Epic Games Cadılar Bayramı 2023 İndirimi İle Bedavaya Yakın Oyunlar

Epic Games’te 18 Ekim 2023 Çarşamba akşamı başlayan Cadılar Bayramı indirimi ile yüzlerce oyunda büyük damping yaşandı. Kampanya kapsamında cazip fiyatlara düşen oyunlardan onlarcası ise tabir-i caizse “sudan ucuz”. Evet, lafın gelişi değil; Epic Games Cadılar Bayramı 2023 indirimi ile fiyatı 1-2 TL’ye düşen oyunlar mevcut, yeni gerçekten sudan ucuz. Cepkolik okurları ile birlikte bu “bedavadan biraz pahalı” oyunların listesine birlikte göz atalım…

Epic Games Cadılar Bayramı 2023 İndirimi İle Sudan Ucuz Oyunlar

Epic Games 2023 Cadılar Bayramı Kampanyası kapsamında fiyatı 5 TL’nin altına düşen oyunlar şu şekilde:

Dying Light – Chivalry Weapon Pack (EKLENTİ) – Ücretsiz

Upaon A Snakes Journey (TEMEL OYUN) – %70 İndirim ile 4 TL yerine 1,20 TL

Dying Light – Kar Harekâtı Paketi (EKLENTİ) – %71 İndirim ile 4,20 TL yerine 1,21 TL

NecroWorm (TEMEL OYUN) – %80 İndirim ile 8 TL yerine 1,60 TL

Digital Deluxe Upgrade (EKLENTİ) – %80 İndirim ile 8 TL yerine 1,60 TL

The Textorcist: The Village DLC (EKLENTİ) – %66 İndirim ile 4,90 TL yerine 1,66 TL

Stories – Father’s Promise (ep.1) DLC (EKLENTİ) – %60 İndirim ile 4,20 TL yerine 1,68 TL

Dying Light – Harran Inmate Paketi (EKLENTİ) – %71 İndirim ile 6 TL yerine 1,74 TL (Dying Light için ayrıca; Viking: Harran Akıncıları Paketi, Gece Akıncısı Paketi, Ağa’nın Yaveri Paketi, Harran Taktik Uzmanları Paketi, Baba Paketi, Shu Savaşçısı Paketi, Deneyimli Oyuncu Paketi, 5.Yıl Dönümü Paketi, Silah Delisi Paketi, Beyaz Ölüm Paketi ve Astronot Paketi başta olmak üzere pek çok paket daha Epic Games Cadılar Bayramı Kampanyası kapsamında yüzde 70 indirimde.)

Ravens Hike (TEMEL OYUN) – %75 İndirim ile 7 TL yerine 1,75 TL

Two Skateboards Driving Simulator (TEMEL OYUN) – %88 İndirim ile 15 TL yerine 1,80 TL

Outlast: Whistleblower DLC (EKLENTİ) – %85 İndirim ile 15 TL yerine 2,25 TL

The Little Ones DLC (EKLENTİ) – %75 İndirim İle 9 TL yerine 2,25 TL

Play with Me – Escape Room (TEMEL OYUN) – %90 İndirim ile 23 TL yerine 2,30 TL

Giana Sisters – Twisted Dreams (TEMEL OYUN) – %90 İndirim ile 25 TL yerine 2,50 TL

The Uncertain: Light At The End (TEMEL OYUN) – %85 İndirim ile 17 TL yerine 2,55 TL

The Uncertain: Last Quiet Day (TEMEL OYUN) – %85 İndirim ile 17 TL yerine 2,55 TL

Stories – Season Pass (EKLENTİ) – %80 İndirim ile 13,50 TL yerine 2,70 TL

Eyes in the Dark Oyun Müzikleri (EKLENTİ) – %60 İndirim ile 8 TL yerine 3,20 TL

Necrosmith (TEMEL OYUN) – %45 İndirim ile 6,20 TL yerine 3,41 TL

Original Soundtrack by Broadcast Of Variants (EKLENTİ) – %30 İndirim ile 5 TL yerine 3,50 TL

Art Pack (EKLENTİ) – %30 İndirim ile 5 TL yerine 3,50 TL

Stories Untold (TEMEL OYUN) – %80 İndirim ile 18 TL yerine 3,60 TL

Redout: Neptune Pack (EKLENTİ) – %40 İndirim ile 7 TL yerine 4,20 TL (V.E.R.T.E.X. Pack ve Mars Pack eklentileri de aynı indirim oranları ile 4,20 liraya düşüyor)

True Fear: Forsaken Souls Part 2 (TEMEL OYUN) – % 75 İndirim ile 17 TL yerine 4,25 TL

Hellpoint: Blue Sun (EKLENTİ) – %75 İndirim ile 17 TL yerine 4,25 TL

True Fear: Forsaken Souls Part 1 (TEMEL OYUN) – %75 İndirim ile 17 TL yerine 4,25 TL

Black Book – Endless Battles (EKLENTİ) – %45 İndirim ile 8,20 TL yerine 4,51 TL

Red Ronin (TEMEL OYUN) – %65 İndirim ile 13 TL yerine 4,55 TL

Redout: Back to Earth Pack ve Space Exploration Pack (EKLENTİ) – %40 İndirim ile 8 TL yerine 4,80 TL

World War Z: Aftermath – Zeke Hunter Silah Paketi ve Explorer Silah Görünüm Paketi (EKLENTİ) – %40 İndirim ile 8 TL yerine 4,80 TL

Outlast (TEMEL OYUN) – %85 İndirim ile 33 TL yerine 4,95 TL

The Town of Light (TEMEL OYUN) – %85 İndirim ile 33 TL yerine 4,95 TL

Alternate Outfits Pack (EKLENTİ) – %20 İndirim ile 6,20 TL yerine 4,96 TL

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia (TEMEL OYUN) – %80 İndirim ile 25 TL yerine 5 TL

Epic Games 2023 Cadılar Bayramı İndirimi kapsamındaki tüm oyunlar için buraya göz atılabilir: