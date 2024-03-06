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En çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan Epic Games, her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyun hediye ediyor. Genellikle Perşembe günleri haftalık oyun erişime açılıyor ve diğer Perşembeye kadar ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü yani 29 Şubat’ta Super Aerial_Knight’s Never Yield, ücretsiz sunulmuştu. Şimdi ise Epic Games 7 Mart ücretsiz oyunu belli oldu…

Epic Games 7 Mart Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Epic Games’te yeni haftanın ücretsiz oyunu belli oldu. Astro Duel 2 oyunu 7 Mart tarihinden itibaren Epic Games’ten ücretsiz olarak indirilebilecek. 7 – 14 Mart tarihleri arasında ücretsiz erişime açılacak oyun, platform kullanıcıları tarafından indirildikten sonra istenildiği zaman ücretsiz bir şekilde oynanabilecek; tabii Epic Games hesabı kapatılmadığı sürece.

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Steam’in TL ile ödeme alternatifinin platformdan kaldırması sonucunda pek çok Steam kullanıcısı Epic Games’e yöneldi. Epic Games hem ücretsiz oyun hediyeleri hem de Steam’den daha uygun olan fiyatları ile oyun severler için daha avantajlı olarak ön plana çıkıyor.

Astro Duel 2 yapımı henüz çıkış yapmadı, demosu yayınlandı ancak Nintendo Switch’de ve PC’de 7 Mart tarihinde piyasaya çıkacak. Yani Epic Games oyun çıkar çıkmaz ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunacak. Peki Epic Games’in haftalık ücretsiz oyunlarına erişim nasıl sağlanır? Epic Games Astro Duel 2 ücretsiz nasıl indirilir, bakalım…

Epic Games Astro Duel 2 Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Epic Games’in ücretsiz oyun kampanyalarından faydalanmak için öncelikle platformda hesabınız olması gerekmektedir. Oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için öncelikle Epic Games resmi web sitesinden kullanıcı hesabına girilir. Ardından Astro Duel 2 sayfasına gidilerek YÜKLE sekmesi tıklanır. Böylelikle oyun, kullanıcının kütüphanesine indirilmiş olur.

Bu işlemden sonra kullanıcı oyunu istediği zaman oynayabilir. Altını çizmemiz gereken noktayı tekrar belirtelim; oyun 7 – 14 Mart tarihleri arasında ücretsiz erişime açılacaktır.

Astro Duel 2 Oyunu Hakkında

Rusty Moyher ve W Rooster Games LLC tarafından geliştirilen Astro Duel 2 oyunu 2024 Ocak ayında demosu yayınlandı ancak henüz PC’de yayınlanmadı. 7 Mart tarihinde hem Steam’de hem de Epic Games’te piyasaya çıkacak. W Rooster Games LLC tarafından yayınlanmıştır. Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One, macOS ve Klasik Mac OS platformları için yayınlanan oyun Astro Duel serisinin devam oyunudur.

Nişancı oyunu, bağımsız video oyunu, adventure kategorilerinde yer alan Astro Duel 2 bir bilim kurgu savaş oyunu olarak nitelendirilebilir. Uzayda geçen bu oyun it dalaşlarını platform aksiyon oyunu ile birleştiren, yukarıdan aşağıya görünümlü bir yapımdır. Oyuncu Astro Duel 2’yi ister tek ister co-op şeklinde oynayabilir. Oyunun Cash Grab, Bounty ve Versus gibi farklı modları bulunmaktadır.