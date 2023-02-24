Epic Games 150 TL’lik Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Günümüzün en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games uzun süredir devam ettirdiği ücretsiz oyun dağıtımına son hızda devam etmekte. Şubat ayına sonlarına gelmekle ile birlikte Epic Games ücretsiz oyun dağıtımında 150 TL’lik oyunu ücretsiz verecek.

Sizlere verilecek oyunu hemen tanıtalım sizlere; Ücretsiz verilecek olan oyun Duskers olacak Duskers oyunu sizleri galaksiler arasında seyahat ederek çeşitli sistemlerin içinde yer alan ve uzay gemisi ile, uzay istasyonlarına ve ticaret merkezi gibi alanları ziyaret ederek hayatta kalmaya çalışacağınız bir oyun olarak karşınıza çıkacak.

Oldukça keyifli bir oyun olan Duskers grafik konusunda bazı oyuncuların beklemediği bir seviyede olabilir fakat strateji düşkünleri için oldukça keyifli bir oyun olacağı kesin.

Duskers Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows XP+

İşlemci: SSE2

Ekran Kartı: DX9 (shader model 2.0)

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

Duskers oyununu Epic Games’ten 2 Mart 2023 Türkiye saati ile 19:00’a kadar Epic Games’ten kütüphanenize ekleyebilirsiniz.