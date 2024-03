Ana Sayfa » Oyun Epic Games Bahar İndirimi Tarihi Ortaya Çıktı Oyun Epic Games Bahar İndirimi Tarihi Ortaya Çıktı Emine Emre 1 Görüntüleme

Ülkemizden en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan Epic Games; her hafta ücretsiz hediyeleri, dönem dönem sunduğu oyunlar, gerçekleştirdiği büyük indirimleri ile oyun severlerin en beğendiği platform olarak öne çıkıyor. İndirimlere doyamayan Epic Games ise şimdi büyük bahar indirimine hazırlanıyor. Mevsimsel indirimleri ile bilinen Epic Games bahar indirimi tarihi ortaya çıktı.

Epic Games Bahar İndirimi Tarihi Belli Oldu – 2024

Steam’in TL ile ödeme sistemini kaldırmasının ardından pek çok Steam kullanıcısı da Epic Games’e geldi. Epic Games kullanıcı sayısını artırmak ve abonelerine daha iyi hizmet vermek amacıyla her hafta ücretsiz oyun imkanı sunmanın yanı sıra dönemsel indirimler ve fazla sayıda ücretsiz oyun gibi fırsatları kullanıcılarına sunmaktan kaçınmıyor. Şimdi ise Epic Games büyük bahar indirimi tarihi sızdırıldı.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

PlayStation Plus ile Xbox Game Pass’e eklenecek oyunları daha açıklanmadan önce sızdırması ile ünlü olan Dealabs yazarı billbil-kun, Epic Games’in mevsimsel indirim dönemi olan bahar indirimi tarihini de şirket açıklamadan hemen önce sızdırdı. billbil-kun’un açıkladığına göre Epic Games büyük bahar indirimi 14 Mart’ta başlayacak.

14 Mart’ta başlayacak olan indirim kapsamında eski – yeni fark etmeksizin pek çok oyunda büyük oranda indirimler gerçekleşecek. Bahar aylarında keyifle oynayabileceğiniz yapımların indirimli fiyatları 14 Mart’ta başlayarak iki hafta boyunca geçerli olacak. İndirim döneminde fiyatı düşecek oyunlar arasında AAA sınıf oyunlar, popüler yapımlar da yer alıyor.

EA Sports FC 24 Fiyatı 419 TL’ye Düşecek

Epic Games büyük bahar indirimi kapsamında sevilen yapım EA Sports FC 24 yüzde 80 oranında indirimle yaklaşık 420 TL etiket fiyatı ile oyuncuya sunulacak. Prince of Persia: The Lost Crown yüzde 40 indirimli fiyat ile kullanıcıya sunulurken Skull and Bones ise yüzde 25’lik bir indirim görecek. Avatar: Frontiers of Pandora oyunu yüzde 40 oranında fiyat düşüşü yaşayacak ve yine popüler oyunlardan olan Cyberpunk 2077 de yüzde 50 indirimle satışa sunulacak.

Epic Games ilkbahar indirimi kapsamında iki hafta boyunca indirimli fiyatla sunulacak oyunlar yalnızca yukarıda saydığımız yapımlar olmayacak. Pek çok oyun indirime girecek fakat indirimli oyunlar listesi kesinleştiğinde buradan sizlere duyuruyor olacağız.

Epic Games istatistiklerine bakacak olursak; 2022 yılında platformda 99 oyun ücretsiz olarak sunulurken 2023 yılında toplam 86 ücretsiz oyun dağıtıldı. Hatırlatacak olursak, yılbaşından bir süre önce Epic Games her gün en az bir oyunu ücretsiz sunmuştu, yeni yıl hediyesi olarak. Bu ücretsiz oyunlar yılbaşından sonra birkaç gün devam edip sonra da yine her zaman ki gibi haftalık ücretsiz oyun konseptine döndü. Yani Epic Games abonelerine ücretsiz oyun sunmaktan kaçınmıyor.

Toplam piyasa değeri 2000 doları aşan oyunlar, Epic Games aboneleri tarafından 580 milyonda fazla talep edildi. İstatistiklere göre 2023 yılında Epic Games kullanıcı sayısı 270 milyonu aştı. Bununla birlikte 2023 yılında platformda toplam 950 milyon dolar harcandı ve bu harcamanın 310 milyon doları da üçüncü taraf PC oyunlarına gerçekleşti.