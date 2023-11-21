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Epic Games Black Friday 2023 İndirimleri Bu Akşam Başlıyor, Üstelik Türkiye’ye Özel Jestle!

PC oyuncuları için en önemli oyun platformlarından biri konumunda bulunan Epic Games Black Friday 2023 indirimleri bu akşam başlıyor.

Emine Emre

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Epic Games Black Friday 2023 İndirimleri Bu Akşam Başlıyor, Üstelik Türkiye’ye Özel Jestle!
Epic Games Black Friday 2023 İndirimleri Bu Akşam Başlıyor, Üstelik Türkiye’ye Özel Jestle!

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Epic Games’in Türk oyuncular için önemi her geçen gün daha fazla artıyor. Steam’in dün (20 Kasım) itibariyle TL ile oyun satmayı bırakarak dolar bazlı oyun satışına geçmesi sonrasında, pek çok gamer yönünü Epic Games’e çevirmiş durumda. Epic Games’teki cazip fırsatları da değerlendirmek isteyen oyuncular için önemli bir kampanya başlamak üzere. Epic Games Black Friday 2023 indirimleri bu akşam (21 Kasım Salı) saat 19 itibariyle başlıyor.

Epic Games Black Friday 2023 İndirimleri İle Yüzlerce Oyunun Fiyatı Düşecek!

Bilgisayar üzerinden oyun oynayanların ülkemizdeki 2 uğrak noktasından biri Epic Games Strore. Ünlü oyun platformu, bu akşam itibariyle Black Friday indirimlerini başlatacak. Kampanya kapsamında yüzlerce oyun 28 Kasım akşamına kadar indirime girecek. Buna ek olarak, oyunculara ödeme esnasında 15 doların üzerindeki alışverişler için ekstra yüzde 33 oranında daha indirim sağlanacak. Ancak limit Türkiye için daha cazip tutulmuş Durumda. Şöyle ki:

Global çapta “Kara Cuma (Black Friday)” olarak kutlanan indirim günleri, Türk gamerlar için “Muhteşem Cuma” olarak kutlanacak. 21 – 28 Kasım tarihleri arasındaki kampanya da, Türkiye’ye ve Türk oyunculara özel olarak alış veriş alt limiti 199,99 TL olarak uygulanacak. 199,99 TL ve üzeri satın alımlarda yüzde 33’lük indirim devreye girecek. Global çaptaki 14,99 dolarlık sınır uygulansa, bu tutar yaklaşık 2 katına çıkacak ve 400 TL seviyesinde olacaktı.

En güncel oyun indirim haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Kampanya Süresince Kaç Oyun İndirime Girecek?

Epic Games’ten yapılan açıklamaya göre Black Friday 2023 kampanyasının devam edeceği 1 haftalık süreçte 1500’den fazla oyun indirimde olacak.

Oyuncular Epic Games’in Tutumundan Mutlu

Steam’in aldığı dolar ile oyun satışı kararına nazaran halen TL ile oyun satmaya devam eden Epic Games’in Türk oyuncular arasındaki popülaritesi ve kullanım oranı da giderek artıyor. Black Friday 2023 indirimlerinde de Türkiye’ye özel olarak yüzde 33’lük indirim oranını küresel çaptaki 15 dolarlık limitin yarısında uygulayacak olan şirket, oyun severlerden tam not aldı. Konu hakkında şahsi sosyal medya hesaplarında yorum yapan gamerların bir kaçının paylaşımlarına kulak vermek gerekirse:

“Bence Epic Games’in başlatıcısı hiç de kötü değil. Ben aylar önce Rdr2, GoW, Cyberpunk gibi birçok oyunu oradan almıştım ucuz diye. Şimdi de ucuz oyunları almaya devam edeceğim. Steam’in kararından sonra daha da güzel görünmeye başladı gözüme.

“201 liralık oyun sepeti sepet yapsak 134 TL ödemiş olacağız. Onun da %20’sini Nays’la veya benzeriyle geri alsak 107 lira kalır. Bundan iyi kampanya olmaz doğrusu.”

“Epic Games artık Türk oyuncuları için 1 numaradır. Uzun süre de bunu kimse değiştiremez. Steam’in köklü değişiklikler yapması lazım. Yoksa Türkiye’deki oyun pazarını Epic Games’e kaptırır, benden söylemesi…”

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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