Epic Games 2024 Jestlerine Devam Ediyor 900 TL'lik Oyun Bedava!

Gamerlara büyük jest yaparak 2024 yılı öncesinde her gün 1 bedava oyun vermeye başlayan Epic Games Store, yeni yılla birlikte de ücretsiz oyun dağıtmayı sürdürüyor. Epic Games’in bugün açıkladığı ücretsiz oyunu ise Marvel’s Guardians of the Galaxy oldu. Üstelik oyun, 11 Ocak akşam saat 19’a kadar bedava şekilde kütüphanelere eklenebilecek. Oyuncuların 1 hafta içerisinde diledikleri zaman edinebilecekleri oyun, kütüphaneye eklendikten sonra ömür boyu oyuncuda kalacak. Epic Games 2024 senesi jestlerinden olan habere daha yakından Cepkolik okurları ile birlikte bakalım.

Marvel’s Guardians of the Galaxy Epic Games de 1 Hafta Boyunca Ücretsiz

Eidos-Montréal tarafından geliştirilen ve 2021 yılında yayımlanan; tek oyunculu aksiyon macera, nişancılık oyunu Marvel’s Guardians of the Galaxy, Epic Games’in oyunculara 2024 yılı başındaki önemli jestlerinden biri oldu. Epic Games Store da 11 Ocak akşamına kadar bedava dağıtılacak oyunun hali hazırdaki Steam fiyatı ise 30 dolar düzeyinde bulunuyor.

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için yayımlanan Marvel’s Guardians of the Galaxy, bugüne değin Steam üzerinden 25 binden fazla inceleme aldı. Bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalayan oyun, piyasaya sürülmesinin ardından 2 yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen popülerliğini de devam ettiriyor.

The Game Awards 2021 En İyi Hikaye Anlatımı Ödüllü Marvel’s Guardians of the Galaxy Yorumları

2021 yılı The Game Awards etkinliğinde en iyi hikaye anlatımı ödülü alarak büyük bir başarı elde eden Marvel’s Guardians of the Galaxy için oyuncuların da yorumlarına kısaca göz atmak gerekirse:

“Oyun özellikle hikaye anlamında baya başarılı diyebilirim. O kadar ki, bu oyunun hikayesini her kim yazdıysa bundan sonra ki Marvel filmlerinin senaryosunu da o yazsa, Marvel filmleri gişe rekorları kırabilir, o denli başarılı bence.”

“Kesinlikle zaman ayırdığıma pişman olmadığım oyunlar arasında yer alır kendisi. Zamanında Steam’den 30 TL’ye almıştım. Sanırım 1 yılı geçmiştir alalı. O zamanlar 2 dolar filandı 30 TL galiba. Tabi Steam dolar ile oyun satmaya başlayınca bizim 30 TL’lik oyun oldu 30 dolar. Bu kadar verilir mi, elbette zor ama Epic Games bedava verirken kaçmaz.”

“Epic Games böyle kaliteli oyunları da bedava dağıtmaya başladıktan sonra gamerlar kolay kolay Steam’in yolunu tutmaz artık. Adamlar hem TL ile oyun satıyor, hem en ala kampanyaları yapıyor hem de bir sürü ücretsiz oyun dağıtıyorlar; daha ne yapsınlar. Epic Games 2024 itibariyle Türk oyuncular için 1 numaraya yerleşir.”