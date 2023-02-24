Ana SayfaOyunEpic Games 150 TL'lik Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Epic Games 150 TL’lik Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Şubat ayına sonlarına gelmekle ile birlikte Epic Games ücretsiz oyun dağıtımında 150 TL’lik oyunu ücretsiz verecek.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
25
Epic Games 150 TL'lik oyun

Samsung Bixby Artık Aramaları Yanıtlayabilecek!

Samsung, aramaları yanıtlayan ve bir kullanıcının sesinin yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir kopyasını oluşturan Bixby için...

Günümüzün en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games uzun süredir devam ettirdiği ücretsiz oyun dağıtımına son hızda devam etmekte. Şubat ayına sonlarına gelmekle ile birlikte Epic Games ücretsiz oyun dağıtımında 150 TL’lik oyunu ücretsiz verecek.

Sizlere verilecek oyunu hemen tanıtalım sizlere; Ücretsiz verilecek olan oyun Duskers olacak Duskers oyunu sizleri galaksiler arasında seyahat ederek çeşitli sistemlerin içinde yer alan ve uzay gemisi ile, uzay istasyonlarına ve ticaret merkezi gibi alanları ziyaret ederek hayatta kalmaya çalışacağınız bir oyun olarak karşınıza çıkacak.

Oldukça keyifli bir oyun olan Duskers grafik konusunda bazı oyuncuların beklemediği bir seviyede olabilir fakat strateji düşkünleri için oldukça keyifli bir oyun olacağı kesin.

Duskers Sistem Gereksinimleri

Duskers

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows XP+
  • İşlemci: SSE2
  • Ekran Kartı: DX9 (shader model 2.0)
  • DirectX: Sürüm 9.0
  • Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

Duskers oyununu Epic Games’ten 2 Mart 2023 Türkiye saati ile 19:00’a kadar Epic Games’ten kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

-- Reklam --

Google Yeni Navigasyon Sistemi İçin Mercedes Benz İle Ortaklık Kurdu!

Mercedes-Benz ve Google özel bir navigasyon sistemi oluşturmak üzere bir ortaklık kurdu. Özelleştirilmiş yerleşik navigasyon sistemi, jeo-uzamsal ve Google Haritalar...
Önceki İçerik
Samsung Bixby Artık Aramaları Yanıtlayabilecek!
Sonraki İçerik
Samsung, Mesaj ve Medya Yeteneğiyle Apple’ı Solladı!
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021