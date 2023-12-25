Epic Games 880 TL’lik Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Günümüzün en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games ücrestiz oyun dağıtımı konusunda hızını kesmeden devam etmekte. Özellikle yeni yılın gelmesi ile birlikte oldukça popüler oyunları ücretsiz olarak vermekte. Bugünkü yazımızda sizlere ücretsiz verilecek oyundan bahsedeceğiz.

İlk olarak ücretsiz verilecek oyun The Outer Worlds olarak karşımıza çıkmakta. Oyunun konusunu sizlere kısaca açıklayalım. Oyuna başladığınızda, Hope isimli bir uzay gemisinde yolcu olarak oyuna başlamaktayız. Yolculuk sırasında gemide yaşanan bir arızadan dolayı, on yıllık yolculuğumuz altmış yıla kadar uzuyor ve burada maceramız başlamakta.

Oynanış kısmına göz attığımız zaman zamanında ki çıkmış oyunlara nazaran oldukça kaliteli bir yapım olarak karşımıza çıkmakta. Grafik konusunda da düşük sistem gereksinimlerine sahip olan kişilerin kolayca oynayabileceği bir oyun olarak bilinir.

Son olarak bu oyunu The Outer Worlds’i oynamak için kısıtlı bir vaktiniz bulunmakta. Epic Games Store kısmına girip oyunu kütüphanenize ekledikten sonra 1 gün boyunca oynama şansına sahip olabileceksiniz.