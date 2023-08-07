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Epic Games Bu Hafta İki Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Europa Universalis 4 ve Orwell: Keeping an Eye on You oyunlarını 10 Ağustos ile 17 Ağustos arası kütüphanenize ücretsiz bir şekilde ekleyebilirsiniz.

Mustafa

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Epic Games

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Günümüzün popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games ücretsiz oyun dağıtımı konusunda hızını kesmemiş durumda. Özellikle son zamanlarda ücretsiz verdiği oyunlar ile dikkat çeken şirket bu haftaki ücretsiz oyununa göz atalım.

İlk olarak ücretsiz verilecek oyunu sizlere tanıtalım; Bu haftaki ücretsiz verilecek oyun Europa Universalis 4 olarak karşımıza çıkmakta. Oyunun konusunu sizlere kısaca bahsedelim, Europa Universalis 4 oyununda bir devletin denetimini ele alarak diplomasi, politika ve askeri yönlerini tümü ile sizlerin stratejik yönetiminize bırakmakta.

İkinci oyun ise Orwell: Keeping an Eye on You olarak belirlendi, konusuna gelecek olursak oyunda distopik bir gelecekte geçen, sürükleyici bir gizem ve gerilim dolu dedektiflik oyunudur.

Europa Universalis 4 and Orwell Keeping an Eye on You

Son olarak iki oyunun toplam değeri 360 TL’dir. Europa Universalis 4 ve Orwell: Keeping an Eye on You oyunlarını 10 Ağustos ile 17 Ağustos arası kütüphanenize ücretsiz bir şekilde ekleyebilirsiniz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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