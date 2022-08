Unutulmaz En İyi Ps3 Oyunları!

Günümüzün en büyük oyun kurulumlarından biri olan Playstation günden güne kendini geliştirmekte. Çok büyük bir kullanıcı kitlesi olan şirket senelerdir tek başına zirvede yerini korumakta. Bugün ki yazımızda sizlere unutulmaz en iyi Ps3 oyunları nelerdir bahsedeceğiz.

İlk olarak Playstation nedir onu öğrenelim; PlayStation, Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilen PlayStation serisinin ilk modeli olan video ve oyun konsoludur. Dünyada mliyonlarca kullanıcısı bulunan şirket çıkardığı Ps3 ile gündeme oturmuştu yıllardır popülerliğini kaybetmeyen bu seride bakalım hangi oyunlar unutulmaz listesinde yerini aldı.

God of War III

Unutulmaz en iyi Ps3 oyunları listesinde yerini alan God of War III’ü es geçmek olmazdı oyuncuların beğenerek oynadığı bu oyun Ps3 döneminin vazgeçilmez oyunlarından biriydi.

GTA V

Unutulmaz en iyi Ps3 oyunları listesinde yerini alan GTA V halen popülerliğini sürdüren oyunlar listesini başında yerini almakta.

Skyrim

Unutulmaz en iyi Ps3 oyunları listesinde yerini alan Skyrim senaryosu ile bitmek bilmeyen görevlerle Ps3 döneminin popüler oyunları arasında yerini almakta.

Batman: Arkham City

Unutulmaz en iyi Ps3 oyunları listesinde yerini alan Batman: Arkham City grafik kalitesi ve mekanik dövüş sahneleri ile oyuncuların bir dönem vazgeçilmez oyunlarından biri olmuştur.

PES 2013

Bir dönemi kasıp kavuran futbol oyunlarından biri olan PES 2013 bir zamanların en çok oynanan oyunlar arasında zirvede yer alıyordu.

Mortal Kombat 8

Bir dönemi kasıp kavuran futbol oyunlarından biri olan Mortal Kombat 8 günümüzde yeni serisi ile halen popülerliğini korumakta. Ps3 döneminde ise Mortal Kombat 8 en çok oynanan oyunlardan biriydi.

Blur

PS3 döneminin yarış oyunları arasında en çok oynanan oyunlar arasında yerini alan Blur araba yarış oyunlarından çok farklı olarak karşımıza çıkıyor.

The Last Of Us

PS3 dönemini kasıp kavuran oyunlardan biri olan the last of us günümüzde halen popülerliğini sürdürmekte.

Yüksek Maliyetli Oyunlar!