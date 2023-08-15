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Epic Games 376 TL’lik İki Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Black Book, Dodo Peak oyunlarını Epic Games Store platformunda 17 Ağustos ve 24 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Mustafa

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Epic Games

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Günümüzün popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games Ücretsiz oyun dağıtımı konusunda oyuncuları bir hayli memnun etmekte. Özellikle son haftalarda verdiği oyunlar oldukça dikkat çekici. Bugünkü yazımızda sizlere Bu Haftaki ücretsiz oyunlardan bahsedeceğiz.

İlk olarak ücretsiz verilecek oyun olan Black Book karşımıza çıkmakta, oyunun konusuna gelecek olursak; Black Book, genç bir büyücü olarak oynadığınız, Slav efsanelerine dayanan RPG modunda bir oyundur.

İkinci ücretsiz verilecek oyun olan Dodo Peak olarak belirlendi. Kısaca sizlere oyunun özetini anlatalım Dodo Peak, tropik adalarda geçen, renkli ve eğlenceli bir platform oyunu olarak karşımıza çıkmakta.

Son olarak Bahsettiğimiz Black Book, Dodo Peak oyunlarını Epic Games Store platformunda 17 Ağustos ve 24 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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