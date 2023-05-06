Epic Games 3 Oyunu Ücretsiz Olarak Veriyor!

Günümüzün en ünlü oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games ücretsiz oyuın dağıtımı konusunda hızını kesmiş değil. Bugünkü yazımızda sizlere Epic Games’in vereceği 3 ücretsiz oyuna göz atacağız.

Epic Games Store bu hafta vereceği ücretsiz oyunların toplam değeri ise toplam 343 TL olarak açıkladı gelelim oyunlara.

Against All Odds

Verilecek ücretsiz oyunlar arasında yerini alan Against All Odds oyunu, üç arkadaşınızla birlikte veya tek başınıza oynayabileceğiniz oldukça keyifli bir oyundur, özellikle yarış parkurları sizlere oldukça keyif verecektir.

Horizon Chase Turbo

Ücretsiz verilecek ikinci oyun ise Horizon Chase Turbo olarak karşımıza çıkmakta. Horizon Chase Turbo oyununa baktığımız zaman çokta grafikleri ile öne çıkmayan bir oyun olsa da keyif için oynanacak oyunlar arasında yerini almakta.

Kao the Kangaroo

Son oyunumuz ve aralarında en pahalısı olan Kao the Kangaroo oldukça keyifli bir bulmaca ve macera oyunu olarak karşımıza çıkmakta. Bunun yanında oyunu her yaş kesimine uygun olarak tasarlanmıştır.

Son olarak yukarıda bahsettiğimiz oyunları 11 Mayıs saat 18.00’e kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.