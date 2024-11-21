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Oyun dünyasının en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan Epic Games Store haftalık ücretsiz oyun hediyelerine devam ediyor. Bilindiği üzere platformda her Perşembe, en az bir oyun, bir haftalık süre için ücretsiz sunuluyor. Bu kapsamda Epic Games 21 Kasım ücretsiz oyunu da belli oldu. Macera oyunu severler bu oyuna bayılacak. İşte detaylar…

Epic Games 21 Kasım Ücretsiz Oyunu Belli Oldu!

Her hafta Perşembe günleri Epic Games, belirlediği bazı oyun ya da oyunları kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor. Geçtiğimiz hafta platformda Castlevania Anniversary Collection ile Snakebird Complete oyunları ücretsiz sunulmuştu. Hala kütüphanesine eklemeyen varsa bugün (21 Kasım 2024) saat 19:00’a kadar ücretsiz olarak oyunları indirebilir.

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21 Kasım – 28 Kasım tarihleri arasında ise Epic Games Store’un ücretsiz sunduğu oyun Beholder. Bir macera oyunu olan Beholder bu akşam saat 19:00’dan 28 Kasım saat 19:00’a kadar bedava indirilebilecek. Peki Epic Games’te ücretsiz oyun nasıl indirilir, bakalım…

Beholder Epic Games’te Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu Beholder’a hçibir ücret ödemeden sahip olabilmek için öncelikle platformun resmi web adresine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Eğer kullanıcı hesabınız yoksa hemen oluşturabilirsiniz. Ardından Epic Games’te Beholder sayfasına girerek “yükle” butonuna tıklayarak oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu aşamadan sonra oyunu istediğiniz zaman ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Behoder’ın hali hazırda Epic Games’teki fiyatının da 194 TL olduğunu hatırlatalım.

Epic Games ücretsiz oyun hediyelerinin yanı sıra indirim kampanyaları ile de fiyatları muhteşem seviyelere düşürüyor. Hali hazırda platformda Muhteşem Cuma indirimleri var ve yüzde 95’e varan indirimler söz konusu. Kampanya kapsamında premium indirim söz konusu ve oyun satın almayı düşünüyorsanız bu kampanyadan yararlanmayı unutmayın.

Beholder Hakkında

Warm Lamp Games tarafından geliştirilen ve Alawar Entertainment tarafından yayınlanan Beholder en sevilen macera oyunlarından biri ve Steam beğeni puanı 10 üzerinden 9. 9 Kasım 2016 tarihinde oyuncuyla buluşan Beholder; Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, macOS, Android ve iOS platformlarında oynanabilmektedir. Totaliter bir polis devletinde geçen bu macera oyunu; bağımsız oyun, strateji oyunu, macera oyunu kategorilerinde yer almaktadır.