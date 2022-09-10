En Çok İndirilen PlayStation 4 ve PlayStation 5 Oyunları!

Günümüzün en büyük oyun kurulumlarından biri olan Playstation günden güne kendini geliştirmekte. Çok büyük bir kullanıcı kitlesi olan şirket senelerdir tek başına zirvede yerini korumakta. Bugün ki yazımızda sizlere unutulmaz en çok indirilen PlayStation 4 ve PlayStation 5 nelerdir bahsedeceğiz.

İlk olarak Playstation nedir onu öğrenelim; PlayStation, Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilen PlayStation serisinin ilk modeli olan video ve oyun konsoludur. Özellikle PS4 günümüzde oldukça popüler bir seviyede yerini korumakta. Bunun yanında 2020 yılında çıkan PS5’de olukça fazla oyun havuzuna sahip gelin bu oyunlar nelerdir;

En Çok İndirilen PlayStation 4 Oyunları

FIFA 22

Minecraft

Grand Theft Auto V

The Sims 4

Stray

Call of Duty: Modern Warfare

The Last of Us Part II

Among Us

F1 22

Dragon Ball Z: Kakarot

The Witcher 3: Wild Hunt

A Way Out

Outlast

The Crew 2

EA Sports UFC 4

Dragon Ball Xenoverse 2

Assassin’s Creed Odyssey

F1 Manager 2022

Monopoly Plus

Unravel Two

En Çok İndirilen PlayStation 5 Oyunları

Saints Row

GTA V

Cult of the Lamb

F1 Manager 2022

Stray Cyberpunk 2077

F1 22

Among Us

Gran Turismo 7

Madden NFL 23

FIFA 22

Thymesia Horizon Forbidden West

Way of the Hunter

Star Wars Jedi: Fallen Order

FAR CRY 6

Little Nightmares 2

ELDEN RING

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Unutulmaz En İyi Ps3 Oyunları!