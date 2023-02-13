Epic Games 165 TL’lik Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Günümüzün en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games uzun süredir devam ettirdiği ücretsiz oyun dağıtımına son hızda devam etmekte. Şubat ayına girmemiz ile birlikte ücretsiz oyun dağıtımında şirket 165 TL’lik oyunu ücretsiz verecek.

Sizlere verilecek oyunu hemen tanıtalım sizlere; Ücretsiz verilecek olan oyun Recipe for Disaster olarak karşımıza çıkmakta oyunun konusuna gelecek olursak, profesyonel bir mutfak ve yemek odası ile oldukça keyifli bir oyun olan bu simülasyon. Özellikle arkadaşlarla oynanacak oyun seviyor iseniz tam amacına uygun oyun olarak vakit geçirebilirsiniz.

Recipe for Disaster Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5-4690 / AMD FX 4350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500x

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan