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Epic Games 2 Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Ünlü oyun satın alma platformu Epic Games Light Enhanced Edition 59 TL Shapez 39,50 TL olmak üzere iki oyunu ücretsiz veriyor.

Mustafa

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Epic Games 2 Oyunu Ücretsiz Veriyor

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Günümüzün popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games ücretsiz oyun dağıtımı konusunda hızını kesmemiş durumda. Özellikle son zamanlarda ücretsiz verdiği oyunlar A kalitede olup oyuncuları oldukça mutlu etmekte.

İlk olarak ücretsiz verilecek 2 oyuna bir göz atalım; Ücretsiz verilecek ilk oyunumuz Dying Light Enhanced Edition 59 TL diğer oyun ise Shapez 39,50 TL. Oyunlara göz attığımız zaman iki oyunda bilindik bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Light Enhanced Edition

dying light enhanced edition

Ücretsiz verilecek oyunlarda Enhanced Edition’da The Following adlı DLC (hikayenin devamı) ve farklı alet ürünler bulunmaktadır.

Shapez

İkinci ücretsiz verilecek oyun ise Shapez konusuna gelecek olursak; Shapez geometrik şekillerin otomatik üretimi için fabrika kurabildiğiniz sakinleştirici bir oyundur.

Ücretsiz oyun kampanyası bugün itibari ile başlayıp 13 nisan günü sona erecektir.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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