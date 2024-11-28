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Global çapta en çok kullanılan iki dijital oyun platformundan biri olan Epic Game Store her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılarına bedava oyun hediye ediyor. Perşembe günleri yeni oyunları erişime açan Epic Games 28 Kasım ücretsiz oyunu da belli oldu. İşte ayrıntılar…

Epic Games 28 Kasım Ücretsiz Oyunu Belli Oldu!

Her hafta Perşembe günleri en az bir oyunu kullanıcılarına ücretsiz olarak erişime açan Epic Games Store, geçtiğimiz hafta Beholder’ı sunmuştu. Yeni haftanın bedava oyunu ise Brotato oldu. Brotato, Epic Games Store’da 28 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak erişime açık olacak. Platform kullanıcıları bu oyunu hiçbir ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyebilir ve istediği zaman deneyimleme fırsatına sahip olabilir.

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En beğenilen nişancı oyunlarından biri olan Brotato’nun normal satış fiyatı Epic Games’te 67 TL seviyelerinde ancak bu kampanya ile ücretsiz sunulmakta. Brotato’nun ücretsiz nasıl indirilebileceği konusuna gelirsek ise öncelikle Epic Games resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Akabinde Brotato’nnun sayfasına giderek “yükle” butonu tıklanır. Böylelikle oyun kütüphaneye eklenmiş olur ve istenildiği zaman oynanabilir.

Bu ücretsiz oyunun yanı sıra Epic Games Store’da Kasım ayına özel, oyun fiyatlarında indirimler olduğunu da hatırlatalım. Kampanya kapsamında yüzde 90’a kadar olan fiyat düşüşleri söz konusu. Yeni bir oyun satın almayı düşünüyorsanız Epic Games Kasım İndirimleri kampanyasını kaçırmayın.

Brotato Hakkında

Blobfish ve Seaven Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Brotato 27 Eylül 2022 tarihinde piyasaya sürümüştür. Nişancı oyunu, bağımsız video oyunu, role playing game, gündelik oyun ve dövüş oyunu kategorilerinde yer alan bu yapımın Steam’deki beğeni puanı 10 üzerinden 10; Google beğeni puanı ise 5 üzerinden 4,7’dir. Brotato; PlayStation 4, PlaySttaion 5, Nintendo Switch, Xbox One, xbox X ve S serisi, Xbox Cloud Gaming, Android, iOS ve PC platformlarında oynanabilmektedir.

Sevilen nişancı ve rogue-lite oyunu Brotato’da oyuncu, patates karakteri ile uzaylılara karşı savaşmaktadır. Burada oyuncu istediği özellikleri seçerek ana karaktere yenilikler katabilmekte. Eğlenceli bir yapım olan bu oyunda oyuncu, uzaylılarla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışmakta.