Epic Games tarafından uzun zamandır devam ettirilen haftalık ücretsiz oyun dağıtımını oyuncular heyecanla takip etmeye ve bedava olan oyunları kütüphanelerine eklemeye devam ediyor. Epic Games’in bu haftaki bedava oyunu Golden Light oldu. 9-16 Kasım tarihleri arasında Golden Light ücretsiz olarak oyunculara dağıtılıyor.

Epic Games de Bu Hafta Golden Light Ücretsiz

Epic Games Store tarafından Kasım ayının ilk haftasında oyunculara Turnip Boy Commits Tax Evasion bedava dağıtılmıştı. Steam’de 6750’den fazla incelemesi olan ve bu incelemelerde “son derece olumlu” puan ortalaması tutturan yapım, Türk oyuncular tarafından pek rağbet görmemişti. Oyunun Steam üzerinden 25 TL’den hali hazırda satışta olması, ücretsiz verilecek oyunlar arasında yer almasına gerek olmadığı düşüncesi oluşturmuştu.

Epic Games, bu hafta nispeten daha pahalı bir oyunu kullanıcılarına bedava sağlıyor. Golden Light isimli korku, macera ve dövüş oyunu; platform üzerinden ücretsiz olarak edinilebilecek. Mr. Pink tarafından geliştirilen ve HypeTrain Digital tarafından 2022 yılında PC için yayımlanan Golden Light hali hazırda Steam üzerinden 200 liraya satılmakta.

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Golden Light Sistem Gereksinimleri

Golden Light’ı oynamak isteyenler için oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel(R) Core(TM) i-5-4000+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: nVidia GeForce 1Gb

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Golden Light Yorumları

Epic Games’in 16 Kasım Perşembe akşamına kadar kullanıcılarına bedava sağlayacağı Golden Light isimli yapım için oyuncu yorumlarına da kısaca göz atmak gerekirse:

“Bütün unsurları bir arada bulunduran bir oyun. Korkudan dövüşe ve maceradan komediye kadar tüm bileşenler bir arada bulunuyor. Bedava veriliyorken kaçırmamak lazım…”

“Geçtiğimiz yıl çıktığından 6 ay kadar sonra Steam Kış İndirimleri kapsamında çok düşük bir tutar karşılığında satın almıştı. Sanırım 20 lira gibi bir şey ödemiştim. Halen kütüphanemde durur. Eğlencelik, zaman geçirmek isteyenler için güzel oyun.”

“Korku denilmiş ama daha çok gerilim tarafına yatkın diyebiliriz oyun için. Steam’de 2 bine yakın incelemede “çok olumlu” görüş ortalaması var ama ben beğenmedim açıkçası. Bedava iken alınır tabi, o ayrı.”

“Aldık bakalım. Önümüzdeki hafta sonu oynarım ve değerlendiririm. Beğenirsem hafta sonunu bu oyunla geçirebilirim. Beğenmezsem yarım saat sonra silerim.”