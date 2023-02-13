Epic Games 165 TL’lik Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Günümüzün en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games uzun süredir devam ettirdiği ücretsiz oyun dağıtımına son hızda devam etmekte. Şubat ayına girmemiz ile birlikte ücretsiz oyun dağıtımında şirket 165 TL’lik oyunu ücretsiz verecek.
Sizlere verilecek oyunu hemen tanıtalım sizlere; Ücretsiz verilecek olan oyun Recipe for Disaster olarak karşımıza çıkmakta oyunun konusuna gelecek olursak, profesyonel bir mutfak ve yemek odası ile oldukça keyifli bir oyun olan bu simülasyon. Özellikle arkadaşlarla oynanacak oyun seviyor iseniz tam amacına uygun oyun olarak vakit geçirebilirsiniz.
Recipe for Disaster Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5-4690 / AMD FX 4350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500x
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan