, LEGO Builder’s Journey, Encased, Metro: Last Light Redux oldu. Bugünün ücretsiz oyunu ise F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch oldu.

Oyunun konusunu kısaca sizlere açıklayalım; Torch City’de yaşayan Rayton adındaki tavşanın hayatta kalma mücadelesini konu almakta. Rayton yıllar önce makinelerden oluşan Lejyon’a karşı Torch City’yi savunmak için savaşmış ve bir şekilde hayatta kalmış savaşçılardan birisidir.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6400 veya AMD FX 8320

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 veya AMD Radeon R9 280

Depolama: 25 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6400

Bellek:16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB

Depolama: 25 GB

Epic Games Bugünkü Ücretsiz Oyununu Belirledi!