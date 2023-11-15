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Epic Games 2 Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Verilecek iki oyunun toplam değerinin 426 TL olduğunu hatırlatmak isteriz. Her iki oyunu da Epic Games Store üzerinden 16-23 Kasım tarihleri arasında kütüphanenize ekleyerek oynayabilirsiniz.

Mustafa

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Epic Games Ücretsiz Oyun

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Günümüzün popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games her hafta uyguladığı ücretsiz oyun kampanyası ile kullanıcılarını oldukça memnun etmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Epic Games’in bu hafta vereceği ücretsiz 2 oyuna göz atacağız.

İlk olarak verilecek oyunlar şu şekilde; EARTHLOCK, Surviving the Aftermath oyunları olacak, Surviving the Aftermath oyununun konusuna gelecek olursak hayatta kalma şehir kurma tarzında oyun olan Surviving the Aftermath zamanın popüler oyunları arasında yerini almakta. Diğer oyun ise Earthlock, 90’ların sonundaki klasik 3D RPG’lerden ilham alınarak tasarlanan, sıra tabanlı dövüş oyunu olarak karşımıza çıkmakta.

Surviving the Aftermath Sistem Gereksinimleri

Surviving the Aftermath
  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel iCore i5-2500K veya AMD FX 6350
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 580 veya AMD Radeon HD 7870
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 4 GB depolama alanı

Son olarak bu iki oyunun değerinin 426 TL olduğunu hatırlatmak isteriz. Her iki oyunu da Epic Games Store üzerinden 16-23 Kasım tarihleri arasında kütüphanenize ekleyerek oynayabilirsiniz.

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Mustafa
Mustafa
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