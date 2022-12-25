Epic Games Bugünkü Ücretsiz Oyununu Belirledi!

Günümüzün en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games uzun süredir devam ettirdiği ücretsiz oyun dağıtımına son hızda devam etmekte. Yılbaşının yaklaşması ile Epic Games kullanıcılarına 15 gün boyunca yeni bir oyunu ücretsiz olarak verecek.
Epic Games yılbaşı etkinliği kapsamında kullanıcılarına 15 gün boyunca ücretsiz oyun dağıtımı yapacak. İlk olarak ücretsiz verilen oyun Bloons TD 6 oldu. Daha sonra Horizon Chase Turbo, sırası ile Sable, Them’s Fightin’ Herds, Wolfenstein: The New Order, LEGO Builder’s Journey ve Encased oldu. Bugünün ücretsiz oyunu ise Metro: Last Light Redux oldu.
Oyunun konusuna gelecek olursak; Kıyamet sonrası Moskova da geçen oyunda, metro tünellerinde düşmanlara, mutantlara ve kirlenmiş (zehirli gazlar ve sular) dünyaya karşı hayatta kalmak için mücadele edeceksiniz.
Metro: Last Light Redux Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim sistemi: Windows 7
- İşlemci: Çift çekirdekli – 2,2+ GHz
- Ekran kartı: GeForce 8800 GT 512 MB – GeForce GTS 250
- Bellek- RAM: 2 GB
- Depolama HDD-SSD: 10 GB
Önerilen
- İşletim sistemi: Windows 7
- İşlemci– CPU: Dört çekirdekli – 3+ GHz
- Ekran kartı GeForce GTX 480 ve üzeri
- Bellek- RAM: 4 GB
- Depolama HDD-SSD: 10 GB
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