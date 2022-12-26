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Epic Games 159 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Epic Games yılbaşı etkinliği kapsamında kullanıcılarına 15 gün boyunca ücretsiz oyun dağıtımı yapacak.

Mustafa

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F.I.S.T. Forged In Shadow Torch

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Günümüzün en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games uzun süredir devam ettirdiği ücretsiz oyun dağıtımına son hızda devam etmekte. Yılbaşının yaklaşması ile Epic Games kullanıcılarına 15 gün boyunca yeni bir oyunu ücretsiz olarak verecek.

Epic Games yılbaşı etkinliği kapsamında kullanıcılarına 15 gün boyunca ücretsiz oyun dağıtımı yapacak. İlk olarak ücretsiz verilen oyun Bloons TD 6 oldu. Daha sonra Horizon Chase Turbo, sırası ile Sable, Them’s Fightin’ Herds, Wolfenstein: The New Order, LEGO Builder’s Journey, Encased, Metro: Last Light Redux oldu. Bugünün ücretsiz oyunu ise F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch oldu.

Oyunun konusunu kısaca sizlere açıklayalım; Torch City’de yaşayan Rayton adındaki tavşanın hayatta kalma mücadelesini konu almakta. Rayton yıllar önce makinelerden oluşan Lejyon’a karşı Torch City’yi savunmak için savaşmış ve bir şekilde hayatta kalmış savaşçılardan birisidir.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-6400 veya AMD FX 8320
  • Bellek: 8 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 veya AMD Radeon R9 280
  • Depolama: 25 GB

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-6400
  • Bellek:16 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB
  • Depolama: 25 GB

Epic Games Bugünkü Ücretsiz Oyununu Belirledi!

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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