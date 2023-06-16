Epic Games 2 Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Günümüzün popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games ücretsiz oyun dağıtımı konusunda hızını kesmemiş durumda. Özellikle son zamanlarda ücretsiz verdiği oyunlar ile dikkat çeken şirket bu hafta bakalım oyunculara hangi oyunları ücretsiz verecek.

İlk olarak ücretsiz verilecek olan oyun Guacamelee! 2 olarak karşımızda çıkmakta. Oyunun konusunu sizlere kısaca açıklayalım; Guacamelee 2, 2013 yılında çıkan ilk oyunun devamı olarak oyuncuların beğendi bir oyundur. Kendi evreni, hikayesi ve kendi beceriniz ile oldukça güzel aksiyon oyunları arasında yerini almaktadır.

Ücretsiz olarak verilecek ikinci oyun ise Guacamelee! Super Turbo Championship Edition oyunun konusuna gelecek olursak; Başkanın kaçırılan Kızını kurtarmak üzere şeytani Carlos Calaca ve onun ölü kölelerinden oluşan ordusuyla mücadelenizi konu alacak.

Yukarıda ki belirttiğimiz iki oyunu Epic Games platformu üzerinden 22 Hazirana kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.