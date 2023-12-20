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Epic Games 500 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Veriyor!

DNF Duel'i Epic Games Store üzerinden 21 Aralık saat 19.00’a kadar kalıcı şekilde kütüphanenize ekleyerek oyunu oynayabilirsiniz.

Mustafa

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Tayvan merkezli olan BenQ şirketi; elektronik eşya, bilişim ve iletişim cihazları üreticisidir. Dizüstü bilgisayar, dijital...

Günümüzün en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games ücretsiz oyun dağıtımı konusunda son derece başarılı bir politika izlemekte. Özellikle Steam platformunun dolar bazında satışa geçmesinden dolayı Epic Games’e olan yönelim oldukça arttı.

Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyununa gelip hep beraber göz atalım; Ücretsiz oyun olarak karşımıza DNF Duel oyunu çıkmakta. Oyunun konusuna gelecek olursak kısaca özetleyelim; Her karakterin sahip olduğu özel hareketler ile oldukça keyifli bir dövüş oyunu olarak karşımıza çıkmakta.

Anime tarzı bir oyun olan DNF Duel son zamanların oldukça fazla ilgi gören oyunları arasında yer almakta. Grafik konusunda çok detaylı olmasa da oynanış bakımında ve sistem gereksinimi açısından bilgisayarınızı zorlayacak bir oyun değildir.

DNF Duel’i Epic Games Store üzerinden 21 Aralık saat 19.00’a kadar kalıcı şekilde kütüphanenize ekleyerek oyunu oynayabilirsiniz.

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Mustafa
Mustafa
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