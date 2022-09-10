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En Çok İndirilen PlayStation 4 ve PlayStation 5 Oyunları!

Çok büyük bir kullanıcı kitlesi olan şirket senelerdir tek başına zirvede yerini korumakta. Bugün ki yazımızda sizlere unutulmaz en çok indirilen PlayStation 4 ve PlayStation 5 nelerdir bahsedeceğiz.

Mustafa

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En Çok İndirilen PlayStation 4 oyunları

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Günümüzün en büyük oyun kurulumlarından biri olan Playstation günden güne kendini geliştirmekte. Çok büyük bir kullanıcı kitlesi olan şirket senelerdir tek başına zirvede yerini korumakta. Bugün ki yazımızda sizlere unutulmaz en çok indirilen PlayStation 4 ve PlayStation 5 nelerdir bahsedeceğiz.

İlk olarak Playstation nedir onu öğrenelim; PlayStation, Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilen PlayStation serisinin ilk modeli olan video ve oyun konsoludur. Özellikle PS4 günümüzde oldukça popüler bir seviyede yerini korumakta. Bunun yanında 2020 yılında çıkan PS5’de olukça fazla oyun havuzuna sahip gelin bu oyunlar nelerdir;

En Çok İndirilen PlayStation 4 Oyunları

FIFA 22
  • FIFA 22
  • Minecraft
  • Grand Theft Auto V
  • The Sims 4
  • Stray
  • Call of Duty: Modern Warfare
  • The Last of Us Part II
  • Among Us
  • F1 22
  • Dragon Ball Z: Kakarot
  • The Witcher 3: Wild Hunt
  • A Way Out
  • Outlast
  • The Crew 2
  • EA Sports UFC 4
  • Dragon Ball Xenoverse 2
  • Assassin’s Creed Odyssey
  • F1 Manager 2022
  • Monopoly Plus
  • Unravel Two

En Çok İndirilen PlayStation 5 Oyunları

Saints Row
  • Saints Row
  • GTA V
  • Cult of the Lamb
  • F1 Manager 2022
  • Stray Cyberpunk 2077
  • F1 22
  • Among Us
  • Gran Turismo 7
  • Madden NFL 23
  • FIFA 22
  • Thymesia Horizon Forbidden West
  • Way of the Hunter
  • Star Wars Jedi: Fallen Order
  • FAR CRY 6
  • Little Nightmares 2
  • ELDEN RING
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

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