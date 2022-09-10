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Epic Games Bu Haftanın Ücretsiz Oyunlarını Açıkladı!

Günümüzün en büyük oyun platformlarından Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı. Bu hafta Epic Games 88 TL'lik 2 oyunu ücretsiz yaptı.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en büyük oyun platformlarından Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı. Bu hafta Epic Games 88 TL’lik 2 oyunu ücretsiz yaptı.

Çıktığı ilk günden bu güne sürekli ücretsiz oyun ve büyük indirimler ile beraber oyuncu kitlesini sürekli genişletti. İlk olarak GTA 5 ile beraber adından sıkça söz ettiren Epic Games, devamında bu ücretsiz oyun geleneğini devam ettirdi.

Son zamanlarda verdiği oyunlarla oyuncuların beklentisini karşılayamayan Epic Games, bu hafta verdiği iki ücretsiz oyun ile beraber oyunseverleri mutlu etmeye hazırlanıyor. Epic Games bu hafta 49 TL değerindeki Realm Royale Reforged Epic Launch paketi ve 39 TL değerindeki Hundred Days bulunuyor. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre bu kampanya 15 Eylül akşam saat 18.00’a kadar devam edecek.

Hundred Days sistem gereksinimleri şu şekilde;

epic games ücretsiz oyunlar

Önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde;

  • İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo, 3.0 GHz veya AMD Athlon 64 X2 6400+, 3.2 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Depolama: 1 GB boş alan
  • DirectX: DirectX 11
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 600 veya AMD Radeon eşdeğeri

Realm Royale Reforged sistem gereksinimleri şu şekilde;

epic games ücretsiz oyunlar

Önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde;

  • İşletim Sistemi: Windows 8/10 64-bit veya üstü
  • İşlemci: Intel Core i5-750, 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya ATI Radeon HD 7950
  • Ağ: Genişbant internet bağlantısı
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX uyumlu

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