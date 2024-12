Ana Sayfa » Oyun Epic Games 24 – 25 Aralık Ücretsiz Oyunu Açıklandı! Oyun Epic Games 24 – 25 Aralık Ücretsiz Oyunu Açıklandı! Emine Emre 12 Görüntüleme

Epic Games yılbaşına özel gizemli oyun kampanyası devam ediyor. Bu kampanya kapsamında Epic Games her gün yeni bir oyunu kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunuyor. Normalde platformda her hafta bir ya da daha fazla oyun bedava hediye ediliyordu; yeni yılın gelişine özel kampanya ile hediyeler günlük olarak sunulmaya başlandı. Dünya çapında en çok kullanılan dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games 24 – 25 Aralık ücretsiz oyunu açıklandı.

Epic Games 24 -25 Aralık Ücretsiz Oyunu Açıklandı!

Oyun severlerin en çok kullandığı dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store, yeni yıla özel gizemli oyun kampanyası ile ücretsiz oyun hediye etmeye devam ediyor. Bilindiği üzere platformda ücretsiz oyunlar ve hediyeler haftalık periyotlarda verilmekte idi. Ancak Epic Games her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşına girerken her güne bir ücretsiz oyun sunarak oyun tutkunlarına muhteşem yeni yıl hediyeleri veriyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Epic Games gizemli oyun kampanyası 19 Aralık 2024 tarihinde başladı ve bu tarihte Vampire Survivors oyunu bedava sunuldu. 20 Aralık’ta Astrea: Six Sided Oracles, 21 Aralık’ta ise TerraTech oyunu hediye edildi. 22 Aralık 2024 tarihinde Wizard of Legend oyun severlere ücretsiz sunulurken 23 Aralık’ta ise bir rogue-like oyunu olan Dark and Darker – Legendary Status bedava sunuldu.

24 Aralık 2024 tarihi itibarı ile de Dredge oyunu ücretsiz bir şekilde erişime açıldı. Söz konusu oyuna hiçbir ücret ödemeden sahip olabilmek için 25 Aralık 2024 saat 19:00’a kadar platformdan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Peki bu balıkçılık oyunu Dredge Epic Games’te ücretsiz nasıl indirilir bakalım…

Steam beğeni puanı 10 üzerinden 10 olan Dredge’yi Epic Games Store’da ücretsiz bir şekilde indirmek için öncelikle platformun resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Ardından Dredge sayfasına gidilerek “YÜKLE” butonu tıklanır ve oyun kullanıcı kütüphanesine inmiş olur. Bundan sonra da kullanıcı istediği zaman bu yapımı ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilir.

Dredge Hakkında

Black Salt Games’in geliştirdiği Dredge, Team17 tarafından 2023 yılında yayınlanmıştır. Macera oyunu, korku oyunu, role playing game, fishing video game, simülasyon oyunu ve aksiyon oyunu kategorilerinde yer alan bu balıkçı oyunu deneyimleyenlerden oldukça yüksek puan almış bir yapım. Bu kapsamda Steam’de 10 üzerinden 10, PC Gamer’da ise 100 üzerinden 89 puan almıştır. Dredge; PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Android, Microsoft Windows, MacOS, iOS, Xbox One, Xbox Series X ve S, Amazon Luna ve Klasik Mac OS platformlarında oynanabilmektedir.