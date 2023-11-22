Epic Games Store uluslararası yaptığı oyun indirim kampanyalarını Türkiye özelinde daha da cazip hale getirerek sunuyor. Global çapta start verdiği Black Friday indirimlerini ülkemizde Muhteşem Cuma olarak başlatan ve TL bazında sattığı oyunları 199,99 TL üzeri alışverişlerde bir de ekstra yüzde 33 ile daha uygun fiyatlardan oyunculara sunan Epic Games Black Friday 2023 indirime giren oyunlar listesine birlikte göz atalım.

Epic Games Black Friday 2023 İndirime Giren Oyunlar Listesi

Epic Games Muhteşem Cuma 2023 indirimli oyunlar listesine geçmeden önce, alınacak oyunların kendi fiyatı üzerinden yüzde 33 indirim kuponu ile fiyatının daha da düştüğünü ve sonrasında da yüzde 10 para iadesi yapıldığını belirtelim. Örneğin; normal fiyatı 1.049 TL olan Cyberpunk 2077 ve Phantom Liberty Paketi, uygulanan indirimlerle birlikte Epic Games Store’da 491 TL’ye düşmüş durumda. Bunun üzerinden bir de yüzde 10’luk nakit iadesi yapılmakta ve paketin fiyatı 440 TL’ye gelmekte.

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Cyberpunk 2077 ve Phantom Liberty Paketine benzer şekilde; Epic Games Store’da Witchfire ve Dead Island 2’yi sepetinize ekleyip toplam 243TL indirim alabilirsiniz. Normal fiyatı toplam 738 TL iken kuponla birlikte 494 TL olmakta. Sonradan gelecek nakit iadesi ile tutarın 444 TL düzeyine ineceğini söyleyebiliriz. Gelelim diğer indirimli oyunlara:

912 TL’ye satılmakta olan Alan Wake 2 ; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 550 TL’ye düşüyor.

; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 550 TL’ye düşüyor. 309 TL’ye satılmakta olan The Lord of the Rings™: Return to Moria™ ; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 180 TL’ye düşüyor.

; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 180 TL’ye düşüyor. 1200 TL’ye satılmakta olan EA SPORTS FC 24 ; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 720 TL’ye düşüyor.

; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 720 TL’ye düşüyor. 885 TL’ye satılmakta olan RoboCop: Rogue City ; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 535 TL’ye düşüyor.

; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 535 TL’ye düşüyor. 799 TL’ye satılmakta olan Assassin’s Creed Mirage Deluxe Edition ; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 500 TL’ye düşüyor.

; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 500 TL’ye düşüyor. 429 TL’ye satılmakta olan Dead Island 2 ; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 250 TL’ye düşüyor.

; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 250 TL’ye düşüyor. 499 TL’ye satılmakta olan PAYDAY 3; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 300 TL’ye düşüyor.

yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 300 TL’ye düşüyor. 685 TL’ye satılmakta olan Remnant 2 ; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 410 TL’ye düşüyor.

; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 410 TL’ye düşüyor. 1199 TL’ye satılmakta olan Football Manager 2024 ; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 720 TL’ye düşüyor.

; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 720 TL’ye düşüyor. 350 TL’ye satılmakta olan FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE ; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 210 TL’ye düşüyor.

; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 210 TL’ye düşüyor. 680 TL’ye satılmakta olan Ghostrunner 2 ; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 400 TL’ye düşüyor.

; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 400 TL’ye düşüyor. 799 TL’ye satılmakta olan Lords of the Fallen ; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 500 TL’ye düşüyor.

; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 500 TL’ye düşüyor. 1020 TL’ye satılmakta olan The Crew™ Motorfest Gold Edition ; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 620 TL’ye düşüyor.

; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 620 TL’ye düşüyor. 1200 TL’ye satılmakta olan Mortal Kombat 1; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 720 TL’ye düşüyor.

yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 720 TL’ye düşüyor. 299 TL’ye satılmakta olan KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX; yüzde 33 indirim ve yüzde 10 nakit iadesi ile yaklaşık 180 TL’ye düşüyor.

Epic Games Muhteşem Cuma 2023 İndirimleri kapsamındaki bütün indirimli oyunlar için buraya göz atabilirsiniz: